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 В результате обвала плиты на базе отдыха в Коблево погиб мужчина, - Нацполиция

На базе отдыха в с. Коблево Николаевской области обвалился балкон. Погиб один мужчина, двое травмированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

6 октября трое жителей Ивано-Франковской области прибыли в с. Коблево для трудоустройства разнорабочими на одну из баз.

Чтобы осмотреть объем работ, мужчины поднялись на третий этаж сооружения, которое находилось в стадии демонтажа, и стали на бетонную плиту, которая осталась от балкона. От веса плита обрушилась вместе с людьми.

В результате обрушения один из мужчин от полученных травм погиб на месте происшествия, второй с телесными повреждениями был доставлен в больницу, третий получил ссадины и синяки и от госпитализации отказался.

Сейчас следователи проводят расследование обстоятельств происшествия. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью". 

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Источник: https://censor.net.ua/n3152910
 
 
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