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 Украинский воин в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой доставлен вертолетом в Днепр, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

Ночью в больницу им. Мечникова в г. Днепр на военном вертолете доставили украинского воина в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"В 23:45 в Днепр военным вертолетом эвакуирован защитник с минно-взрывной травмой. Раненый в тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких, доставлен в больницу Мечникова, привлечен врач из областной офтольмологии", - написала она.

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По словам Губы, сопровождение в полете обеспечили военные врачи госпиталя.

"Спасибо всем военным медикам, кто оказал первую помощь и стабилизировал положение в мобильном госпитале. Друзья, пожелайте нашем Солнышку выздороветь, врачам Божьей помощи. Кто молится - молитесь ...", - добавила она.

Украинский воин в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой доставлен вертолетом в Днепр, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа 01

Источник: https://censor.net.ua/n3152923
 
 
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если запад не помогает нам то надо начинать митинги за ядерный статус... они услышат и вспомнят кто не выполняет подписание бумажки
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Огромная благодарность мед.персоналу.........и пусть Бог помогает............
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