 Депутат Госдумы Слуцкий получил выговор в ПАСЕ за разглашение закрытой информации

Об этом сообщает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

В ПАСЕ отмечают, что Слуцкий нарушил правила ассамблеи, раскрыв в интервью российским СМИ содержание закрытого заседания комитета.

В письме главы Мониторингового комитета ПАСЕ Роберта Гейла спикеру Госдумы Петру Толстому говорится, что Леонид Слуцкий "не только нарушил правила конфиденциальности, установленные комитетом, но и исказил порядок работы комитета, а также выступления других приглашенных для выступления участников заседания" Мониторингового комитета ПАСЕ, состоявшегося 1 октября в Страсбурге.

В документе содержится ссылка на интервью Слуцкого государственным российским информационным агентствам, в котором он заявил, что обсуждение в Мониторинговом комитете ПАСЕ носило "заведомо провокационную цель - показать не в лучшем свете состояние гражданского общества и соблюдение основных прав и свобод в России". Слуцкий назвал представителей оппозиции и общественных организаций России, участвовавших в слушаниях, "источниками кривозеркалья", которые "представляют достаточно узкую прослойку гражданского общества и не отражают интересы большинства электората".

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Напомним, ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас ранее приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.