 Украина не согласится на продление договора о транзите российского газа, это может быть только новый контракт, - Коболев

Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев во время Украинского газового форума, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Я не понимаю, зачем украинской стороне может быть интересно продолжение старого контракта... Наша позиция, которую мы занимаем - это может быть только новый контракт, только по европейским правилам. Давайте договариваться между Газпромом и новым оператором по объемам и срокам", - сообщил Коболев.

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При этом сроки и условия "Газпром" должен обсудить с новосозданным оператором ГТС Украины - компанией, которой передадут ГТС от "Нафтогаза". При этом, "Нафтогаз" больше не сможет быть стороной переговоров с "Газпромом".

Отмечается, что накануне российский министр энергетики предложил продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной на 1 год.

Напомним, новый раунд трехсторонних переговоров о транзите российского газа через ГТС Украины в Европу с участием Украины, РФ и Еврокомиссии предстоит 28 октября.

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