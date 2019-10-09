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 Минэкономики передало ФГИ на приватизацию "Электротяжмаш" и ОГХК, - Милованов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства передало на приватизацию в Фонд государственного имущества (ФГИ) госпредприятие "Завод "Электротяжмаш" и ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), сообщил глава министерства Тимофей Милованов.

"Схемы заканчиваются. Передал в Фонд госимущества на приватизацию два предприятия – "Электротяжмаш" и "Объединенную горно-химическую компанию". Они годы или даже больше были в списке на приватизацию", – написал он в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Первое ("Электротяжмаш". - Ред.) придерживали от передачи искусственно, чтобы продолжить дерибанить активы. Второе – любимый клиент НАБУ. Там схемы были не только от предыдущей власти, но и от темных персонажей за властью", – добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152909
 
 
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"Електротяжмаш може бути збитковим лише в уяві ідіотів" Ілон Маск
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Тут вопрос больше не к приватизации предприятий. Я понимаю, что это нужно делать. Тут вопрос к министру экономики, который по его же словам в экономике ничего не понимает. Вопрос, какая в этом логика и что из этого получится. Незнающий предметную область человек сам принимать решения не может. Просто по причине незнания самого предмета. Отсюда и вопрос: он уже разобрался в экономике, хотя бы для того, чтобы контролировать ситуацию? Или за него это делают другие? На мой взгляд это важно, и даже очень.
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вы главное не забывайте платить чинушам налоги
им надо новые мазерати и коксы - ну и виллы ))
чтоб жить по-новому ))
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я начинаю потихоньку ненавидеть эту власть ходят какие то грязные не бритые как бомжи арахамия гео лопес а сколько родни привели с собой и зарплаты какие.
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