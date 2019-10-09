 Комитет нацбезопасности и разведки будет контролировать вопрос безопасности людей, проживающих в районах разведения сил на Донбассе, - глава комитета Завитневич

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель комитета Александр Завитневич (фракция "Слуга народа").

"Комитет нацбезопасности и разведки будет контролировать все эти вопросы. Мы действительно будем это контролировать, потому что вопросы обеспечения безопасности наших граждан стоят на первом месте, и никакие политические вопросы этого не перечеркнут. Мы будем контролировать, мы будем ездить, мы будем слушать доклады", - сказал Завитневич на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, жители населённых пунктов, находящиеся в зоне разведения не против подобных действий.

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Как отметил секретарь комитета Роман Костенко, после разведения войск, населенные пункты в этой зоне будет патрулировать Национальная полиция и Нацгвардия.

Завитневич также рассказал, что народные депутаты посетили населённые пункты, где должно состояться разведение сил и средств сторон - Золотое, Петровское и Станица Луганская.