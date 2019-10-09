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 Высшая квалификационная комиссия отменила конкурс на 220 должностей судей в местных судах

Высшая квалификационная комиссия судей Украины отменил решение о проведении конкурса на замещение 220 вакантных должностей судей в местных судах путем перевода.

Об этом сообщают в пресс-службе ВККСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Информируем, что решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 8 октября 2019 г. отменено проведение объявленного решением Комиссии от 1 августа 2019 г. № 140 / зп-19 конкурса на замещение 220 вакантных должностей судей в местных судах путем перевода судей", - говорится в сообщении.

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Самого текста решения на сайте нет, о причинах отмены решения об объявлении конкурса также не сообщается.

Как сообщалось, 1 августа 2019 ВККСУ объявила конкурс на замещение путем перевода 220 вакантных должностей судей в местных судах, из которых сто пятидесят в местных общих судах, двадцать в хозяйственных судах и пятидесят в местных административных судах.

В то же время некоторые представители судейского сообщества выразили возмущение определенными условиями объявленного конкурса на называют их дискриминационными, поскольку, как утверждают, "перевестись могут только те, кто прошел квалификационное оценки, занимают должности судей бессрочно или срок полномочий которых истек".

Источник: https://censor.net.ua/n3152928
 
 
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портнов будет лично назначать... какие уж тут конкурсы.
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ПРОДАВАТЬ ПО РАСЦЕНКАМ ПОРТНОВА... ЗеМоника естественно в доле и на конвеере.. ... нехило так Андрюша нарубает капусты.. 200 судей по 2 миллиона баксов.. нехило...
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Мендель - в председательши суда! Окружного! Киевского!
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давно всех этих дармоедов нужно посадит и набрать новых из Слуги Народа,у них поддержка народа,это демократия,что бы кацапы и порохоботы вместе не тявкали на Зеленского
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Моя ж ты лапочка зеленая. Высшая квалификационная комиссия отменила конкурс на 220 должностей судей в местных судах - Цензор.НЕТ 3029 Вот так, прямо с ускоренных курсов в Трускавце - и в судьи!
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Дурик все депутаты от Слуги Народа с высшим образованием были до Трускавца,там же их учили этике депутата,как нужно работать,что они успешно и делают в Раде,а не шляются по Раде как стадо баранов от БПП и НФ и ищут кто бы заплатил больше за их голосование
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении еженедельно лишать недостойных судей их мантий в рамках перезагрузки судебной власти страны.
02.09.19 13:45

Источник: https://censor.net.ua/n3145910

робот, чтоб никто "не тявкал", может, напомнишь, сколько Зеля снял мантий с недобросовестных судей за прошедшие 6 недель с момента своего обещания?
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Какой конкурс, надо создать им условия, что бы принудительно туда шли. Что бы, если шо не так, на веревку.
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Судьи каста неприкасаемых -- кто больше дал того и тапки . пока вопрос с ними не решиться что то изменить практически нереально
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