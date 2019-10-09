 Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: ГБР ждет результаты последних экспертиз. События того дня восстановлены поминутно

Как сообщиет корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время брифинга относительно состояния досудебного расследования в уголовном производстве ГБР.
По его словам сейчас проводят завершающие следственные эксперименты.
"На завершающем этапе находится расследование убийства Кирилла Тлявова. Мы ждем результаты последних экспертиз. События того дня воспроизведены и установлены следователями ГБР поминутно", - сказал Труба.
Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
вали у відставку
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - заявила Какабадзе.- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
Роттман, гражданин Австрии, БУДУЧИ ОБВИНЯЕМЫМ, НЕ СТАЛ ДОЖИДАТЬСЯ ОКОНЧАНИЯ СЛУШАНИЙ ПО СОБСТВЕННОМУ ДЕЛУ И УЕХАЛ В ГЕРМАНИЮ. Он ПОЛУЧИЛ НЕМЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО, потеряв при этом австрийское.
ОДНАКО КОГДА В ГЕРМАНИИ ВЛАСТИ УЗНАЛИ, ЧТО ОН СКРЫЛСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ, решение о выдаче ему паспорта сразу же аннулировали. В итоге Роттман стал апатридом.РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА ЕМУ СРАЗУ ЖЕ АННУЛИРОВАЛИ
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД В ЛЮКСЕМБУРГЕ в итоге ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, ЧТО ГЕРМАНИЯНЕ НАРУШИЛА НИКАКИХ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. Сейчас оно позволяет безусловно аннулировать гражданство, которое получено обманным путем.
Власти Грузии предостерегает украинских коллег: Саакашвили - человек, который лжет на каждом шагу... И будут поднимать вопрос об экстрадиции Саакашвили.
Власти Грузии раскритиковала возвращение в Украину скандально экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Там заявили, что вопрос об экстрадиции Саакашвили из Украины на родину вновь будет возобновлено. Об этом заявил член парламентского большинства Грузии Нукри Кантария.