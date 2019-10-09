 Минэкономики передало ФГИ на приватизацию "Электротяжмаш" и ОГХК, - Милованов

"Схемы заканчиваются. Передал в Фонд госимущества на приватизацию два предприятия – "Электротяжмаш" и "Объединенную горно-химическую компанию". Они годы или даже больше были в списке на приватизацию", – написал он в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Первое ("Электротяжмаш". - Ред.) придерживали от передачи искусственно, чтобы продолжить дерибанить активы. Второе – любимый клиент НАБУ. Там схемы были не только от предыдущей власти, но и от темных персонажей за властью", – добавил он.

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