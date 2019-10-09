"Пятая партия колумбийского угля должна поступить в Украину в октябре"

В октябре в Украину прибудет ещё одна партия колумбийского угля. Это будет пятая поставка угля газовой марки. Всего из Колумбии уже прибыло 315 тыс. тонн, передает УНИАН.
Николай Мартыненко, представитель компании ICI SUISSE SA
Импортный ресурс должен обеспечить стабильные поставки электроэнергии и тепла в период отопительного сезона. По состоянию на 26 сентября на складах ТЭС компании находится 882 тыс. тонн угля. "Диверсификация поставок, бесспорно, расширяет возможности угольной энергетики. Но нужно понимать, что, покупая уголь за рубежом, мы дотируем колумбийскую угольную промышленность. В то время как украинские шахтёры продолжают работать на устаревшем оборудовании и все так же не получают вовремя зарплату", - считает представитель компании ICI SUISSE SA Николай Мартыненко. Эксперт отмечает, что в долгосрочной перспективе ставку нужно делать на отечественную промышленность.
"Несколько волн реформирования отрасли привели только к закрытию шахт и наращиванию убытков. Украинскую угольную промышленность загнали в тупик. Но из него нужно искать выход, нужно делать ставку на модернизацию, если мы действительно хотим иметь сильную экономику", - говорит Николай Мартыненко. Напомним, в прошлом году Украина потратила на закупку импортного угля почти 2,7 млрд долларов. "Сума, которую мы тратим на закупку импортного угля, сопоставима с получаемыми траншами кредитов МВФ. Мы выводим деньги за границу, в то время как в украинских недрах достаточно угля, чтобы обеспечить экономику. Нужно увеличивать добычу отечественного угля. Будет это делать государство или частные компании - не принципиально. Главное - правильная поддержка на законодательном и финансовом уровне", - подчёркивает Николай Мартыненко.
кстати интересно почему украинский уголь со львовского басейна не покупают? баба наташа не велит - ей надо копанки донецкие содержать ))
Его ставленники занимаются и приемкой этих самых пароходов с углём в Одессе и в Черноморске.
Ваш пятя столько накосячил, что за такой короткий период просто невозможно все вернуть в законное русло.
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Вместо занимать первые места в списке форбс, будет первым в списке НАБУ. Где ждут так же и его роттердамского подельника свыноликого порошенко
"07.10.2019 Таманский терминал навалочных грузов (оператор - ООО «ОТЭКО-Портсервис», входит в Группу компаний «ОТЭКО») в порту Тамань начал одновременную обработку судов на двух причалах и погрузку судов класса Panamax большой вместимости 75 000-82 000 т на полную осадку.
Судно дедвейтом 82 000 т с углем Группы «Сибантрацит» ушло 7 октября из порта Тамань покупателям с выгрузкой в европейских портах. Ранее было отправлено судно во Вьетнам. Общий объем отгруженного на оба судна угля составил более 120 000 т. ...
«Портово-индустриальный парк» ОТЭКО - один из крупнейших инвестиционных проектов на Юге России. Его частью является Таманский терминал навалочных грузов (ТТНГ) - первый и крупнейший на побережье Азово-Черноморского бассейна России специализированный терминал по перевалке сыпучих материалов. Проектная мощность - 60 млн т грузов в год, 50 млн т из них - уголь.
При реализации проекта ТТНГ применяются уникальные технологические решения, не имеющие аналогов в России, в частности: крупнейшие склады угля объемом 3,5 млн тонн (на полное развитие), крупнейшие в мире хранилища серы и минеральных удобрений (по 300 000 т каждое) 2 трехвагонных вагоноопрокидывателя с последующей установкой четырехвагонного вагоноопрокидывателя, причальные комплексы, обеспечивающие возможность приема судов дедвейтом до 220 000 т ( максимальный размер судна, способного пройти через Босфор)."
И не отпускает его...
Кракадил...кракажу и буду кракадить!)))))
Дороги...дороги...дороги...
Белые...длинные...кривые...
счас как заорет - Гражданских отсечь млять ))
P.s. порохоbотський клопівник цензор у всій своїй красі. 30 шекелів це завжди 30 шекелів. Да, х..соси шоколадні?)
Если ты не в курсе...НАПОМНЮ!!!
ПЕПо добровольно сдал анализы на наличие наркоты...
И сдал он их не на приеме у СВАТОВ!!!))))
Вечно журналюги все перепутают.
кстати нашего полно!!!
или в рошенах в каждой подворотне? - тогда да ))))))))))))))
или в заквасаю юГига генпрокуЛола ))
Какими надо быть ДЛБ чтоб закупать хрен знает когда свего полно не надо просто воровать легче
Надеюсь коксующегося?
Уголь коксующийся!