 Оккупанты "минируют" маршруты патрулей ОБСЕ и устанавливают мины вдоль всей линии разграничения на Донбассе, - Хомчак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью изданию "Телеком".
"Откровенно нарушая нормы международного гуманитарного права, оккупанты систематически обстреливают населенные пункты, в результате чего гибнут мирные люди, разрушаются жилые дома и объекты критической инфраструктуры. При этом фиксируются многочисленные случаи прямого вмешательства оккупационных войск в работу миссии ОБСЕ. С целью недопущения патрулей ОБСЕ к военным объектам боевики намеренно устанавливают ложные отметки "минные поля или заминирован" на маршрутах движения", - сообщил он.
Вместе с тем, Хомчак отметил, что пренебрегая достигнутыми договоренностями, российские оккупанты устанавливают минные поля вдоль всей линии разграничения и в районах транспортных коммуникаций.
"Расширение минных полей и отсутствие отметок существенно повышают уровень опасности. Регулярно встречаются случаи подрыва местных жителей и гражданского пассажирского автотранспорта", - добавил Хомчак.
Ну, что, мои сердобольные и правдолюбивые, как вам теперь - нравится?
Когда министр иностранных дел прямым текстом заявляет, что мы проиграли и должны покориться?
Когда министр обороны прямо говорит: "Всё окей, люди в украинских городах и сёлах за то, чтобы отдать их сепаратистам, отступление по плану"?
Когда российские пропагандоны не скрывают радости и открыто сообщают, что вскоре получат Украину на блюдечке с голубой каёмочкой?
И когда настоящий президент Украины "частным законом" заводит себе на предприятия электричество из РФ, а его кукла поручает возобновить пропуск товара на оккупированные территории, - это не "торговля на крови", верно?
Вот теперь Зрады нет, правда?
«Сейчас президент Зеленский и вся команда пытаются все-таки завершить то, что начали предшественники, начиная с "Минска". Если мы с вами понимаем и увидим, что (ВНИМАНИЕ. прим.) Путин никогда ничего не сделает , и наши партнеры больше не могут заставить его пойти на прогресс в этом направлении, то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, что этот трек мы больше не можем выполнять, и нам никто не может помочь. Что таким путем нам не разрешить ситуацию, и мы вынуждены с вами перейти к треку номер два и т.д. Пока мы с вами не поймем, что мы исчерпали все позиции. Тогда нам нужно бросить всё, (ВНИМАНИЕ. прим.) усиливать нашу армию и ждать очередной атаки».
Уберите детей от экранов монитора.
Послушай, министр хер пойми чего, тебя зачем назначили? Заниматься делами государства или бегать по телеэфирам, як Сірко за курами?! И если уж вылез в экран, если у тебя до е*ени свободного времени, то не городи хотя бы откровенную хрень! Мы войну ведём! Понимаешь, блд, ВОЙНУ! Это когда пиф-паф… «насыпьте левее сто ориентира пять… да блд, быстрей, быстрей… все орудия, беглым»… дайте закурить, бо руки дрожат… Герої не вмирають…
А ваша зелёная команда сопли зелёные жуёт в СМИ. Ты не своего гундосого диванного вояку Голобородька слушай, а у военных спроси… Без камер и помощников. Один на один. У солдат, сержантов, майоров, полковников и генералов, которые шестой год тащат на своих плечах войну! Спроси, можно ли верить московитам? Ну хоть на йоту! Охренеешь от ответа! Что вы там хотите увидеть? Как Путин вас нае*ёт? А до этого не видели? Вам за пять лет написали толстенный УЧЕБНИК «Как не попасть в капкан Кремля», но вы даже его не открывали и, по идее, скурили на хрен эту хрестоматию! Да?
А теперь самое важное! Выключи телевизор, министр, и не звони трясущемуся Голобородьке. Слушай внимательно и ЗАПИСЫВАЙ красным маркером на стене в кабинете. Большими, огромными, ****, буквами!… (Да мне всё равно на каком языке, хоть на пушту). Готовить армию и ждать удара нужно, блд, СЕЙЧАС, прямо в эту минуту, а не потом!!! Сейчас, понимаешь? Не урезать финансирование, а увеличивать его! Ведь потом, когда ваша зелёная команда вместе с Голобородькой будет границу отодвигать и снимать уе*анские номера для квартала, нация своими жизнями, проливая красную кровь, будет исправлять ваши, блд, зелёные ошибки!
Господи! Спаси Украину от дилетантов! Прошу тебя!
Комитет по разведке Сената США обвинил Кремль и так называемую «фабрику троллей» во вмешательстве в президентские выборы в стране. Об этом говорится в докладе сенаторов.
Сотрудники Агентства интернет-исследований, более известного как «фабрика троллей», помогали Дональду Трампу и вредили репутации его конкурента на выборах Хиллари Клинтон. Негативную информацию о ней распространяли в соцсетях. Злоумышленникам серьёзно помогал Кремль, говорится в докладе сенатского комитета по разведке. Деятельность Агентства на выборах в США в 2016м году стала частью масштабной кампании, направленной на то чтобы сеять раздор в американской политике и обществе, говорится в документе. В комитете по разведке отмечают, что после выборов, на которых победил Трамп, российские тролли стали действовать ещё активнее.
Сенаторы не исключают, что Москва попытается вмешаться в президентские выборы в США в следующем году. Конгрессу рекомендовали рассмотреть новые законодательные акты с целью раскрывать информацию об источниках, которые заказывают политическую рекламу. Особое внимание уделят соцсетям.
Никакой немецкой армии на территории Франции нет, а есть германские добровольцы, просто помогающие немецко говорящему Эльзасу во Франции. И соответственно договариваться о прекращении огня Вы должны не со мной, а с моими гауляйтерами , тьфу, с представителями восставшего народа Эльзаса.
А для того, что бы я разрешил им с Вами договариваться, то Вам необходимо:
1) Отвести с фронта все свои войска.
2) Дать представителям освобожденного Эльзаса места в Французском парламенте.
3) Предоставить контролируемым моими "повстанцами" территориям Франции широкую автономию и федерализацию с правом дальнейшего присоединения к Великой Германии.
4) Взять на французское содержание всех моих полицаев, гауляйтеров и остальных борцов за независимость от Франции, (а то у меня уже деньги на все мои войны заканчиваются)".
С уважением к Вам и к нашему братскому французскому народу Адольф Гитлер.
сейчас пойду спрошу у своих зе,кто такой Петен,пообещаю $ 100 за правильный ответ..
ти ж все одно війська відведеш?