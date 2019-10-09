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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:Укрметаллургпром (38) Каленков Александр (58)

 Одиозный законопроект № 1210 необходимо отозвать, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков

Законопроект №1210, предусматривающий резкое повышение ренты за добычу железной руды в Украине, необходимо отозвать из парламента.

 Такое мнение высказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, передает 112.

"Это одиозный и токсичный законопроект. Мы все говорили о том, что законопроект, который будет меняться на 60%, не имеет смысл принимать в первом чтении", - заявил он.

"Там потом будут тысячи поправок. Это будет законодательный спам. Отзовите этот законопроект, внесите на замену нормальный, с учетом всех тех правок, которые озвучивал бизнес", - подчеркнул Каленков.

Как сообщалось ранее, ряд экспертов и представителей бизнеса резко раскритиковали запланированные налоговые нововведения, предусмотренные законопроектом 1210, как такие, что спровоцируют сокращение производства и экспорта на 70%, увеличение уровня безработицы и уменьшение доходов бюджета на миллиарды гривен вместо ожидаемого их увеличения.

Источник: https://censor.net.ua/n3152939
 
 
 Топ комментарии
 
Переглядав кілька днів стрічки новин декількох видань щодо законопроекту 1210.. Тільки на цензорі щодня кожні дві години є публікації про це.. Тільки цензор лякає апокаліптичними прогнозами у випадку прийняття цього законопроекту.. Висновок - гроші не пахнуть..
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Ні в якому разі! Зєкономіка может рухнуць якщо його не пріняць! Гончарук обіцяв зростання 40%!
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Ні в якому разі! Зєкономіка может рухнуць якщо його не пріняць! Гончарук обіцяв зростання 40%!
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Рухнет экономика германии, китая и пары царьков локальных.
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Я смотрю соевую свиноферму тоже мобилизовали топить за Ахметку-сиротинушку.
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Дотявкаешься что весь экспорт закроем Одиозный законопроект № 1210 необходимо отозвать, - президент "Укрметаллургпрома" Каленков - Цензор.НЕТ 97 да так что мировой кризис будет на 3 года раньше
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Переглядав кілька днів стрічки новин декількох видань щодо законопроекту 1210.. Тільки на цензорі щодня кожні дві години є публікації про це.. Тільки цензор лякає апокаліптичними прогнозами у випадку прийняття цього законопроекту.. Висновок - гроші не пахнуть..
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Патриот Бутуска готов принять и от ахметова, и от мародера в любом количестве и с любой стороны.
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Это было ясно давно. Админы цензора быстренько вычищают в комментариях весь негатив, касающийся "святого Петра", а все ГАВНО, льющееся на команду ЗЕ сохраняется. А посмотрите на подборку новостей, один треш, сплошная зрада.
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Каломоша чекає на пропозиції кеша, або коли з ним хтось поділиться частиною підприємств, а потім і відізве законопрект, може...
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Пускай ждет. Я могу утверждать что без меня солнце не всходит. Давай плати бабки.

Ах, да ешь шоколапки-рошен, а то коломойский нападе.
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Ага. На шару копают украинскую руду и продают ее по бешенным ценам и вой подняли когда им предложили поднять налоги всего на несколько процентов. А как народу подняли цены на газ и електроенергию в 10 раз так никто почему то даже не возмущался
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Ті податки Ахметка на тебе ж і перекладе.
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Я у Ахметки стараюсь ничего не покупать. Сейчас металл из Кореи и Китая чуть ли не в полтора раза дешевле и качественнее. Да уже Словакия дешевле поставляет металопродукцию чем етот вор Ахметов.
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Он бы и рад переложить, но рынок сбыта - Европа, те в ответ на повышение цен скрутят Ахметову большую дулю, а заодно подотрутся соглашением об ассоциации. Значит придется Ринату свои прибыли урезать.
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Єтот закон нужно обязательно принять !!! Кто бюджет будет пополнять ? Дядя Одіозний законопроєкт № 1210 необхідно відкликати, - президент "Укрметалургпрому" Каленков - Цензор.НЕТ 2785
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Квартальники шпеци широкого профілю і знають краще тебе що до чого. У них трускавецькі дипломи, а це не абищо.
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Тампони Ахметова відробляють свої 30 срібряників!!!
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Все не нажрутся упыри-олигархи... Жалко им денег терять и сверхдоходы...
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