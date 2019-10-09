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 Комитет нацбезопасности и разведки будет контролировать вопрос безопасности людей, проживающих в районах разведения сил на Донбассе, - глава комитета Завитневич

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки намерен контролировать обеспечение безопасности граждан, проживающих в участках разведения войск на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель комитета Александр Завитневич (фракция "Слуга народа").

"Комитет нацбезопасности и разведки будет контролировать все эти вопросы. Мы действительно будем это контролировать, потому что вопросы обеспечения безопасности наших граждан стоят на первом месте, и никакие политические вопросы этого не перечеркнут. Мы будем контролировать, мы будем ездить, мы будем слушать доклады", - сказал Завитневич на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, жители населённых пунктов, находящиеся в зоне разведения не против подобных действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начать разведение сил в Золотом не позволяют обстрелы, - министр обороны Загороднюк

Как отметил секретарь комитета Роман Костенко, после разведения войск, населенные пункты в этой зоне будет патрулировать Национальная полиция и Нацгвардия.

Завитневич также рассказал, что народные депутаты посетили населённые пункты, где должно состояться разведение сил и средств сторон - Золотое, Петровское и Станица Луганская.

Источник: https://censor.net.ua/n3152936
 
 
 Топ комментарии
 
Комитет в Киеве будет контролировать!
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контролировать то таке. а обеспечивать кто будет?
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Возможные (вероятные) сценарии
Комитет нацбезопасности и разведки будет контролировать вопрос безопасности людей, проживающих в районах разведения сил на Донбассе, - глава комитета Завитневич - Цензор.НЕТ 8942
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контролировать то таке. а обеспечивать кто будет?
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Комитет в Киеве будет контролировать!
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Ані будуть кантраліравать! З Києва... Так само як поліція відповідає на виклик:
- Ґвалт, вбивають!
- От як вб'ють тоді і дзвоніть!

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Жеглов у аппарата...

Сильно горит?..

Пока доедем, думаешь, сгорит совсем?..

А, ну значится так: пока криминала нет, нам там делать нечего.

Нехай доблестная пожарная охрана занимается © МВИН
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Негайно переселити туди сімю Зеленського. А шо такое.
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вараховуючи що глава комітету від зелених такий же спец в обороні, як я в балеті- счітай що воду пора слівать
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Контроль комитета ВР, как законодательного органа, не влияет на изменения в военных действиях между ЗСУ и оккупантами .
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Маму Рімму-вовородицю туди!
Нехай своєю присутністю гарантує! Комитет нацбезопасности и разведки будет контролировать вопрос безопасности людей, проживающих в районах разведения сил на Донбассе, - глава комитета Завитневич - Цензор.НЕТ 9571
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А він хоч знає що каже. Таке далеке. Щоб контролювати тре оформити командировку на передову хочаб на місяць
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как ты бл-дь будеш безопастность контролировать на неподконтрольной территории?
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Чергове нікому не потрібне бумажно-конторське збіговисько з гордою назвою "комітет верховної ради" буде кумарити військових збором папірців, звітів та інформацій.
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