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 "ПриватБанк" задекларировал рекордную прибыль за всю историю банковской системы Украины - 27,4 млрд грн

За 9 месяцев 2019 "ПриватБанк" увеличил чистую прибыль до 27,4 миллиарда гривен, что является рекордом за всю историю банковской системы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу банка.

"ПриватБанк увеличил чистую прибыль по результатам работы за 9 месяцев 2019 до 27,4 млрд грн, что является новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, чистый комиссионный доход банка за 9 месяцев 2019 составляет 13,3 млрд грн, чистый процентный доход составляет 14,7 млрд грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152917
 
   
 Топ комментарии
 
А все прдажные эксперты кричат, что государство плохой хозяин, и все необходимо продать олигархам.
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а нам втирали, шо все пропито там....
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От Беня обрадовался. скоро через суд, самый честный суд в мире вернет себе такое прибыльное предприятие.
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а нам втирали, шо все пропито там....
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ти, мабуть, пропивав разом із ними, бо якось пропустив вливання туди п'ятьох міль'ярдів бюджетних грошей
продовжуй квасить
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За 5 років відібьють всі витрати на націоналізацію. Тому його потрібно швидко віддати Бєні.
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Беня говорил что сам приват ему не нужен, но если суд признает национализацию незаконной - то пусть платят компенсацию в денежном эквиваленте. Так что в случае чего предлагаю оплатить ее за счет тех, кто отвечал за национализацию, начиная от тогдашнего президента и главы нацбанка.
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А все прдажные эксперты кричат, что государство плохой хозяин, и все необходимо продать олигархам.
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От Беня обрадовался. скоро через суд, самый честный суд в мире вернет себе такое прибыльное предприятие.
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або брешуть, або це все ж таки заслуга бені, який його побудував. банк це не фортеця зі злитками, це працююча оболочка, а тут іще і дебела база клієнтів,
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Как хорошо получилось, скоро бене отдавать, а он еще и прибильный...
А при бене был убыточный, но забилам все равно. Он его еще раз обанкротит, а мы все еще раз заплатим.
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Приволочь Гонтареву из Лондона и показать, що вона наробыла
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У Білорусі та в Польщі державні банки теж прибуткові, хоча в Білорусі вони використовуються ще і в корупційних цілях (кредити "своїм").
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Вот что значит оторвать от банка толстых и ненасытных клещей
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конечно при сумме платежа 0,68 гривны ( 68 копеек) квитанция стоит 5 гривен... чего же не зарабатывать...
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от ця прибиль і піде на компенсацію вовиній бабушці
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Заметили? Как про Бабушку и Приват-на ветке сразу никосы и розенки ?))) -таки прикупил беня ботоферму!)
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Он всегда и был прибыльным, его вообще надо запретит приватизировать как стратегический обьект.
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это же сколько деньжищ пошло в БЮДЖЕТ Украины - а при бене он был убыточным и не платил налоги - зебилы - ваш коммент
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Все Гонтарева с Порошенко виноваты.
За такую прибыльность Привата они точно должны ответить!
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Проклятий барига .Намарадьорив в бюджет мильярдів. А бабця без копійки ларьок фарбує.
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"За 9 месяцев 2019 "ПриватБанк" увеличил чистую прибыль до 27,4 миллиарда гривен, что является рекордом за всю историю банковской системы Украины."
Источник: https://censor.net.ua/n3152917

Так вот за что Гонтареву гнобили и дом сожгли: за прибыльность Привата!
Ведь так, ЗЕбобики?
Ведь верно?
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При правлении Порошенко задекларировал прибыль, а при не то экономисте не то юристе не то клоуне Зедебилоиде, будет распродаваться и через суд отжиматься во благо детей Авраама - Коломойского
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500 вложили, 27 получили.
Через 18 лет окупится.
Нужно было ОГВЗ купить на все. "Приватбанк" задекларував рекордний прибуток за всю історію банківської системи України - 27,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 1220
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ВЫ не очень там кричите.... Хер знает, что на самом деле обозначает эта "чистая прибыль"....
Это ж журналисты пишут!
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