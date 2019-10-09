 "ПриватБанк" задекларировал рекордную прибыль за всю историю банковской системы Украины - 27,4 млрд грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу банка.
"ПриватБанк увеличил чистую прибыль по результатам работы за 9 месяцев 2019 до 27,4 млрд грн, что является новым абсолютным рекордом для банка и всей банковской системы Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, чистый комиссионный доход банка за 9 месяцев 2019 составляет 13,3 млрд грн, чистый процентный доход составляет 14,7 млрд грн.
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А при бене был убыточный, но забилам все равно. Он его еще раз обанкротит, а мы все еще раз заплатим.
За такую прибыльность Привата они точно должны ответить!
Источник: https://censor.net.ua/n3152917
Так вот за что Гонтареву гнобили и дом сожгли: за прибыльность Привата!
Ведь так, ЗЕбобики?
Ведь верно?
Через 18 лет окупится.
Нужно было ОГВЗ купить на все.
Это ж журналисты пишут!