 "ПриватБанк" задекларировал рекордную прибыль за всю историю банковской системы Украины - 27,4 млрд грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу банка.

"ПриватБанк увеличил чистую прибыль по результатам работы за 9 месяцев 2019 до 27,4 млрд грн, что является новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, чистый комиссионный доход банка за 9 месяцев 2019 составляет 13,3 млрд грн, чистый процентный доход составляет 14,7 млрд грн.

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