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 Оккупанты "минируют" маршруты патрулей ОБСЕ и устанавливают мины вдоль всей линии разграничения на Донбассе, - Хомчак

С целью недопущения патрулей ОБСЕ к военным объектам оккупанты намеренно устанавливают ложные отметки "минные поля или заминирован" на маршрутах движения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью изданию "Телеком".

"Откровенно нарушая нормы международного гуманитарного права, оккупанты систематически обстреливают населенные пункты, в результате чего гибнут мирные люди, разрушаются жилые дома и объекты критической инфраструктуры. При этом фиксируются многочисленные случаи прямого вмешательства оккупационных войск в работу миссии ОБСЕ. С целью недопущения патрулей ОБСЕ к военным объектам боевики намеренно устанавливают ложные отметки "минные поля или заминирован" на маршрутах движения", - сообщил он.

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Вместе с тем, Хомчак отметил, что пренебрегая достигнутыми договоренностями, российские оккупанты устанавливают минные поля вдоль всей линии разграничения и в районах транспортных коммуникаций.

"Расширение минных полей и отсутствие отметок существенно повышают уровень опасности. Регулярно встречаются случаи подрыва местных жителей и гражданского пассажирского автотранспорта", - добавил Хомчак.

Источник: https://censor.net.ua/n3152911
 
 
 Топ комментарии
 
«Дорогой геноссе Петен, в последних своих мне звонках по телефону Вы просили меня прекратить убивать жителей Франции, освободить французских заложников и не нападать на остальные территории Вашей страны. Так вот что я Вам отвечу.
Никакой немецкой армии на территории Франции нет, а есть германские добровольцы, просто помогающие немецко говорящему Эльзасу во Франции. И соответственно договариваться о прекращении огня Вы должны не со мной, а с моими гауляйтерами , тьфу, с представителями восставшего народа Эльзаса.
А для того, что бы я разрешил им с Вами договариваться, то Вам необходимо:
1) Отвести с фронта все свои войска.
2) Дать представителям освобожденного Эльзаса места в Французском парламенте.
3) Предоставить контролируемым моими "повстанцами" территориям Франции широкую автономию и федерализацию с правом дальнейшего присоединения к Великой Германии.
4) Взять на французское содержание всех моих полицаев, гауляйтеров и остальных борцов за независимость от Франции, (а то у меня уже деньги на все мои войны заканчиваются)".

С уважением к Вам и к нашему братскому французскому народу Адольф Гитлер.
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Особенно весело наблюдать за теми, кто топил против Порошенко, аргументируя это тем, что он-де "Cдал Донецк", "Не освободил Луганск", "Погубил людей под Иловайском", "Торгует на крови", "Имеет Липецкую Фабрику" и т. д. и т. п.
Ну, что, мои сердобольные и правдолюбивые, как вам теперь - нравится?
Когда министр иностранных дел прямым текстом заявляет, что мы проиграли и должны покориться?
Когда министр обороны прямо говорит: "Всё окей, люди в украинских городах и сёлах за то, чтобы отдать их сепаратистам, отступление по плану"?
Когда российские пропагандоны не скрывают радости и открыто сообщают, что вскоре получат Украину на блюдечке с голубой каёмочкой?
И когда настоящий президент Украины "частным законом" заводит себе на предприятия электричество из РФ, а его кукла поручает возобновить пропуск товара на оккупированные территории, - это не "торговля на крови", верно?
Вот теперь Зрады нет, правда?
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Министр иностранных телевизоров в эфире телеканала ICTV выдал нечто следующее:
«Сейчас президент Зеленский и вся команда пытаются все-таки завершить то, что начали предшественники, начиная с "Минска". Если мы с вами понимаем и увидим, что (ВНИМАНИЕ. прим.) Путин никогда ничего не сделает , и наши партнеры больше не могут заставить его пойти на прогресс в этом направлении, то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, что этот трек мы больше не можем выполнять, и нам никто не может помочь. Что таким путем нам не разрешить ситуацию, и мы вынуждены с вами перейти к треку номер два и т.д. Пока мы с вами не поймем, что мы исчерпали все позиции. Тогда нам нужно бросить всё, (ВНИМАНИЕ. прим.) усиливать нашу армию и ждать очередной атаки».
Оккупанты "минируют" маршруты патрулей ОБСЕ и устанавливают мины вдоль всей линии разграничения на Донбассе, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5713Уберите детей от экранов монитора.
Послушай, министр хер пойми чего, тебя зачем назначили? Заниматься делами государства или бегать по телеэфирам, як Сірко за курами?! И если уж вылез в экран, если у тебя до е*ени свободного времени, то не городи хотя бы откровенную хрень! Мы войну ведём! Понимаешь, блд, ВОЙНУ! Это когда пиф-паф… «насыпьте левее сто ориентира пять… да блд, быстрей, быстрей… все орудия, беглым»… дайте закурить, бо руки дрожат… Герої не вмирають…
А ваша зелёная команда сопли зелёные жуёт в СМИ. Ты не своего гундосого диванного вояку Голобородька слушай, а у военных спроси… Без камер и помощников. Один на один. У солдат, сержантов, майоров, полковников и генералов, которые шестой год тащат на своих плечах войну! Спроси, можно ли верить московитам? Ну хоть на йоту! Охренеешь от ответа! Что вы там хотите увидеть? Как Путин вас нае*ёт? А до этого не видели? Вам за пять лет написали толстенный УЧЕБНИК «Как не попасть в капкан Кремля», но вы даже его не открывали и, по идее, скурили на хрен эту хрестоматию! Да?
А теперь самое важное! Выключи телевизор, министр, и не звони трясущемуся Голобородьке. Слушай внимательно и ЗАПИСЫВАЙ красным маркером на стене в кабинете. Большими, огромными, сука, буквами!… (Да мне всё равно на каком языке, хоть на пушту). Готовить армию и ждать удара нужно, блд, СЕЙЧАС, прямо в эту минуту, а не потом!!! Сейчас, понимаешь? Не урезать финансирование, а увеличивать его! Ведь потом, когда ваша зелёная команда вместе с Голобородькой будет границу отодвигать и снимать уе*анские номера для квартала, нация своими жизнями, проливая красную кровь, будет исправлять ваши, блд, зелёные ошибки!
Господи! Спаси Украину от дилетантов! Прошу тебя!
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Особенно весело наблюдать за теми, кто топил против Порошенко, аргументируя это тем, что он-де "Cдал Донецк", "Не освободил Луганск", "Погубил людей под Иловайском", "Торгует на крови", "Имеет Липецкую Фабрику" и т. д. и т. п.
Ну, что, мои сердобольные и правдолюбивые, как вам теперь - нравится?
Когда министр иностранных дел прямым текстом заявляет, что мы проиграли и должны покориться?
Когда министр обороны прямо говорит: "Всё окей, люди в украинских городах и сёлах за то, чтобы отдать их сепаратистам, отступление по плану"?
Когда российские пропагандоны не скрывают радости и открыто сообщают, что вскоре получат Украину на блюдечке с голубой каёмочкой?
И когда настоящий президент Украины "частным законом" заводит себе на предприятия электричество из РФ, а его кукла поручает возобновить пропуск товара на оккупированные территории, - это не "торговля на крови", верно?
Вот теперь Зрады нет, правда?
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А ви, що іншого чекали? От і вся мирна поступь Зєбілів.
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Сейчас еще суд примет решение по Привату, я думаю "справедливое", и будет вообще полный 95й квартал. Может тогда зебилоиды поймут, как их жестко нае..ли.
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пусть минируют.. может тогда уже прозреют и скажут что "ихтаместь"..
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Министр иностранных телевизоров в эфире телеканала ICTV выдал нечто следующее:
«Сейчас президент Зеленский и вся команда пытаются все-таки завершить то, что начали предшественники, начиная с "Минска". Если мы с вами понимаем и увидим, что (ВНИМАНИЕ. прим.) Путин никогда ничего не сделает , и наши партнеры больше не могут заставить его пойти на прогресс в этом направлении, то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, что этот трек мы больше не можем выполнять, и нам никто не может помочь. Что таким путем нам не разрешить ситуацию, и мы вынуждены с вами перейти к треку номер два и т.д. Пока мы с вами не поймем, что мы исчерпали все позиции. Тогда нам нужно бросить всё, (ВНИМАНИЕ. прим.) усиливать нашу армию и ждать очередной атаки».
Оккупанты "минируют" маршруты патрулей ОБСЕ и устанавливают мины вдоль всей линии разграничения на Донбассе, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5713Уберите детей от экранов монитора.
Послушай, министр хер пойми чего, тебя зачем назначили? Заниматься делами государства или бегать по телеэфирам, як Сірко за курами?! И если уж вылез в экран, если у тебя до е*ени свободного времени, то не городи хотя бы откровенную хрень! Мы войну ведём! Понимаешь, блд, ВОЙНУ! Это когда пиф-паф… «насыпьте левее сто ориентира пять… да блд, быстрей, быстрей… все орудия, беглым»… дайте закурить, бо руки дрожат… Герої не вмирають…
А ваша зелёная команда сопли зелёные жуёт в СМИ. Ты не своего гундосого диванного вояку Голобородька слушай, а у военных спроси… Без камер и помощников. Один на один. У солдат, сержантов, майоров, полковников и генералов, которые шестой год тащат на своих плечах войну! Спроси, можно ли верить московитам? Ну хоть на йоту! Охренеешь от ответа! Что вы там хотите увидеть? Как Путин вас нае*ёт? А до этого не видели? Вам за пять лет написали толстенный УЧЕБНИК «Как не попасть в капкан Кремля», но вы даже его не открывали и, по идее, скурили на хрен эту хрестоматию! Да?
А теперь самое важное! Выключи телевизор, министр, и не звони трясущемуся Голобородьке. Слушай внимательно и ЗАПИСЫВАЙ красным маркером на стене в кабинете. Большими, огромными, ****, буквами!… (Да мне всё равно на каком языке, хоть на пушту). Готовить армию и ждать удара нужно, блд, СЕЙЧАС, прямо в эту минуту, а не потом!!! Сейчас, понимаешь? Не урезать финансирование, а увеличивать его! Ведь потом, когда ваша зелёная команда вместе с Голобородькой будет границу отодвигать и снимать уе*анские номера для квартала, нация своими жизнями, проливая красную кровь, будет исправлять ваши, блд, зелёные ошибки!
Господи! Спаси Украину от дилетантов! Прошу тебя!
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Только не "зелёные ошибки" а откровенное, наглое, заранее спланированное ПРЕДАТЕЛЬСТВО, совершенное под руководством Коломойского, по заказу *****, с помощью их марионетки Зеленского.
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И закончиться это не наступлением армии РФ, а настоящей гражданской войной - чего и добивается *****.
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офф топ

Комитет по разведке Сената США обвинил Кремль и так называемую «фабрику троллей» во вмешательстве в президентские выборы в стране. Об этом говорится в докладе сенаторов.
Сотрудники Агентства интернет-исследований, более известного как «фабрика троллей», помогали Дональду Трампу и вредили репутации его конкурента на выборах Хиллари Клинтон. Негативную информацию о ней распространяли в соцсетях. Злоумышленникам серьёзно помогал Кремль, говорится в докладе сенатского комитета по разведке. Деятельность Агентства на выборах в США в 2016м году стала частью масштабной кампании, направленной на то чтобы сеять раздор в американской политике и обществе, говорится в документе. В комитете по разведке отмечают, что после выборов, на которых победил Трамп, российские тролли стали действовать ещё активнее.
Сенаторы не исключают, что Москва попытается вмешаться в президентские выборы в США в следующем году. Конгрессу рекомендовали рассмотреть новые законодательные акты с целью раскрывать информацию об источниках, которые заказывают политическую рекламу. Особое внимание уделят соцсетям.
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Ну все по плану в кацапів, а ви й далі українські війська відводьте, дебіли *****.
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А вы стройте мост,зедурачки,не отвлекайтесь.
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это не мины!.. это "письма о мире" от сепаров персонально Зеленскаму, Богдану, новому Министрику Оборонки, Хомчаку и другим предателям украинского народа!
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«Дорогой геноссе Петен, в последних своих мне звонках по телефону Вы просили меня прекратить убивать жителей Франции, освободить французских заложников и не нападать на остальные территории Вашей страны. Так вот что я Вам отвечу.
Никакой немецкой армии на территории Франции нет, а есть германские добровольцы, просто помогающие немецко говорящему Эльзасу во Франции. И соответственно договариваться о прекращении огня Вы должны не со мной, а с моими гауляйтерами , тьфу, с представителями восставшего народа Эльзаса.
А для того, что бы я разрешил им с Вами договариваться, то Вам необходимо:
1) Отвести с фронта все свои войска.
2) Дать представителям освобожденного Эльзаса места в Французском парламенте.
3) Предоставить контролируемым моими "повстанцами" территориям Франции широкую автономию и федерализацию с правом дальнейшего присоединения к Великой Германии.
4) Взять на французское содержание всех моих полицаев, гауляйтеров и остальных борцов за независимость от Франции, (а то у меня уже деньги на все мои войны заканчиваются)".

С уважением к Вам и к нашему братскому французскому народу Адольф Гитлер.
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для зебби это слишком сложный пример..
сейчас пойду спрошу у своих зе,кто такой Петен,пообещаю $ 100 за правильный ответ.. Окупанти "мінують" маршрути патрулів ОБСЄ і встановлюють міни вздовж усієї лінії розмежування на Донбасі, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3943
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идет подготовка к выборам. все по плану.
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ну, це ж не перешкода?
ти ж все одно війська відведеш?
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Какие нехорошин оккупанты, международное право нарушают.
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все іде по плану. світ заморився від нашої вічної корупцію і стогону про допомогу. ніхто нікому нічого не винен. просто говорити на цю тему, якось соромно і не прийнято.
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Перемирие полным ходом! Самое подходящее время разводить войска!
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