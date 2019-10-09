 ГПУ не расследовала дело в отношении Пашинского 2,5 года, дважды оно закрывалось, - Труба

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

По его словам, ГПУ забрала дело Пашинского и не расследовала его 2,5 года. Он отметил, что получивший пулевое ранение Вячеслав Химикус не был признан потерпевшим, и с ним не провели следственный эксперимент.

"Это дело резонансное не потому, что там есть фамилия известного народного депутата, а потому, что народный депутат стрелял в человека, который в течение 2,5 лет не был признан даже потерпевшим", - добавил Труба.

Директор ГБР также не исключает, что "квалификация дела Пашинского будет изменена".

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Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.



Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Дело было расследовано и закрыто, после чего в октябре этого года ГБР возобновило его расследование, что адвокат Андрей Федур назвал "правовым произволом".

Сам Пашинский называет "необоснованное повторное рассмотрение этого дела" местью заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца.