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 Экономика
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 Пятая партия колумбийского угля должна поступить в Украину в октябре

Эксперт отмечает, что в долгосрочной перспективе ставку нужно делать на отечественную промышленность.

В октябре в Украину прибудет ещё одна партия колумбийского угля. Это будет пятая поставка угля газовой марки. Всего из Колумбии уже прибыло 315 тыс. тонн, передает УНИАН.

Пятая партия колумбийского угля должна поступить в Украину в октябре 01

Николай Мартыненко, представитель компании ICI SUISSE SA

Импортный ресурс должен обеспечить стабильные поставки электроэнергии и тепла в период отопительного сезона. По состоянию на 26 сентября на складах ТЭС компании находится 882 тыс. тонн угля. "Диверсификация поставок, бесспорно, расширяет возможности угольной энергетики. Но нужно понимать, что, покупая уголь за рубежом, мы дотируем колумбийскую угольную промышленность. В то время как украинские шахтёры продолжают работать на устаревшем оборудовании и все так же не получают вовремя зарплату", - считает представитель компании ICI SUISSE SA Николай Мартыненко. Эксперт отмечает, что в долгосрочной перспективе ставку нужно делать на отечественную промышленность.

"Несколько волн реформирования отрасли привели только к закрытию шахт и наращиванию убытков. Украинскую угольную промышленность загнали в тупик. Но из него нужно искать выход, нужно делать ставку на модернизацию, если мы действительно хотим иметь сильную экономику", - говорит Николай Мартыненко. Напомним, в прошлом году Украина потратила на закупку импортного угля почти 2,7 млрд долларов. "Сума, которую мы тратим на закупку импортного угля, сопоставима с получаемыми траншами кредитов МВФ. Мы выводим деньги за границу, в то время как в украинских недрах достаточно угля, чтобы обеспечить экономику. Нужно увеличивать добычу отечественного угля. Будет это делать государство или частные компании - не принципиально. Главное - правильная поддержка на законодательном и финансовом уровне", - подчёркивает Николай Мартыненко.


Источник: https://censor.net.ua/n3152912
 
 
 Топ комментарии
 
Вы это серьезно))) Колумбийский уголь))) В ОП походу будет знатная торчковая вечеринка... Вот Моника оторвется...
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Не угля, а кокса и не на ТЭЦ, а в офис президента.
Вечно журналюги все перепутают.
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очередная партия колумбийского кокса поступит...
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Вы это серьезно))) Колумбийский уголь))) В ОП походу будет знатная торчковая вечеринка... Вот Моника оторвется...
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Зебил, мне что соевый ********, что твоя госпожа Моника с одной ветки ягоды. Вы поцы в первом туре из 39 кандидатов выбрали два говна. Теперь кушайте ушлепки недоразветые.
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они уже берега путают - ахмет видимо классный кокс поставил ))
кстати интересно почему украинский уголь со львовского басейна не покупают? баба наташа не велит - ей надо копанки донецкие содержать ))
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При "мародере" Порохе по схеме Роттердам (+) уголь закупали по 1900 грн. Теперь поставки того-же угля монополизировал папа Беня и его закупают уже по 2700 грн. Зебилы - это уже Роттердам (-) или еще Роттердам (+)? Или просто гэшефт на карман папы Бени и его кукол? Что скажете?
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Что скажут: "Я за него не голосовал!", "Я на выборы не ходил!" ну или самые упоротые так "А что при парашенке луче было?!", ну а вообще конченные "Нужно просто прекратить стрелять!"...
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Беня ничего не монополизировал , как вы говорите. Углём по-прежнему занимаются компании и люди ахметова.
Его ставленники занимаются и приемкой этих самых пароходов с углём в Одессе и в Черноморске.
Ваш пятя столько накосячил, что за такой короткий период просто невозможно все вернуть в законное русло.
Ахметка уже поднял визг в метинвесте. То ли ещё будет
Вместо занимать первые места в списке форбс, будет первым в списке НАБУ. Где ждут так же и его роттердамского подельника свыноликого порошенко
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Да неужели? Да что вы говорите! А бориспольская фирма «Нафта Форс» с всего одним сотрудником-директором, которая афилирована с группой "Приват" и которая имеет сейчас контракт и монопольное право на закупку "рашенского" угля и поставку его компании "Центрэнерго" и которая за последние два месяца уже закупила его на 400 млн. грн.? Статьи про это не писал только ленивый, их валом в сети. На том-же Цензоре. Погуглить и прочитать слабо?
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Даже знаю где эта "Колумбия"
"07.10.2019 Таманский терминал навалочных грузов (оператор - ООО «ОТЭКО-Портсервис», входит в Группу компаний «ОТЭКО») в порту Тамань начал одновременную обработку судов на двух причалах и погрузку судов класса Panamax большой вместимости 75 000-82 000 т на полную осадку.
Судно дедвейтом 82 000 т с углем Группы «Сибантрацит» ушло 7 октября из порта Тамань покупателям с выгрузкой в европейских портах. Ранее было отправлено судно во Вьетнам. Общий объем отгруженного на оба судна угля составил более 120 000 т. ...
«Портово-индустриальный парк» ОТЭКО - один из крупнейших инвестиционных проектов на Юге России. Его частью является Таманский терминал навалочных грузов (ТТНГ) - первый и крупнейший на побережье Азово-Черноморского бассейна России специализированный терминал по перевалке сыпучих материалов. Проектная мощность - 60 млн т грузов в год, 50 млн т из них - уголь.
При реализации проекта ТТНГ применяются уникальные технологические решения, не имеющие аналогов в России, в частности: крупнейшие склады угля объемом 3,5 млн тонн (на полное развитие), крупнейшие в мире хранилища серы и минеральных удобрений (по 300 000 т каждое) 2 трехвагонных вагоноопрокидывателя с последующей установкой четырехвагонного вагоноопрокидывателя, причальные комплексы, обеспечивающие возможность приема судов дедвейтом до 220 000 т ( максимальный размер судна, способного пройти через Босфор)."
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очередная партия колумбийского кокса поступит...
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100% ТОРЧИТ наш Гарант на видео))))
И не отпускает его...

Кракадил...кракажу и буду кракадить!)))))
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В голове навено одни...
Дороги...дороги...дороги...
Белые...длинные...кривые...
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о главный коксодобытчик ))
счас как заорет - Гражданских отсечь млять ))
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Тільки незрозуміло, навіщо пороxockoт модератор видалив світлину сивочолого гетьмана Петра Сраки. За царя образився, інфо-холуй?)
P.s. порохоbотський клопівник цензор у всій своїй красі. 30 шекелів це завжди 30 шекелів. Да, х..соси шоколадні?)
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ЗЕбоба!!!
Если ты не в курсе...НАПОМНЮ!!!
ПЕПо добровольно сдал анализы на наличие наркоты...
И сдал он их не на приеме у СВАТОВ!!!))))
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И сколько % крови в пэтином спирте? Ответы хде?
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Явно наблюдается импичмент из-за недееспособности гидранта. Еще пару раз так закинется и забудет кто он,и что он.
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только на таможне надо хорошо проверить ато зебланы итак упоротые
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Вагоны по маршруту Горловка - Богота - Киев уже выехали
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Когда читаешь такие новости понимаешь что эти все истерики с углем делаються специально что бы срубить денег при чем на самом высоком уровне Пятая партия колумбийского угля должна поступить в Украину в октябре - Цензор.НЕТ 785
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Не угля, а кокса и не на ТЭЦ, а в офис президента.
Вечно журналюги все перепутают.
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Хочу обратить внимание на номер партии - 5, а ведь и полгода не прошло, как у власти. Люто ребята себя не берегут!
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я не так давно по NG узнал что есть оказывается черный кокс (в смысле кокаин). черного цвета. и он не имеет запаха.
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а есть розовый, со всксом малины - детский.
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обычный кокс перекрашенный химией в черный цвет для "убийства" запаха.
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Колумбия, это же черт знает где.
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бабе наташе хоть с марса - лишь бы не украинский
кстати нашего полно!!!
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Пе сделал из Украины нано-Державу, а Зебеня загнал ее в 18 век!!!
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в чем выражается нано в парадах парадировании
или в рошенах в каждой подворотне? - тогда да ))))))))))))))
или в заквасаю юГига генпрокуЛола ))
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Основная масса ЕС покончила с подземной добычей угля.Украине тоже надо искать пути отказа от шахт.Искать нетрадиционные способы переработки угля в пластах.
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Пока что зелеками лишь найден традиционный способ переработки кокаина в носу.
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Колумбийская угольная промышленность - Пятая партия колумбийского угля должна поступить в Украину в октябре - Цензор.НЕТ 6968 Пятая партия колумбийского угля должна поступить в Украину в октябре - Цензор.НЕТ 6968 Пятая партия колумбийского угля должна поступить в Украину в октябре - Цензор.НЕТ 6968 Они знают как получить кокс из простых листьев. И для этого вовсе не обязательно зарываться в шахту на несколько киллометров вглубь.
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Ну, да. Пожевал листья коки. Выплюнул. Ну чем не уголь?
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Неужели Машина Времени возможна? Срочно надо проверить календарь. Может сейчас 2015 год наступил? Пятая партия колумбийского угля должна поступить в Украину в октябре - Цензор.НЕТ 1820 Пятая партия колумбийского угля должна поступить в Украину в октябре - Цензор.НЕТ 1820 Пятая партия колумбийского угля должна поступить в Украину в октябре - Цензор.НЕТ 1820. А-а-а-а, понятно новейшие разработки Украинской науки! Ukraine fantastic!!!
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Фу сначала прочитал колумбийского кокса а это теперь уголь так называется Пятая партия колумбийского угля должна поступить в Украину в октябре - Цензор.НЕТ 3151
Какими надо быть ДЛБ чтоб закупать хрен знает когда свего полно не надо просто воровать легче
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Вжа краще гроші в Колумбію виводити чим в кишені покидька і бандюка. українофоба Ахметова
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И на ......... нам договор по газу с Россией. Киевляне будут обогреваться углем с новым написанием Ку...... v.
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Да....вспоминаю детство. Батя ранним утром одевал телогрейку и растапливал печку брекетом (это в небольшом городке под Киевом). После, отработку высыпали в колии дороги возле дома....Ну, что бы машины ездили . И каждый вносил свой вклад в дорстрой..... Пятая партия колумбийского угля должна поступить в Украину в октябре - Цензор.НЕТ 3937Каждый занимался ремонтом дороги возле своего двора. Пятая партия колумбийского угля должна поступить в Украину в октябре - Цензор.НЕТ 3937 Пятая партия колумбийского угля должна поступить в Украину в октябре - Цензор.НЕТ 3937 Пятая партия колумбийского угля должна поступить в Украину в октябре - Цензор.НЕТ 3937
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"Пятая партия колумбийского угля должна поступить в Украину в октябре"
Надеюсь коксующегося?
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Пятая партия колумбийского угля должна поступить ...
П'ята партія колумбійського вугілля має надійти в Україну в жовтні - Цензор.НЕТ 7970
Уголь коксующийся!
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