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 Политика Украины
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 Украина не согласится на продление договора о транзите российского газа, это может быть только новый контракт, - Коболев

Украинская сторона не согласится на предложение России заключить краткосрочный контракт на транзит российского газа в Европу сроком на один год.

Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев во время Украинского газового форума, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Я не понимаю, зачем украинской стороне может быть интересно продолжение старого контракта... Наша позиция, которую мы занимаем - это может быть только новый контракт, только по европейским правилам. Давайте договариваться между Газпромом и новым оператором по объемам и срокам", - сообщил Коболев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Стокгольме начинаются слушания в споре "Нафтогаза" и "Газпрома"

При этом сроки и условия "Газпром" должен обсудить с новосозданным оператором ГТС Украины - компанией, которой передадут ГТС от "Нафтогаза". При этом, "Нафтогаз" больше не сможет быть стороной переговоров с "Газпромом".

Отмечается, что накануне российский министр энергетики предложил продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной на 1 год.

Напомним, новый раунд трехсторонних переговоров о транзите российского газа через ГТС Украины в Европу с участием Украины, РФ и Еврокомиссии предстоит 28 октября.

Также читайте: Отрабатываются технические возможности, чтобы обеспечить всех потребителей газом и теплом в случае остановки транзита, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/n3152918
 
 
 Топ комментарии
 
Коболев, дорогой, дави мокшу, спасай Украину.
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Пока у нас есть возможности ( не достроен Северный поток 2, огромное спасибо Дании) нужно держать РФ и ЕС за одно место, и требовать новый контракт на 10 лет с соответствующими объемами. Потому что после достройки, они забудут все благие обещания и обязательства. Если не хотят, то пусть сосут лапу. Зима в Европе ожидается лютая. Кстати и США на этом заработает, а значит в чем то нас поддержит, даже со своим рыжим недоразумением.
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А шо по этому поводу думает МОНИКА?
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Коболев, дорогой, дави мокшу, спасай Украину.
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видвинути умову, щоб Мюлер спочатку запхав собі у гузно "Сєвєрний поток-2"
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а шо думает наш газовый гений йуля тимшенчиха
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Пока у нас есть возможности ( не достроен Северный поток 2, огромное спасибо Дании) нужно держать РФ и ЕС за одно место, и требовать новый контракт на 10 лет с соответствующими объемами. Потому что после достройки, они забудут все благие обещания и обязательства. Если не хотят, то пусть сосут лапу. Зима в Европе ожидается лютая. Кстати и США на этом заработает, а значит в чем то нас поддержит, даже со своим рыжим недоразумением.
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А зачем договариваться с Россией?
Я этого вообще не понимаю. Война - войной, а бизнес бизнесом?
Можно покупать у Европы, США, почему не договориться ....?
А то получается, Украине это больше, чем России? Детский сад.

Кто-то активно лоббирует интересы договора Россия - Украина.
Это все, что нужно знать о коррупции бывшего совка.
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кацапія скупляє газ на корню у наших азіятів і імпортує його ,як свій. то, чого ми за 30 років так і не змогли піти таким же шляхом? все гавкали і підгавкувли.
через декілька років нашу трубу хіба, шо на метал можна буде відправити.
все це говорить про одне--україна це просто кусок землі, який нічого не значить на міжнародній арені. все це для глухонімих : ми щось можем . у кого сила--той і прав.
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Вірна позиція. Або Газпром дає контракт з дуже серьйозними штрафами за його невиконання на 10 років з мінімальним обсягом 100 млрд. в рік - або нам краще перейти на американський і катарський газ і обанкрутити Газмпром - тобто Рашку.
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Наші вимагають мінімум 60 млрд. куб. на рік.
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Контракта нет но договора уже не надо. А как плакал за милиардами за транзит-Все прапало шеф,договор заканчивается,продаем трубу.- Вылезло чмо милионы свои на зарплате сохранить.Только тебя легче убить чем прокормить. Драгоценный ты наш.
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Во бардак развели при Поршенко, госчиновник представляет государство, без наличия полномочий .
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