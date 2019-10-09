EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Происшествия
  1497  16
Все про:расследование (2579) Труба (156) Кирилл Тлявов (18)

 Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: ГБР ждет результаты последних экспертиз. События того дня восстановлены поминутно

Директор ГБР Роман Труба рассказал, что расследование дела Кирилла Тлявова находится на завершающем этапе.

Как сообщиет корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время брифинга относительно состояния досудебного расследования в уголовном производстве ГБР.

По его словам сейчас проводят завершающие следственные эксперименты.

"На завершающем этапе находится расследование убийства Кирилла Тлявова. Мы ждем результаты последних экспертиз. События того дня воспроизведены и установлены следователями ГБР поминутно", - сказал Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оставил под стражей полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Источник: https://censor.net.ua/n3152947
 
 
 Топ комментарии
 
труба, шо там с брониками дефектными?
 показать весь комментарий
 
тобі вже не відмитись, помийна труба
вали у відставку
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
труба, шо там с брониками дефектными?
 показать весь комментарий
 
 
"В ноябре мы надеемся, что ГБР закончит досудебное расследование", - сказал он, добавив, что события этого дня воспроизведены следователями ГБР поминутно, или вероятней всего постаканно.
 показать весь комментарий
 
тобі вже не відмитись, помийна труба
вали у відставку
 показать весь комментарий
 
 
Труба, этим должен заниматься простой слидчий, простой прокурор, простой судья, районного уровня. И виновные должны давно сидеть. А не пиариться на всю страну.
 показать весь комментарий
 
 
Мусоров засадят однозначно,но это не крупные рыбы,а вот Пеца посадить за выдворение Саакашвили нужно
 показать весь комментарий
 
Шо ЗЕня поделился с 73% дурников 5 ой партией колумбийского угля?))))
 показать весь комментарий
 
 
За годы правления Саакашвили через тюрьмы прошло 320 000 человек, причем почти всех их жестоко пытали. Активно работали и «эскадроны смерти», уничтожая противников режима просто на улицах. Об этом, и о многом другом в таком же духе, рассказала грузинская правозащитница Нана Какабадзе, назвавшая режим Саакашвили «фасадной демократией».
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - заявила Какабадзе.- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
 показать весь комментарий
 
В ЕВРОПЕЙСКИХ СУДАХ СЛУШАЮТСЯ ДЕЛА, касающиеся лишения гражданства и ПОХОЖИЕ НА СЛУЧАЙ СААКАШВИЛИ. Самое известное из них связано с доктором Янко Роттманом.
Роттман, гражданин Австрии, БУДУЧИ ОБВИНЯЕМЫМ, НЕ СТАЛ ДОЖИДАТЬСЯ ОКОНЧАНИЯ СЛУШАНИЙ ПО СОБСТВЕННОМУ ДЕЛУ И УЕХАЛ В ГЕРМАНИЮ. Он ПОЛУЧИЛ НЕМЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО, потеряв при этом австрийское.
ОДНАКО КОГДА В ГЕРМАНИИ ВЛАСТИ УЗНАЛИ, ЧТО ОН СКРЫЛСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ, решение о выдаче ему паспорта сразу же аннулировали. В итоге Роттман стал апатридом.РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА ЕМУ СРАЗУ ЖЕ АННУЛИРОВАЛИ
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД В ЛЮКСЕМБУРГЕ в итоге ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, ЧТО ГЕРМАНИЯНЕ НАРУШИЛА НИКАКИХ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. Сейчас оно позволяет безусловно аннулировать гражданство, которое получено обманным путем.
 показать весь комментарий
 
Саакашвили втратив громадянство, бо під час заповнення документів на отримання українського громадянства написав, що не має судимості, а насправді мав - по ньому кілька тяжких справ у Грузії
Власти Грузии предостерегает украинских коллег: Саакашвили - человек, который лжет на каждом шагу... И будут поднимать вопрос об экстрадиции Саакашвили.
Власти Грузии раскритиковала возвращение в Украину скандально экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Там заявили, что вопрос об экстрадиции Саакашвили из Украины на родину вновь будет возобновлено. Об этом заявил член парламентского большинства Грузии Нукри Кантария.
 показать весь комментарий
 
 
Ага справа вже на завершальному етапі а зброї так і не найдено.
 показать весь комментарий
 
 
а шо значить "нєосторожнойє"??? Це шо - вони дрова рубали, і сокира злетіла на хльопчика??? Вони ж стріляли із незареєстрованої вогнепальної зброї в житловій зоні. І яке тєлєсне поврєждєнійє, якшо дитина не вижила??? До суду дійде тільки стаття за ***********, а відпустять за відсутністю складу злочину - і бил лі тот мальчік???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх