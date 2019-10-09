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 Наемники РФ трижды обстреляли участок разведения сил в районе Золотого

С начала суток враг осуществил 11 обстрелов позиций позиций операции Объединенных сил, ни один украинских воин не пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины зафиксировано уже 11 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. При этом оккупанты трижды применяли по нашим украинским героям артиллерию и минометы, сознательно нарушая Минские соглашения о запрете применения тяжелого вооружения", - заявил во время брифинга спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

С 10:25 зафиксированы разрывы 3-х вражеских мин калибра 82-мм в районе населенного пункта Золотое (Луганская область).

Террористы вели минометный обстрел в районе поселка Пески (Донецкая область), выпустив по позициям украинских воинов 10 мин калибра 82-мм и применив крупнокалиберные пулеметы.

В течение 40 минут российско-оккупационные войска совершили 12 артиллерийских выстрелов калибра 122-мм и выпустили 6 мин 120-го калибра по украинским защитникам поселка Новолуганское и Доломитное (Донецкая область).

Кроме того, враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового вооружения в районах н.п. Пищевик, Новогнатовка, Лебединское, Николаевка, Красногоровка, Золотое и Майорск.

По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеского прицельного огня среди наших героев нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 17 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3152943
 
 
 Топ комментарии
 
Зе, ты уже переносишь ОП в Золотое?
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там идет заявление о подтверждении ГРАЖДАНСКОЙ ВАОЙНЫ в Украине - вот результаты формулы немца и роли ЗЕ в ее запуске
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А где там аж два наряда пеших мусоров и участковый привозящий хлеб, которые должны были защитить жителей Золотого?
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Пишите полностью, а то как-то неуважительно у Вас получильсь:
Зе, ты уже переносишь ОПУ в Золотое? (Офис припиз президента Украины).
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Вот Вам ответочка от плешивого-- мира захотели ? У кацапских тварей нет такого слова Наемники РФ трижды обстреляли участок разведения сил в районе Золотого - Цензор.НЕТ 7968
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Єто брехливое потерь НЕТ !!! А вертолетами ночью ребят привозят Дай Бог им здоровья !!!
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Кремль показывает столкновение ВСУшников с добровольцами на линии отвода
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там идет заявление о подтверждении ГРАЖДАНСКОЙ ВАОЙНЫ в Украине - вот результаты формулы немца и роли ЗЕ в ее запуске
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Это и было целью. Кремль переиграл Зеленского.
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А где там аж два наряда пеших мусоров и участковый привозящий хлеб, которые должны были защитить жителей Золотого?
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Видимо подгоняют, чтобы быстрее отводили войска. Зеленский, чего ты тянешь? Еще немножко решил понаживаться на войне? Наемники РФ трижды обстреляли участок разведения сил в районе Золотого - Цензор.НЕТ 4382
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та вы шо? начинайте скорее разводить-отводить... и желательно в присутствии тех, кто это замутил...
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Кремль в прямом эфире показывает "бунт нациков в Золотом " прорвавшим линию своей армии
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Треба зелену скотину з Києва гнати.
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та для этого билецкий туда и поехал. Золотое - режимная зона и без спецпропуска туда не попадешь
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От недоумки.Та дайте ж можливість ЗСУ відійти, а тоді спокійно заходьте на вже облаштовані позиції.Мабуть, незабаром, крім соцвиплат насєлєнію та відбудови ордло Україна ще й на речове, продовольче і грошове забезпечення візьме "оновлену" народну міліцію.Голвне не заважати криврозькому миротворцю і "всьо будєт дамбас!".
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Разведение сил - часть плана Штайнмайера. План Штайнмайера - часть плана Путина.
ЛДНР управляются сепаратистами. Сепаратисты управляются Путиным.
Сепаратисты стрельбой мешают ВСУ выполнить план Штайнмайера. Путин мешает Украине выполнять план Путина.
Неочевидно.
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А я сейчас смотрю по телеку что миссия ОБСЕ фиксирует обстрелы с украинской стороны кому верить?
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Не 30 же мин упало, а только 3, значить можно уже проводить выборы... Найманці РФ тричі обстріляли ділянку розведення сил у районі Золотого - Цензор.НЕТ 320
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