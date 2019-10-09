 Освобождение всех украинских заложников и пленных - одно из условий прекращения боевых действий на Донбассе, - Хомчак

Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью изданию "Телеком", передает Цензор.НЕТ.

"Боевые действия в Донбассе должны быть завершены исключительно при условии освобождения всех украинских заложников и пленных, полного взятия под контроль Украины оккупированных в настоящее время территорий и соответствующих участков государственной границы с Российской Федерацией", - заявил Хомчак.

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Он отметил, что украинская армия способна поддержать благоприятные условия для сдерживания агрессора и обеспечения переговорного процесса в "нормандском формате", результатом которого будет завершение вооруженного конфликта политико-дипломатическое образом.

В то же время на вопрос, нужно ли связывать урегулирования войны в Донбассе с вопросом АРК, Хомчак отметил: "По Крыму, здесь другой позиции быть не может: Крым - это Украина. Пути его освобождения и полноценного возвращения в состав нашего государства, кроме фактора чисто военного, имеют значительный информационный и политический подтекст и должны рассматриваться в комплексе с возможным привлечением международных партнеров".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с. Петровское и г. Золотое. Тогда же спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании ТКГ.

Вместе с тем, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.

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