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 Освобождение всех украинских заложников и пленных - одно из условий прекращения боевых действий на Донбассе, - Хомчак

Боевые действия на Донбассе будут завершены при условии освобождения всех украинских пленных, полного взятия под контроль Украины оккупированных территорий и государственной границы с Российской Федерацией.

Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью изданию "Телеком", передает Цензор.НЕТ.

"Боевые действия в Донбассе должны быть завершены исключительно при условии освобождения всех украинских заложников и пленных, полного взятия под контроль Украины оккупированных в настоящее время территорий и соответствующих участков государственной границы с Российской Федерацией", - заявил Хомчак.

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Он отметил, что украинская армия способна поддержать благоприятные условия для сдерживания агрессора и обеспечения переговорного процесса в "нормандском формате", результатом которого будет завершение вооруженного конфликта политико-дипломатическое образом.

В то же время на вопрос, нужно ли связывать урегулирования войны в Донбассе с вопросом АРК, Хомчак отметил: "По Крыму, здесь другой позиции быть не может: Крым - это Украина. Пути его освобождения и полноценного возвращения в состав нашего государства, кроме фактора чисто военного, имеют значительный информационный и политический подтекст и должны рассматриваться в комплексе с возможным привлечением международных партнеров".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в с. Петровское и г. Золотое. Тогда же спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября начнется разведение сил и средств в Золотом и Петровском, что было определено на заседании ТКГ.

Вместе с тем, 7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и средств в Золотом и Петровском (Луганская обл.) не началось, поскольку несколько дней тому назад эти населенные пункты подверглись обстрелам.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152908
 
 
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Это чмо, которое завело добровольцев в котел? интересно по чьему наитию. Начинает вырисовываться интересная картина...
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визволення Українських полонени - ще одна зрада від Зеленського - так порохоботи?
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визволення полонених в обмін на суверенітет України, так - це зрада.
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Международные партнеры спят и видят что б мы от всего отказались
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Вот все время удивляюсь этому словосочетанию " всех украинских заложников", да у него в Крыму, ОРДЛО, в самой РФ ( в виде гостей, туристов, зарабитчан, беженцев) миллионов 8 украинских заложников. Он может их пополнять по своему желания ежедневно тысячами. Отдал 100 набрал 300 и вся "арифметика". Ну скажите это открыто народу, прекратите это лицемерие и гибридность.
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Ультиматумы добавлялись, добавлялись и добавлялись ...
Когда ***** ляжет под Украину, тогда и начнем освобождать свою территорию!
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