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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
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Все про:амнистия (372) терроризм (18129) Донбасс (19593) Загороднюк (45)

 Никакой амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, не будет, - министр обороны Загороднюк

Те, кто воюют на Донбассе против Украины, не могут рассчитывать на амнистию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк во время встречи "Диалоги о Украине" в Житомире.

"Мы не рассматриваем вопрос о каком-то особо снисходительном отношении к преступникам, террористам. Сейчас позиция тех членов правительства, которые работают над возможными вариантами (урегулирование ситуации на Донбассе. - Ред.) такова, что они совершенно не рассматривают вопрос об амнистии преступников ", - говорит Загороднюк.

Он добавил, что Минские соглашения подписывались в 2014 под очень серьезным давлением. Сейчас ситуация изменилась, и может быть предложено другое видение, которое будет согласовано с международными партнерами.

"Ни в одном сценарии никто не видит амнистии террористам и преступникам, которые воевали против наших и особенно тем, кто совершили преступления", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее министр внутренних дел Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" не предусматривает амнистии лиц, которые принимали участие в военных действиях против Вооруженных сил Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152934
 
 
 Топ комментарии
 
Поняли, что народ их нах послал и пошел откат назад, шаг за шагом. Вначале Пристайко, теперь это клоун
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Эти все равно попруться на митинг, им лишь бы покричать Зрада!
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Моника , это ты ? Зачем маскируешься ? Страшно ?
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Да не никакой Моники, кроме твоей барыжной Лолиты, пора бы уже понять тебе эту простую вещь.
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"Барыги" уже давно нет, очнись. Есть твой Зеленый Наркоман с пейсами, ведущий Украину в пропасть.
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А когда для тебя будет зрада ? Когда Донбасс проголусует на референдуме за присоединение к паРашке?
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Поняли, что народ их нах послал и пошел откат назад, шаг за шагом. Вначале Пристайко, теперь это клоун
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Мальчики не хотят в Ростов . Слова новой песни
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Если власть прислушивается к народу ,это плохо или хорошо?
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Хорошо когда слушаются слуги своих господ,а не прислушиваются.
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Диктатура и нищета всегда начинаются с популизма. Вспомни хотя бы большевиков. К народу прислушивается любая власть. Но когда главной целью является - удержаться или узурпировать власть за счет "подыграть народу" т.е. популизма, начинается трагедия и для народа и для власти. Народ в своем большинстве, не в состоянии ни адекватно мыслить, ни смотреть далеко вперед. Однако он в состоянии прийти на выборы и проголосовать. Это не должно быть самоцелью в отношении власти с народом, иначе мы вырастим быдломассу, которой нужно немного - хлеба и зрелищ. Однако именно такие действия власти, желание понравиться всем, близорукость и недальновидность мы видим с первого дня этой власти
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Ти мабуть істенний хохол, якому і набздиш не вгодиш і насереш,розсереш.
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Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в интервью РБК-Украина, что он выступает против предоставления особого статуса Донбасса. Интервью опубликовано на канале издания в YouTube.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cb83ade9a794721918a04bb

Новий закон про особливий статус Донбасу буде враховувати "червоні лінії" і громадську думку. Про це 3 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців.
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Загороднюк, а зуб даєш? А то гідрант вже не один зуб винен.
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Як там ваш бізнес, процвітає? Кацапи за радістю купують бурове обладання у міністра оборони України. Звіздець
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а для ополченцев или народной милиции?????????? а для тех кто работал в пропаганде и оболванивании или выносил приговоры???????
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тарифи найопка, кортежі найопка, свинарчуки бла бла, боротьба з корупцією бла бла, кумівство переросло в сватовство та 95й, відбір кадрів на основі професіоналізму та конкурсу перетворився на призначення кадрів приближених до тіла. тож вірити вам тре розум втратити! хоча он 73% йогог успішно поміняли...на нічого
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Амнистии не будет для всех, кто стрелял в граждан Украины!
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Вся эта "зеленая команда" занимается болтовней, скорее по причине полной растерянности. Думали, народ проглотит формулу шахера-махера.
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Не будет никакого ШТАЙНМАЕРА, разве, что чудо совершится. Добавится, не знаю как сказать, Приднестровье, Грузия, а теперь будет Украинский феномен. Но войдем в историю, ну, как же без Украины.
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Ну чому ці зелені такі...негнучкі?Ну скажіть - буде амністія,все буде,а вже потім,як кордони свої потроху-потроху закрутіть гайки...Так ні - ляпне щось як в калюжу перне - і відразу дивиться на радикалів - чи схвалюють...
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Вам брехунам ніхто не вірить.
Сукі..
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Только когда дойдет до дела то окажется что все террористы просто сидели на блокпостах и бабушек через дорогу переводили
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"...Ніякої амністії для терористів, які воювали на Донбасі, не буде,..."
===
А якщо буде?

Ви ж, лайно собаче, поки що лише ви виконуєте кацапські забаганки. І то лише для того, щоб блаЗЕнь міг сфотографуватися з путіном. То чому кацапутін має йти вам на поступки?
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Це не тобі вирішувати, як ЗеКоломойсьй скаже -т ак і буде.
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