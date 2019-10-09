 Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач. ДОКУМЕНТ

Об этом свидетельствуют материалы расследования в рамках 6 уголовных производств, обнародованные сегодня народным депутатом Андреем Деркачем, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в материалах уголовного производства описан механизм получения денег Байденом-старшим.

"В ходе расследования получены ведомости о завуалированной передаче, по мнению украинских расследователей, денежных средств Burisma Goup за лоббистскую деятельность лично Дж. Байдену. Деньги в сумме 900 тыс. долл. были перечислены на счет американской компании Rosemont Seneca Partners, связанной с Байденом-младшим – Хантером. Назначение платежа – оплата за консультационные услуги", – сообщил Деркач.

Кроме этого, он подчеркнул, что используя политико-экономические рычаги влияния на украинскую власть и манипулируя вопросом предоставления Украине финансовой помощи, Джо Байден активно содействовал закрытию уголовных дел против Злочевского и Burisma Group.

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"Пятый визит Байдена в Киев 7–8 декабря 2015 года был посвящен решению вопроса отставки Виктора Шокина из-за дела Злочевского. Предметом давления стал 1 млрд долл. кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине. Факт давления признал сам Байден в своем выступлении в Совете международных отношений США в январе 2018 года, назвавший Шокина "сукиным сыном, который был уволен", – отметил Деркач.

Также, подчеркнул народный депутат, о факте привязки со стороны США дела Злочевского к кредитным гарантиям свидетельствует хронология событий.

"После визита в декабре 2015 года Байдена в Киев был отстранен от должности генпрокурор Виктор Шокин. Только после этого, 3 июня 2016 года, правительства США и Украины подписали соглашение о кредитных гарантиях на сумму 1 млрд долларов", – сообщил Деркач.

По словам Деркача, международная коррупция такого масштаба не могла проходить без участия Петра Порошенко.

"Из-за действий бывшего Президента Украины Петра Порошенко, Украина и новый Президент Зеленский оказались втянутыми и в скандал с вмешательством в выборы президента США, и в то, что Украину обвиняют в международной коррупции", - подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал переписку сотрудников НАБУ и сотрудников посольства США. Как свидетельствуют материалы переписки, неоднократно, начиная с 14 июля 2017 года с электронного почтового ящика помощницы первого зама НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США Посольства США в Украине Анне Емельяновой пересылались перечни криминальных производств, которыми занимаются детективы НАБУ.

Материалы по NABU-leaks будут публиковаться в эккаунте в Фейсбук Андрея Деркача.

Полученные от журналистов-расследователей материалы переданы в ГБР и ГПУ, сообщил Деркач.

Кроме этого, Деркач инициирует создание парламентской временной следственной комиссии, а также подал заявление о возобновлении дела против должностных лиц Украины по факту вмешательства в выборы США. Заседание состоится 21 октября.































Как известно, Президент США Дональд Трамп заявил, что обязан изучить вопрос о возможной коррупции, связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, который сотрудничал с украинской газовой компанией Burisma. По словам Трампа, Хантер Байден получал 100 000 долларов в месяц от украинской компании, "хотя у него не было опыта в энергетике".