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Все про:Госпогранслужба (3486) Россия (74021) убежище (224)

 Гражданка РФ, которую преследуют рейдеры-госслужащие, попросила убежища в Украине, - Госпогранслужба

Гражданка России обратилась к сотрудникам Госпогранслужбы с просьбой предоставить ей политическое убежище. По словам женщины, ее преследуют за профессиональную деятельность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера в пункте пропуска "Жуляны" (аэропорт "Киев") пассажирка рейса из Беларуси обратилась к пограничникам с просьбой получить статус беженца", - говорится в сообщении.

Гражданка России сообщила, что дома ее преследуют за профессиональную деятельность.

По словам женщины, она имеет доказательства участия российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия, где она раньше работала.

"После попыток обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы, женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы физической расправы, от которых она решила сбежать за границу", - отметили в Госпогранслужбе.

Пограничники разъяснили гражданке РФ порядок обращения за защитой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Супруги из РФ попросили политического убежища в Украине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3152929
 
 
 Топ комментарии
 
Беженка бежит от русского мира, а Моника толкает Украину туда.
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тебя никто не спрашивает, ты к Украине не имеешь отношения.
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Нам подобные "инценденти", как информационный повод, очень выгодны, неважно от чего она там сбежала, от наезда ФСБ или кредитов. Главное красиво преподнести это "озабоченной" мировой общественности!
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Общественности наплевать на такие мелочи. А вот десятки тысяч нормальных россиян, на эту беженку с надеждой смотрят.
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У Турчинова спроси который "не заметил" что его оккупировали и ничего не сделал
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А я алкоголь не употребляю вообще,так это твое оправдание,почему Крым сдали,все понятно
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Сейчас в Грузии полно рюске туристо,ходят,жрут и пьют от пуза, и смеются над глупыми грузинами говоря что им стоит сказать что путин-***** и грузины уже стелятся.
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разъясните поподробнее свою позицию, а то она подозрительная, но неоднозначная. то, что грузины заставляют кацапсинов утверждать, что путин ***** - однозначный плюс, а то, что грузины там в ответ что-то там "стелятся" - больше какой-то субъективизм, скорее грузины после такой проверки россиян на ватность просто нормально относятся к успешно прошедшим проверку. или вы иного мнения?
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Если рюской свинье удобно она скажет что угодно,веры им нет.А грузины занимаются тем что обменивают части окупированых земель на слова путин-***** из лживых уст
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Грузия зарабатывает за счет туризма,как Турция например,россияне приезжают тратят деньги и уезжают,а ты не хочешь сказать например почему в Грузии средняя зарплата выше чем в Украине и почему Грузия в рейтинге восприятия коррупции намного обогнала Украину?
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Записывать и публиковать в соцсетях, с ФИО туриста - тогда пусть посмеются.
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Беженка бежит от русского мира, а Моника толкает Украину туда.
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Ты почему не на работе?Хитрожопый,заказные комментарии пишешь,работать не любишь
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....сбежать за границу.... А заграница - это исключительно Украина ? Кабы ху"ло таким макаром нам свою резидентуру на подарил...
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все может быть, но в какую еще страну Западного мира может сбежать роисянин без визы, кроме как в Украину?
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В Грузию пусть бежит, там то же без визы.
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Конечно дарит, 10% перебежчиков как минимум - с легендой.

А контрразведка на что?

Под колпак и к серьёзным сведениям не допускать, исключительно "случайную" дезу.
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резиденты в Раде сидят массово во главе с Медведчуком, им нет смысла так замысловато попадать в Украину
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Мои предложения российским властям
Арест из-за «лайка» -
Обыденно, просто.
Ввести предлагаю
Расстрел из-за поста.

Чтоб чуяли строгость
И грады, и веси,
Пнул Путина блогер -
Поймать и повесить!

И будет богаче,
Славней всех на свете
И круче Россия
Хотя бы в Рунете!
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тебя никто не спрашивает, ты к Украине не имеешь отношения.
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И как-то все без фамилий... Гражданка РФ, которую преследуют рейдеры-госслужащие, попросила убежища в Украине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5967 Хоть знать, с кем имеют дело, если на работу будут брать.
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Не пускать! Пусть остаётся в Рашке и меняет её к лучшему, а то привыкли чуть что по заграницам разбегаться.
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