 Гражданка РФ, которую преследуют рейдеры-госслужащие, попросила убежища в Украине, - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Вчера в пункте пропуска "Жуляны" (аэропорт "Киев") пассажирка рейса из Беларуси обратилась к пограничникам с просьбой получить статус беженца", - говорится в сообщении.
Гражданка России сообщила, что дома ее преследуют за профессиональную деятельность.
По словам женщины, она имеет доказательства участия российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия, где она раньше работала.
"После попыток обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы, женщине и ее семье неоднократно поступали угрозы физической расправы, от которых она решила сбежать за границу", - отметили в Госпогранслужбе.
Пограничники разъяснили гражданке РФ порядок обращения за защитой.
А контрразведка на что?
Под колпак и к серьёзным сведениям не допускать, исключительно "случайную" дезу.
Арест из-за «лайка» -
Обыденно, просто.
Ввести предлагаю
Расстрел из-за поста.
Чтоб чуяли строгость
И грады, и веси,
Пнул Путина блогер -
Поймать и повесить!
И будет богаче,
Славней всех на свете
И круче Россия
Хотя бы в Рунете!