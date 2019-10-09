 НАПК направило в суд админпротокол в отношении Маркаровой за декларирование недостоверных сведений

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"По результатам полной проверки декларации по 2017, представленной Оксаной Маркаровой, в то время первым заместителем Министра финансов Украины, Национальное агентство установило декларирования недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - говорится в сообщении.

В агенстве отмечается, что в декларации чиновник не указала стоимость своей квартиры и недостоверно отметила доходы, полученные ею и членами ее семьи - мужем и дочерью. Также субъект декларирования не указала ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности ей и ее мужу, и указала недостоверные сведения об имеющихся у нее и ее мужа средства на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 415 тыс. грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, НАПК пригласило Макарову 3 октября прийти в ведомство для составления протоколов об административных правонарушениях по признакам подачи заведомо недостоверных ведомостей в декларации.

Министр финансов Оксана Маркарова заявила о намерении оспорить в суде протокол Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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