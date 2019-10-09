 Оккупанты "минируют" маршруты патрулей ОБСЕ и устанавливают мины вдоль всей линии разграничения на Донбассе, - Хомчак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью изданию "Телеком".

"Откровенно нарушая нормы международного гуманитарного права, оккупанты систематически обстреливают населенные пункты, в результате чего гибнут мирные люди, разрушаются жилые дома и объекты критической инфраструктуры. При этом фиксируются многочисленные случаи прямого вмешательства оккупационных войск в работу миссии ОБСЕ. С целью недопущения патрулей ОБСЕ к военным объектам боевики намеренно устанавливают ложные отметки "минные поля или заминирован" на маршрутах движения", - сообщил он.

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Вместе с тем, Хомчак отметил, что пренебрегая достигнутыми договоренностями, российские оккупанты устанавливают минные поля вдоль всей линии разграничения и в районах транспортных коммуникаций.

"Расширение минных полей и отсутствие отметок существенно повышают уровень опасности. Регулярно встречаются случаи подрыва местных жителей и гражданского пассажирского автотранспорта", - добавил Хомчак.