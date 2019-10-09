 Противник испытывает новейшие системы вооружения армии РФ, используя Донбасс как огромный военный полигон, - Хомчак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью изданию "Телеком".
"Вдоль всей линии соприкосновения российско-террористическими войсками широко применяется тяжелое стрелковое вооружение, минометы и противотанковые ракетные комплексы. Периодически враг осуществляет артиллерийские обстрелы из скрытых огневых позиций, оборудованных в середине оккупированных населенных пунктов", - сказал он.
Вместе с тем Хомчак отметил, что оккупационные войска не отвели значительную часть тяжелого вооружения на безопасные расстояния и своими действиями грубо нарушают Минские договоренности.
"Наряду с этим, противник испытывает новейшие системы вооружения российской армии, используя территорию Донбасса как огромный военный полигон. Проходят апробацию комплексы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, беспилотные летательные аппараты, системы наведения высокоточного оружия (управляемые боеприпасы), наземные станции артиллерийской разведки, защищенные средства цифровой связи, тактическое снаряжение и снайперское оружие", - сообщил он.
"В распоряжении компетентных органов есть немало захваченных образцов оружия, находящегося на вооружении исключительно в ВС РФ, что еще раз доказывает непосредственное участие РФ в вооруженном конфликте на территории Украины", - добавил глава Генштаба ВСУ.
Только на войне оружие и проходит настоящие испытания.
З.Ы
Поэтому например США только Израилю разрешили модифицировать истребители F-35. Так как именно у нас F-15, F-16, F-35 первыми прошли настоящие боевые задания и боестолкновения, а не просто летали на парадах.
Конкретно против таких как ты, я буду воевать на стороне России.
Идет 5 лет война. Взрывайте, в чем проблема? Или очень интеллигентные?
После того, как вода будет заражена и теплостанции почему-то взорвутся, россияне начнут думать, продолжать воевать или уже хватит. Крушить - не строить. Взрывайте на здоровье! Они взрывают на Донбассе - взрывайте в Новосибирске, Москве, Питере... городов -кандидатов море. Желательно потом еще листовки раскидать - вам мало полония в вашей речке? Можем повторить. На войне, как на войне!
У кого есть дельные возражения, слушаю внимательно.
Возражения в стиле - Снупи, это не кошерно - не принимаются.
На войне, как на войне!