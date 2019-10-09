 Никакой амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, не будет, - министр обороны Загороднюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк во время встречи "Диалоги о Украине" в Житомире.
"Мы не рассматриваем вопрос о каком-то особо снисходительном отношении к преступникам, террористам. Сейчас позиция тех членов правительства, которые работают над возможными вариантами (урегулирование ситуации на Донбассе. - Ред.) такова, что они совершенно не рассматривают вопрос об амнистии преступников ", - говорит Загороднюк.
Он добавил, что Минские соглашения подписывались в 2014 под очень серьезным давлением. Сейчас ситуация изменилась, и может быть предложено другое видение, которое будет согласовано с международными партнерами.
"Ни в одном сценарии никто не видит амнистии террористам и преступникам, которые воевали против наших и особенно тем, кто совершили преступления", - подчеркнул министр.
Напомним, ранее министр внутренних дел Вадим Пристайко заявил, что "формула Штайнмайера" не предусматривает амнистии лиц, которые принимали участие в военных действиях против Вооруженных сил Украины.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в интервью РБК-Украина, что он выступает против предоставления особого статуса Донбасса. Интервью опубликовано на канале издания в YouTube.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cb83ade9a794721918a04bb
Новий закон про особливий статус Донбасу буде враховувати "червоні лінії" і громадську думку. Про це 3 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців.
Сукі..
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А якщо буде?
Ви ж, лайно собаче, поки що лише ви виконуєте кацапські забаганки. І то лише для того, щоб блаЗЕнь міг сфотографуватися з путіном. То чому кацапутін має йти вам на поступки?