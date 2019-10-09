 Связанная с руководством облавтодора "австрийская" фирма выиграла подрядов на 645 млн грн, – "Гроші"

Расследование провели журналисты программы "Гроші" на "1+1", сообщают Українські новини.

По данным местных активистов, которых опросили журналисты, "Интервиас Украина" начала выигрывать тендеры сравнительно недавно. Однако уже на ближайшем участке ремонта автодороги выяснилось, что фактически работы проводят сотрудники Винницкого облавтодора, который в тендере на обслуживание и ремонт проиграл.

Журналисты также выяснили, что по адресу, указанному в реестре – на ул. Я. Шепеля в Виннице – находится другая дорожностроительная компания – ООО "Шляхбуд". В городе одна известна как ключевой подрядчик по строительству и ремонту дорог, с которым заключают договора, зачастую, даже не проводя формальных торгов, говорит Анастасия Демьянчук из Винницкого агентства журналистских расследований.

По словам местных активистов, "Шляхбуд" начал активно выигрывать тендеры в начале 2010-х, когда начальником департамента коммунального хозяйства Винницы стал Игорь Корольчук. В 2011 году против него и его сотрудников даже было возбуждено уголовное дело по факту растраты денежных средств на дорожном строительстве. После того, как Корольчук стал заместителем городского головы, делу не дали ход. А когда в 2016 году перешел работать начальником Службы автомобильных дорог Винницкой области, "Шляхбуд" начинает строить и по всему региону.

Появление "Интервиас Украина" журналисты связывают с нежеланием руководителя САД напрямую подыгрывать "прирученной" фирме, и приводят ряд фактов, которые указывают на связь "австрийской" компании с Корольчуком, а также с главой областного автодора, который постоянно проигрывает "австрийцам" тендеры – Игорем Шаповалом.

"Облавтодор проигрывает тендер одной фирме ("Интервиас Украина" - ред.), с разницей в 3 копейки фактически, потом фирма, которая выиграла, берет на подряд другую фирму (ООО "Шляхбуд"), - пояснил общественный активист Владимир Шпакович. Журналисты выяснили, что то же самое происходит и с тендерами, когда их проигрывает "Шляхбуд". Более того, заместитель директора "Шляхбуда" Антон Пиддубчак прямо во время разговора с корреспондентом проговорился, что обе компании время от времени работают вместе и что "вытестение" "Интервиасом" "Шляхбуда" с тендеров службы автодорог – для них вообще не проблема.

Журналисты также продемонстрировали внутренние документы "Интервиаса", по которым видно, что договора об аренде техники, переводе денег, предоставлении услуг заключались практически исключительно со "Шляхбудом". На то, что это может быть признаком "родства" двух предприятий, указала в интервью программе и экс-уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

"Может "Интервиас" - новая вывеска "Шляхбуда", а на самом деле за ними стоят одни и те же люди?" - спрашивают журналисты.

На фиктивный характер компании указывает еще несколько фактов. Например, по другому адресу, по которому якобы перерегистрирован "Интервиас", журналисты обнаружили салон красоты и офисы без вывесок. Кроме того, выяснилось, что директор "австрийского инвестора" Тарас Сидорчук еще за несколько месяцев до получения многомиллионных подрядов искал работу в сфере ІТ на 500 – 800 долларов.

"Пазл сошелся: похоже "Интервиас" тесно связан с Корольчуком и Шаповалом, а новое название – всего лишь новая вывеска старой доброй прикормленной компании" - приходят к выводу журналисты.