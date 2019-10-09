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Все про:Пашинский (656) Труба (156) ГБР (618)

 ГПУ не расследовала дело в отношении Пашинского 2,5 года, дважды оно закрывалось, - Труба

Генеральная прокуратура Украины дважды закрывала дело в отношении бывшего народного депутата Сергея Пашинского, который 31 декабря 2016 года во время конфликта на дороге ранил из пистолета мужчину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

По его словам, ГПУ забрала дело Пашинского и не расследовала его 2,5 года. Он отметил, что получивший пулевое ранение Вячеслав Химикус не был признан потерпевшим, и с ним не провели следственный эксперимент.

"Это дело резонансное не потому, что там есть фамилия известного народного депутата, а потому, что народный депутат стрелял в человека, который в течение 2,5 лет не был признан даже потерпевшим", - добавил Труба.

Директор ГБР также не исключает, что "квалификация дела Пашинского будет изменена".

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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Дело было расследовано и закрыто, после чего в октябре этого года ГБР возобновило его расследование, что адвокат Андрей Федур назвал "правовым произволом".

Сам Пашинский называет "необоснованное повторное рассмотрение этого дела" местью заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3152944
 
 
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Госбюро расследований открыло уголовное дело по факту возможного декларирования недостоверной информации бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом в среду, 9 октября, сообщают Українські Новини со ссылкой на ГБР.
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Труба отрабатывает у Портнова холуйские гроши.
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труба посадит пашинского- гнойную гниду, мародера со свынячьей шайки
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И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях... (с)
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Юга студирует английский,подтачивает ,ему нужно будет при пошиве перчаток на зоне
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этош картавая помойка усралась и уехала навроди учить англицкий, а казино то крышевал
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скоро вся шайка мародеров, пришедшая на крови, сядет, свыня готовся, грымчак и пашинский уже на месте
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каравул, страна вставай, сырожу уже ********** и атминетили, арганизм не принимает, памагите
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Дело в отношении Портнова когда будет ? По нему 110-я статья давно плачет.
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тебе и твоему хозяину 5 лет всей полноты власти мало было???
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посмотрел его прессуху...
впечатление - боязливый мальчик...
не мог накуй журналистку послать с ее тупыми вопросами... (не помню из какого СМИ)
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Просто представьте сами ситуацию! Ночью на глухой дороге у вашу жену угрожает изнасиловать выпивший гопник(что кстати ни кто не отвергает учитывая веселую биогрфию "пострадавшего"), затем бьет вас бутылкой поголове!!! Что вы будете делать? Морали читать? Уговаривать будете не сильно жену насиловать?
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Ты на каникулах или сбежал от санитаров:? И откуда аврийский пистоль у этого ублюдка?
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Странно да? Когда Плешинский руководил комитетом ....Сдал падла Крым с Турчиновым, Тягнибоком, Яйценюком...............Небось секретныые награды от Кремлядей имеют и попаолнение Панаских счетов.
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Мин обороны и МВД могут согласно закона, тем более как Главе АП, зам секретаря СНБО!
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Ну так Луценко как карманная шестерка Пети по его указанию хоронил все невыгодные дела.
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