 Мы ожидаем решений Зеленского по назначению новых членов НКРЭКУ для своевременной сертификации оператора ГТС, - глава Нацкомиссии Кривенко

"Принятие каких-либо решений зависит от того, будет ли у комиссии кворум... Законом предусмотрена возможность временно, на три месяца, без конкурса назначить членов комиссии. Я надеюсь, этот процесс не будет затянут, учитывая те сверхважные вопросы, которые сегодня требуют решения... Мы ожидаем соответствующих решений от президента Украины", - сказала она в ходе Пятого украинского газового форума в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Комментируя сроки сертификации оператора ГТС, Кривенко также выразила надежду на то, что регулятору удастся рассмотреть пакет документов быстрее, чем это предусмотрено внутренними процедурами комиссии (четыре месяца).
"Я надеюсь, мы сможем нашей командой осуществить это в более короткие сроки для того, чтобы до конца года осуществить сертификацию оператора ГТС", - добавила она.
Как сообщалось, члены НКРЭКУ Александр Формагей и Евгений Маглеванный 8 октября заявили о намерении прекратить работу в нацкомиссии. В состав НКРЭКУ должно входить семь членов, включая главу регулятора. После ухода Формагея и Маглеванного в комиссии, помимо ее главы Оксаны Кривенко, останется также Елена Антонова и Дмитрий Коваленко. НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.