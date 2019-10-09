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 Политика Украины
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Все про:декларация (1105) НАПК (752) Маркарова (69)

 НАПК направило в суд админпротокол в отношении Маркаровой за декларирование недостоверных сведений

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд админпротоколы в отношении Министра финансов Украины Оксаны Маркаровой за декларирование недостоверных сведений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"По результатам полной проверки декларации по 2017, представленной Оксаной Маркаровой, в то время первым заместителем Министра финансов Украины, Национальное агентство установило декларирования недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", - говорится в сообщении.

В агенстве отмечается, что в декларации чиновник не указала стоимость своей квартиры и недостоверно отметила доходы, полученные ею и членами ее семьи - мужем и дочерью. Также субъект декларирования не указала ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности ей и ее мужу, и указала недостоверные сведения об имеющихся у нее и ее мужа средства на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 415 тыс. грн.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, НАПК пригласило Макарову 3 октября прийти в ведомство для составления протоколов об административных правонарушениях по признакам подачи заведомо недостоверных ведомостей в декларации.

Министр финансов Оксана Маркарова заявила о намерении оспорить в суде протокол Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152925
 
 
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А, шо у потроха могли в команде быть не коррупционеры? И если она теперь работает у зё, то и зё такой же как потрох.
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Ей можна, бо у нас весь Мінфін недостовірний.
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У неї нічого нема, вона недоїдає. Шо по ХВото не видно?...
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Ну вот и началась силовая война между кланами!! Теперь пойдут в суды сотни уголовных дел. Война всех против всех.
В СМИ начнет выливаться куча грязного компромата на всех и вся. СМИ не принадлежат Зеленскому и именно СМИ могут за пару месяцев превратить Зеленского и его окружение в глазах общественности в "монстров", "наглых лжецов", "новых коррупционеров севших на финансовые потоки", " предателей национальных интересов", слуг Сороса и МВФ, "тех кто за копейки продает землю иностранным ТНК", "слуг Коломойского" и т.д.
А после ареста Пашинского и прямых угроз посадить всех кто был при власти Порошенко (а это друзья Пашинского - Аваков, Турчинов, Порубий и еще десяток крупных людей) - по сути объявлена ВОЙНА на физическое уничтожение. Если кто-то не понял.
Сейчас пойдет обратка в адрес Зеленского и возможно начнутся теракты и убийства (взрывы машин, поджоги особняков, похищение родственников).
А вы думаете почему Порошенко не начал сажать регионалов и пр. олигархов? Он понимал, что будет обратка и его и его семью могут просто "замочить"! Сегодня убить даже президента не составляет для спеца особой проблемы.
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