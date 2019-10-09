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Все про:расследование (2579) Труба (156) Кирилл Тлявов (18)

 Расследование дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова находится на завершающем этапе, - Труба

Директор ГБР Роман Труба рассказал, что расследование дела Кирилла Тлявова находится на завершающем этапе.

Как сообщиет корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время брифинга относительно состояния досудебного расследования в уголовном производстве ГБР.

По его словам сейчас проводят завершающие следственные эксперименты.

"В ноябре мы надеемся, что ГБР закончит досудебное расследование", - сказал он, добавив, что события этого дня воспроизведены следователями ГБР поминутно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оставил под стражей полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Источник: https://censor.net.ua/n3152947
 
 
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труба, шо там с брониками дефектными?
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"В ноябре мы надеемся, что ГБР закончит досудебное расследование", - сказал он, добавив, что события этого дня воспроизведены следователями ГБР поминутно, или вероятней всего постаканно.
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тобі вже не відмитись, помийна труба
вали у відставку
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Труба, этим должен заниматься простой слидчий, простой прокурор, простой судья, районного уровня. И виновные должны давно сидеть. А не пиариться на всю страну.
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Мусоров засадят однозначно,но это не крупные рыбы,а вот Пеца посадить за выдворение Саакашвили нужно
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Шо ЗЕня поделился с 73% дурников 5 ой партией колумбийского угля?))))
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