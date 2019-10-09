 НАПК направило в суд админпротокол в отношении Маркаровой за декларирование недостоверных сведений

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"По результатам полной проверки декларации по 2017, представленной Оксаной Маркаровой, в то время первым заместителем Министра финансов Украины, Национальное агентство установило декларирования недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - говорится в сообщении.
В агенстве отмечается, что в декларации чиновник не указала стоимость своей квартиры и недостоверно отметила доходы, полученные ею и членами ее семьи - мужем и дочерью. Также субъект декларирования не указала ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности ей и ее мужу, и указала недостоверные сведения об имеющихся у нее и ее мужа средства на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 415 тыс. грн.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, НАПК пригласило Макарову 3 октября прийти в ведомство для составления протоколов об административных правонарушениях по признакам подачи заведомо недостоверных ведомостей в декларации.
Министр финансов Оксана Маркарова заявила о намерении оспорить в суде протокол Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
В СМИ начнет выливаться куча грязного компромата на всех и вся. СМИ не принадлежат Зеленскому и именно СМИ могут за пару месяцев превратить Зеленского и его окружение в глазах общественности в "монстров", "наглых лжецов", "новых коррупционеров севших на финансовые потоки", " предателей национальных интересов", слуг Сороса и МВФ, "тех кто за копейки продает землю иностранным ТНК", "слуг Коломойского" и т.д.
А после ареста Пашинского и прямых угроз посадить всех кто был при власти Порошенко (а это друзья Пашинского - Аваков, Турчинов, Порубий и еще десяток крупных людей) - по сути объявлена ВОЙНА на физическое уничтожение. Если кто-то не понял.
Сейчас пойдет обратка в адрес Зеленского и возможно начнутся теракты и убийства (взрывы машин, поджоги особняков, похищение родственников).
А вы думаете почему Порошенко не начал сажать регионалов и пр. олигархов? Он понимал, что будет обратка и его и его семью могут просто "замочить"! Сегодня убить даже президента не составляет для спеца особой проблемы.