 В Верховном Суде вдвое больше судей, чем в таких инстанциях других стран, поэтому президентский законопроект предусматривает сокращение, - Вениславский

Об этом рассказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в интервью Цензор.НЕТ.

"Я специально, когда докладывал в ВР этот законопроект, попросил помощников - они подготовили статистику относительно количества судей в вышестоящих судебных инстанциях в различных странах мира. Так вот, больше всего судей - в кассационных судах Франции, там 120 человек. Но при том, какой уровень развития Франции, а какой уровень развития Украины. У нас - 193 судьи. Опять же, возвращаясь к материальному обеспечению, - оно выше, чем в некоторых странах Европы", - заявил Вениславский.

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Он отметил, что законопроектом №1026 правительство существенно разгрузило работу Большой палаты Верховного Суда.

"Потому что очень большой массив дел, которые туда сейчас заходят, об определении юрисдикции кассационного суда, и проблемные вопросы повторяются", - отметил Вениславский.

При этом сокращение судей планируется с помощью повторного конкурса на указанные должности.

Отвечая на вопрос о том, почему в законопроекте по сокращению судей не прописали критерии отбора, Вениславский отметил: "Наверное, потому, что прежде всего нужно было решать насущные проблемы относительно переформатирования Высшей квалификационной комиссии судов. Потому что это орган, который фактически тормозил судебную реформу и развитие судебной власти".

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Напомним, 12 сентября Рада приняла в первом чтении законопроект №1008.

Документом, в частности, предусмотрено сокращение состава Верховного Суда до 100 человек (сейчас работает 192 судьи), изменение правил отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины с полной перезагрузкой этого органа и сужение гарантий независимости судей.

Также предлагается распространить люстрацию на руководителей ВККС и Государственной судебной администрации, которые занимали свои должности не менее года в период с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года. Соответствующие изменения будут внесены в закон об очищении власти.

В конце сентября Верховный Суд обратился к президенту и Верховной Раде с предложением получить заключение Венецианской комиссии относительно законопроекта № 1008 и провести консультации с судебной ветвью власти.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, а также посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас выразили обеспокоенность принятым в первом чтении проектом закона №1008 о деятельности органов судейского управления, который предусматривает реформу судебной системы.

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