 Никакой амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, не будет, - министр обороны Загороднюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк во время встречи "Диалоги о Украине" в Житомире.

"Мы не рассматриваем вопрос о каком-то особо снисходительном отношении к преступникам, террористам. Сейчас позиция тех членов правительства, которые работают над возможными вариантами (урегулирование ситуации на Донбассе. - Ред.) такова, что они совершенно не рассматривают вопрос об амнистии преступников ", - говорит Загороднюк.

Он добавил, что Минские соглашения подписывались в 2014 под очень серьезным давлением. Сейчас ситуация изменилась, и может быть предложено другое видение, которое будет согласовано с международными партнерами.

"Ни в одном сценарии никто не видит амнистии террористам и преступникам, которые воевали против наших и особенно тем, кто совершили преступления", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее министр внутренних дел Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" не предусматривает амнистии лиц, которые принимали участие в военных действиях против Вооруженных сил Украины.

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