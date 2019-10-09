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Все про:армия РФ (5805) Генштаб ВС (996) Донбасс (19593) операция Объединенных сил (1666) Хомчак (71)

 Противник испытывает новейшие системы вооружения армии РФ, используя Донбасс как огромный военный полигон, - Хомчак

Несмотря на достигнутые политические договоренности о прекращении обстрелов, противник продолжает вести огонь на поражение по подразделениям Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью изданию "Телеком".

"Вдоль всей линии соприкосновения российско-террористическими войсками широко применяется тяжелое стрелковое вооружение, минометы и противотанковые ракетные комплексы. Периодически враг осуществляет артиллерийские обстрелы из скрытых огневых позиций, оборудованных в середине оккупированных населенных пунктов", - сказал он.

Вместе с тем Хомчак отметил, что оккупационные войска не отвели значительную часть тяжелого вооружения на безопасные расстояния и своими действиями грубо нарушают Минские договоренности.

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"Наряду с этим, противник испытывает новейшие системы вооружения российской армии, используя территорию Донбасса как огромный военный полигон. Проходят апробацию комплексы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, беспилотные летательные аппараты, системы наведения высокоточного оружия (управляемые боеприпасы), наземные станции артиллерийской разведки, защищенные средства цифровой связи, тактическое снаряжение и снайперское оружие", - сообщил он.

"В распоряжении компетентных органов есть немало захваченных образцов оружия, находящегося на вооружении исключительно в ВС РФ, что еще раз доказывает непосредственное участие РФ в вооруженном конфликте на территории Украины", - добавил глава Генштаба ВСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3152916
 
 
 Топ комментарии
 
Сомое лучше оружие Кремля - сериал "Слуга народа".
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Самое время выводить наших воинов из укреплений в поле, чтобы лучше было кацапским партнерам прицеливаться. "Потепление отношений", хуле...
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Было бы удивительно, если бы не проверялось в боевых условиях новое вооружение.
Только на войне оружие и проходит настоящие испытания.

З.Ы
Поэтому например США только Израилю разрешили модифицировать истребители F-35. Так как именно у нас F-15, F-16, F-35 первыми прошли настоящие боевые задания и боестолкновения, а не просто летали на парадах.
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Совет форумчанПравила форума
 
Захваченные военные образцы необходимо изучать и запускать в производство.
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*****, а хто нам не давав і не дає теж саме робити, а не продавати нову зброю за кордон.
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Сомое лучше оружие Кремля - сериал "Слуга народа".
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Шкода женевська конвенція на нього не поширюється.
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Фанат "Сватів"? Це ще звісно не діагноз, але вже пора звертатися до психіатра. Противник испытывает новейшие системы вооружения армии РФ, используя Донбасс как огромный военный полигон, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1713
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Самое время выводить наших воинов из укреплений в поле, чтобы лучше было кацапским партнерам прицеливаться. "Потепление отношений", ****...
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Противник испытывает новейшие системы вооружения .-наконец то сообразил Хомчак./ Что такое Хомчак. У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским/"Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе/Путин заявил: «Вновь назначенный начальник генерального штаба украинской армии (Хомчак) подтвердил, что это (плановый переход 3-х кораблей из одного украинского порта в другой украинский порт) была провокация организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы». /Трибунал своим решением показал, что корабли имели право ходить через пролив.
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Было бы удивительно, если бы не проверялось в боевых условиях новое вооружение.
Только на войне оружие и проходит настоящие испытания.

З.Ы
Поэтому например США только Израилю разрешили модифицировать истребители F-35. Так как именно у нас F-15, F-16, F-35 первыми прошли настоящие боевые задания и боестолкновения, а не просто летали на парадах.
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Украина воюет с РФ.Когда израильтяне уничтожат хотя бы одного военнослужащего РФ, Иван Петрович Сидоров отметит это событие Львівським світлим и лещом. И перестанет называть Нетаньяху путинской шлюхой по вызову./Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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Я помню наш разговор и твои рассказы про евреев...
Конкретно против таких как ты, я буду воевать на стороне России.
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Ну и пусть используют новое вооружение я надеюсь ты не предлагаешь снова убегать?
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5 лет рядом с границами Украины есть страна, на широких просторах которой щедро можно использовать новейшие системы вооружения украинской армии да и просто взрывать все, что взрываться может.
Идет 5 лет война. Взрывайте, в чем проблема? Или очень интеллигентные?
После того, как вода будет заражена и теплостанции почему-то взорвутся, россияне начнут думать, продолжать воевать или уже хватит. Крушить - не строить. Взрывайте на здоровье! Они взрывают на Донбассе - взрывайте в Новосибирске, Москве, Питере... городов -кандидатов море. Желательно потом еще листовки раскидать - вам мало полония в вашей речке? Можем повторить. На войне, как на войне!

У кого есть дельные возражения, слушаю внимательно.
Возражения в стиле - Снупи, это не кошерно - не принимаются.
На войне, как на войне!
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Разве это не означает объявить России войну? Что в свою очередь значит что у России будут полностью развязаны руки и вторжение нескольких российских армий придется уже встречать полной мобилизацией населения и военным положением.
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****, и эти дыбилы зелёные понимают, что Донбасс для ***** полигон и отводят войска. Эот просто ******.
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Ваше дело, как сказал Зе-генералиссимус, перестать стрелять. Чтобы не мешать России испытывать на вас свое вооружение.
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