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 Экономика, Общество
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Все про:инвестиции (895) налоги (2690)

 Постоянные налоговые изменения подрывают инвестиционный имидж Украины

Украина теряет инвестиционную привлекательность для зарубежных компаний из-за частых и непродуманных изменений в налоговое законодательство, в т.ч. и в части платы за недропользование – включая ренту на добычу железной руды.

Такое мнение выразил сегодня депутат Верховной Рады Андрей Николаенко, выступая на заседании рабочей группы по изменениям ренты на добычу железной руды, передает корреспондент МинПрома.

"Вы говорите о каких-то дополнительных поступлениях в бюджет (от повышения ренты) – но на самом деле есть вещи, которые стоят дороже. Это инвестиционный имидж страны", - сказал он, обращаясь к представителю Министерства финансов.

А.Николаенко напомнил, что нынешнее правительство во главе с Алексеем Гончаруком объявило своей целью дополнительное привлечение инвестиций в экономику Украины. Тогда как сейчас в Верховной Раде рассматривается депутатский законопроект №1210, предусматривающий в том числе резкое повышение рентных платежей за добычу железной руды.

"А какие инвесторы к нам придут, если постоянно меняется налоговое законодательство – хотя было принято, что изменения не могут вноситься чаще, чем 1 раз в 5 лет? Как вы думаете, придет к нам из Канады компания Black Iron, которая хочет добывать здесь у нас железную руду, если принять то, что вы предлагаете?" - подчеркнул депутат.

Таким образом, авторы законопроекта №1210 и Министерство финансов, которое его поддерживает, подрывают усилия правительства Украины по ускорению экономического роста и привлечению дополнительных инвестиций в страну, резюмировал А.Николаенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3152941
 
   
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Зебилы, а почему теперь нитко не надевает футболку "никакого кризиса нет они просто пи"дят наши деньги" ? Постоянные налоговые изменения подрывают инвестиционный имидж Украины - Цензор.НЕТ 8304
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Рижий допустить іноземців до Гоків? Бажає втратити надприбутки? Рижий лох?
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Не будьте тупими! Це рєхворма! Скоро іканоміка зросте на 40%! Нє на 400%! Постоянные налоговые изменения подрывают инвестиционный имидж Украины - Цензор.НЕТ 9587
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Ага, высрал схему и работай по ней 10 лет, а теперь Рошен Мальдивский, ЛохZетки и прочие должны менять бизнес-модель ухода от налогов
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П'ята новина за сьогодні на Цензорі щодо законопроекту 1210.. Невже власник Цензора є ще і власником потужного залізорудного родовища?
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Не налоговые изменения а приведения их в порядок,уплатил в одно место положенное и все а не бегать по пожарным,санэпидемстанциям,экологам и еще по полсотни инстанциям.А эти инстанции тратят жирный кусок и свою пыхатую важность вот и бесятся и гадят,гадят и обсирают всех вокруг.
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вообще я бы всем советовал вкладываться в украину, как в определяющий драйвер мировой экономики, ведь в случае какого либо кипиша все инвестиции будут названы взяткой и ждать их возврата придется до запуска гыперлупа конотоп-жмеринка
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