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Все про:законопроект (2186) налоги (2690)

 Если не отозвать законопроект № 1210, Украину ожидают катастрофические последствия, - эксперты

Представители украинского бизнеса считают, что законопроект № 1210, предусматривающий резкое повышение ренты за добычу железной руды в Украине, нужно отозвать.

За это высказались глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький и народный депутат Украины Муса Магомедов, передает 112.

"Пока мы не нашли никакого компромисса ни в пределах рабочей группы, ни на заседаниях профильного комитета. Кроме тех вопросов, которые беспокоят горно-металлургический комплекс, этот законопроект имеет множество других претензий от других участников рынка. Поэтому я считаю, что лучшим вариантом было бы его отозвать", - считает Беленький.

В случае принятия закона в нынешней редакции возможны катастрофические последствия как для предприятий, так и для экономики Украины в целом, считают эксперты. На заседании рабочей группы по вопросам изменения рентных платежей было продолжено обсуждение проекта закона.

"Есть рекомендации МВФ, есть международники. Привлечь их и после их оценки состояния отрасли, и в целом, и в сравнении работы с международными компаниями. После этого сделать предложение по изменению налогов", - заявил Магомедов.

Ранее критические замечания по законопроекту высказали в Европейской бизнес ассоциации и Американской торговой палате.

Источник: https://censor.net.ua/n3152932
 
 
 Топ комментарии
 
катастрофа уже произошла на выборах, это все последствия.
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Отвыкайте от высоких прибылей.
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бедные ахметки придется сократить рацион черной икры.
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бедные ахметки придется сократить рацион черной икры.
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Ні. Це hawk-у треба буде харчуватися пшоном.
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Как раз тут перекос, рабские зарплаты и пенсии.
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Та да вода на киселе какие то эксперты приплетут кого угодно лишь бы зарабатывать миллионы Если не отозвать законопроект № 1210, Украину ожидают катастрофические последствия, - эксперты - Цензор.НЕТ 5015
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катастрофа уже произошла на выборах, это все последствия.
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Мои комменты почему то удаляются. Никому не грублю кроме паршивой зедебильной власти. Я выражаю своё мнение. Цензор.нет под влиянием зеленого говна?
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Ты один из админов этого сайта или просто зебил?
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Вообще по хорошему нада любой єкспорт ********* в 0 и не вывозить ничего что нельзя возобновить
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Ни в коем случае не отменять. Ибо зебилы должны в полной мере вкусить плоды своего волеизъявления. Если не отозвать законопроект № 1210, Украину ожидают катастрофические последствия, - эксперты - Цензор.НЕТ 2491
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Интересно... это поиздержавшиеся спонсеры зелёных(Колом.Пинчук и Аваков) хотят пополнить свои закрома,за счёт Ахметовского ВТЭКа или это задание россиян,убрать конкурента?!
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если отменят значит ахмета обилетили и зебеники уже в доле заместа пэпы и ахмет снова станет нам "другом" как обычно
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В Голландии у олигархов 8% прибыли, у нас 200-300%. Конечно будет катастрофа - для олигархата. И вы думаете они всё бросят и уедут? Нифига - будут работать за 8%, бо в мире эти "украинские гниды" никому не нужны.
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