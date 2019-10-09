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 Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач. ДОКУМЕНТ

Бывший вице-президент США Джо Байден получил 900 тыс. долларов за лоббистскую деятельность от Burisma Group.

Об этом свидетельствуют материалы расследования в рамках 6 уголовных производств, обнародованные сегодня народным депутатом Андреем Деркачем, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в материалах уголовного производства описан механизм получения денег Байденом-старшим.

"В ходе расследования получены ведомости о завуалированной передаче, по мнению украинских расследователей, денежных средств Burisma Goup за лоббистскую деятельность лично Дж. Байдену. Деньги в сумме 900 тыс. долл. были перечислены на счет американской компании Rosemont Seneca Partners, связанной с Байденом-младшим – Хантером. Назначение платежа – оплата за консультационные услуги", – сообщил Деркач.

Кроме этого, он подчеркнул, что используя политико-экономические рычаги влияния на украинскую власть и манипулируя вопросом предоставления Украине финансовой помощи, Джо Байден активно содействовал закрытию уголовных дел против Злочевского и Burisma Group.

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"Пятый визит Байдена в Киев 7–8 декабря 2015 года был посвящен решению вопроса отставки Виктора Шокина из-за дела Злочевского. Предметом давления стал 1 млрд долл. кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине. Факт давления признал сам Байден в своем выступлении в Совете международных отношений США в январе 2018 года, назвавший Шокина "сукиным сыном, который был уволен", – отметил Деркач.

Также, подчеркнул народный депутат, о факте привязки со стороны США дела Злочевского к кредитным гарантиям свидетельствует хронология событий.

"После визита в декабре 2015 года Байдена в Киев был отстранен от должности генпрокурор Виктор Шокин. Только после этого, 3 июня 2016 года, правительства США и Украины подписали соглашение о кредитных гарантиях на сумму 1 млрд долларов", – сообщил Деркач.

По словам Деркача, международная коррупция такого масштаба не могла проходить без участия Петра Порошенко.

"Из-за действий бывшего Президента Украины Петра Порошенко, Украина и новый Президент Зеленский оказались втянутыми и в скандал с вмешательством в выборы президента США, и в то, что Украину обвиняют в международной коррупции", - подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал переписку сотрудников НАБУ и сотрудников посольства США. Как свидетельствуют материалы переписки, неоднократно, начиная с 14 июля 2017 года с электронного почтового ящика помощницы первого зама НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США Посольства США в Украине Анне Емельяновой пересылались перечни криминальных производств, которыми занимаются детективы НАБУ.

Материалы по NABU-leaks будут публиковаться в эккаунте в Фейсбук Андрея Деркача.

Полученные от журналистов-расследователей материалы переданы в ГБР и ГПУ, сообщил Деркач.

Кроме этого, Деркач инициирует создание парламентской временной следственной комиссии, а также подал заявление о возобновлении дела против должностных лиц Украины по факту вмешательства в выборы США. Заседание состоится 21 октября.

Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач 01
Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач 02
Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач 03
Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач 04
Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач 05
Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач 06
Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач 07
Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач 08
Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач 09
Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач 10
Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач 11
Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач 12
Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач 13
Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач 14
Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач 15

Как известно, Президент США Дональд Трамп заявил, что обязан изучить вопрос о возможной коррупции, связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, который сотрудничал с украинской газовой компанией Burisma. По словам Трампа, Хантер Байден получал 100 000 долларов в месяц от украинской компании, "хотя у него не было опыта в энергетике".

Источник: https://censor.net.ua/n3152901
 
   
 Топ комментарии
 
Про Лолиту это ФСБшный фейк, еще про вальцмана нам расскажи, ты дед тут мимо таза. Вижу сутками тут гадишь, не устал?
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І ось тут на "Цензор" виходять порохоботи із казочками про "Моніку Зеленьки", щоб прикрити Лоліту Мальдівську!😂
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Дуже, дуже сір'йозна та афтаритетна особа - Деркач Андрій Леонідович
Схоже, ЦН незабаром почне й медведчука публікувати.
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І ось тут на "Цензор" виходять порохоботи із казочками про "Моніку Зеленьки", щоб прикрити Лоліту Мальдівську!😂
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Про Лолиту это ФСБшный фейк, еще про вальцмана нам расскажи, ты дед тут мимо таза. Вижу сутками тут гадишь, не устал?
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Я - пенсіонер і можу собі дозволити. А що ти тут в робочий час робиш?
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Обижаешь Деда, он и честь чистокровный ольгинский бот под прокси. Кто, как не он,тогда будет здесь пригожинские мессенджи озвучивать? Кстати тут несколько пригожинских "Дедов" посменно пасутся.
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Дед, ты классический долбодятел, не способный думать. Скажи честно, что для тебя главное- укатать Пороха в тюрьму. Того же и сукинсынтриждыхер3,14дорпортнов желает и кстати путен ху..ло -тоже. На чью мельницу льёш воду? То то.
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Лахтинский пропаГандон снегирь,валинах на срусайты!
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А.Деркач-сын Леонида Деркача, дружбана Кучмы с 80х. Начальник УКГБ ДО, начальник СБУ, начальник Таможни. Андрюша с детства "член семьи", всегда за рюзьке мир, за РПЦ. Не удивительно, теперь отмазывает КучмО, и прикормыша-шмарклю.
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Дуже, дуже сір'йозна та афтаритетна особа - Деркач Андрій Леонідович
Схоже, ЦН незабаром почне й медведчука публікувати.
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Ахметова ж по десять раз за день публікують! А чим Мертвечук гірший!?
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Деркач - синок януковського Деркача. Все ясно.
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Это серьезное заявление. Трамп будет доволен!
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А причем тут ДЖО Байден, если компания связана с ХАНТЕРОМ Байденом?
Хантер Байден - давно уже самостоятельный человек, который занимается бизнесом без привязки к папаше.

PS Хотя, если честно, если БАйдена таки торпедируют - гораздо лучше, чтобы это произошло сейчас, ДО праймериз, чтобы демократы выставили против Трампа незапятнанного (даже пусть пятна фейковые) кандидата.
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Ты статью почитай, младший "консультировал" а старший предоставлял "крышу".
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Фантазии Деркача мне не интересны. А как доказательства фигурируют только переводы денег фирме Байдена-младшего.
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У Моники (Зелински, а не Зеленского) была самая настоящая любовь.
Однако это не помешало расследованию против ее "большой, но чистой любви" (С).
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Срач начался опять. Теперь уже с подачи деркача. Дали буде...
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Деркач=фсб.

Його батько фсб з гнізда кучминого.
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ну да.... а Трамп в МацкваБаде в гостинице с проститутками писал на постель где спали чета Абамы...
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Виходить, що Байден отримував гроші від британців. Ось тепер стають зрозумілими причини внутрішньої політичної кризи в США,
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Всё что не смог сделать ЗЕ лично выполнят его друзья медведчуковцы. Дивная взаимопомощь
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Ну что, моника начала выполнение заказа трампа? Во, идиот
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Деркач - не из СН, а из Оппоплатформы.
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Нет, то есть из команды Мертведчука.
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Коломойша тоже с Порошенко встречался - и что - они теперь тоже из одной команды?
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Медвечук не скрывался в Израиле от Пети.
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Ну шо, СВАЕВО прокурора награждать пора.
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А оно всё интереснее и интереснее становится...не зря демократы так торопиться с импичментом, рыльце то у самих в пушку.
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Байдена могут заменить на другого кандидата, а Трампу всеравно импичменит, а Пете Гуантанамо.
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Импичмент ?за что?за телефонный разговор?
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злоупотребление служебным плооженетим! Даже за миньет давали
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Ну и толку ,срок свой они отбыли до конца
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миньет более понятное злоупотребеление, чем угорза другому государству.
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ну из Минета Клинтон все же кое как выпутался)) тут лучше вспомнить про Никсона
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Шокин -ставленник порошенко,покрывал прежде всего коррупцию,блокировал расследование поМайдану.,а андрей деркач-плиткач.
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Из-за ДЕЙСТВИЙ БЬІВШЕГО пРЕЗИДЕНТА Украины Петра Порошенко( !!!!!!!!!!!!!) , Украина и новый Президент Зеленский оказались втянутыми и в скандал с вмешательством в выборы президента США, и в то, что Украину обвиняют в международной коррупции", - подчеркнул
он.Источник: https://censor.net.ua/n3152901

Ну що , соєві, тут вашого пахана звинуватили в кришуванні корупції
Шо там методичка пише? А ну ....
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Ключевая фраза: По словам Деркача, международная коррупция такого масштаба не могла проходить без участия Петра Порошенко.
Ждем порохоботов в криками Моника Рошен.
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Порохоботы они такие, любые заявления против ************** Трампа они всегда осудят, а заявления против сторонника Украины - Байдена всегда поддержат. Я ничего не перепутал, зеб?
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Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач - Цензор.НЕТ 4837 Дед Зигирь 6a5ea49c

І ось тут на "Цензор" виходять порохоботи із казочками про "Моніку Зеленьки", щоб прикрити Лоліту Мальдівську!😂
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Сидишь у Повара на дотации? Пригожинский БОТ!
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Лоббистская деятельность США официальная работа - лоббисты платят налоги.
Это не амбарные книги Януковича, за левые услуги, за которые сидит Пол Манафорт.
Джо Байден сковырнул коррупционного судью Шокина - надо сказать "спасибо".
Трампоманы взяли известные шаги Байдена и наивно назвали "коррупцией".
А 55 % американских избирателей за импичмент Трампу.
Даже 26% республиканцев - за импичмент Трампу.

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Уже больше республиканцев. Там сейчас такой кипеш стоит, что мама не горюй. Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач - Цензор.НЕТ 8959 Этот поц с белкой на голове ухитрился этими днями очень жидко обделаться в Сирии. Кричат, что он просрал все полимеры, в смысле интересы США. Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач - Цензор.НЕТ 8959 В общем выход у этого дебила теперь только один, объявить войну Турции. Вот так оно ухитрилось все запутать..... Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач - Цензор.НЕТ 8959
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Это все пистешь, вот когда сами американцы об этом напишут после своего расследования, то тогда и будет ясность.
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Похоже и этот "народный избранник" за дружбу с ************...
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народный избранник против коррупции.
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Естественно, зеб, ведь тебе нравится, что Трампу пох на Украину и ты жаждешь, чтобы и Байдену было пох на Украину.
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Убрать Шокина - это не "коррупция", а антикоррупционная деятельность.
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убрать одного коррупциолнара что бы поставить другого?
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Ставил следующего не Байден, а Порошенко.
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разберуться в одной камере Гуантанамо.
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Данное заявление - тест на психическую вменяемость зебов...
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Деркач в 1993 закончил Академию Министерства безопасности россии.
ФСБ его слепило из тоо, что было. Кучмовская гнида. Потом рыговская гнида.
Это всё, что надо знать.
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Потому он и старается подыграть ************** Трампу иначе Байден осложнит жизнь Коломойскому и рыгам...
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Выбросьте ВСЁ это гавно в помойку и не лезьте в американские разборки.
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Украина бы рада не лезть, но страну будут полоскать по полной.
И ссориться с ни демократами, ни с республиканцами нам ни к чему.
А Трамп - это не Америка, а предатель Америки, продавшийся путину.
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лоббисткая деятельность разрешена в США по закону и не является коррупционным действием
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лоббистская деятельность ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ по закону
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Деньги в сумме 900 тыс. долл. были перечислены на счет американской компании Rosemont Seneca Partners. Назначение платежа - оплата за консультационные услуги.... может разберешься - что не так с регистрацией компании Rosemont Seneca Partners
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кураторы и сценаристы зе-моники таки решили добить Украину и втянуть ее в этот скандал.
но эти вонючие скриншоты такие же "правдивые", как и у "схем бiгуса" - один художник на всех.
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Рыгианал дыркач всё знает...амбарная книга не горит..
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Ты смотри, грязные ручонки либерастов чуть осветили ))
Но вообще, удивительно наблюдать как некоторые надеяться, что если в Белый Дом придут снова левачки, то они не толкнут Украину в объятия России, как это уже сделали леваки из Старой Европы.
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Байден не является леваком, не все в Дем. Партии леваки, не сцы, Сандерса в Белый Дом никто не пустит
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Все идет по плану мошенника трампа и зеБЕНИНой Моники, что бы втянуть Украину в выборы США и скандал, оправдать недоимперию о невмешательстве и снять санкции и оправдать афериста Манафорта!
Все это есть в переписке и разговора Волкера, зеленского и трампа!
Браво зебилы! Браво!
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Пороху приветик...засветился еще раз в неприглядном виде
Порохоботам особенный привет
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Абсолютно! І це відомо, мабуть, усім в Україні. Окрім фСБ(у)шників і співробітників "Цензора", що цим "матеріальчиком" розповсюджують антиукраїнську агітацію відвертого ворога.
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Какой же все-таки дебил это Байден.Публично хвалится что шантажировал Украину деньгами в обмен на увольнение прокурора...это нужно быть реально тормозом.
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Байден хвалится хорошо проделанной работой.
Антикоррупционной работой.
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Андрі́й Леоні́дович Де́ркач (нар. 19 серпня 1967, Дніпропетровськ) - український політик, член партії регіонів.
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зеля таки влез в это п-дорезку.. американская политика жесткая и участники там серьезные. это как влезть с первой лиги в английскую премьер лигу..
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а он уже и не мог не влезть, его туда втолкнули - оттого он такой кислый сидел с Трампом
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Деркач Андрій Леонідович - син генерала КДБ
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Продолжает набирать обороты громкий скандал, связанный с встречей главы Офиса президента и ближайшего соратника Владимира Зеленского Андрея Богдана с одиозным русским мафиози Сэмом Кислиным.
О встрече украинские СМИ сообщили накануне: она состоялась во время пребывания их в Нью-Йорке 25 сентября.
Встреча Богдана и Кислина прошла через дорогу от отеля Parker,
где Зеленский провел встречу с представителями еврейской диаспоры США в ресторане "Русская чайная".
"Кислина вместе с Львом Парнасом и Игорем Фруманом вызывают на допрос сразу 3 комитета Конгресса.
Его считают эмиссаром русской мафии в США, тесно связанным с покойным вором в законе Япончиком из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными из Измайловской ОПГ.
С 1970-х Кислин плотно работал с Дональдом Трампом. Его первый контракт заключался в том, что он поставил 300 телевизоров в один из отелей Трампа.
Позже Кислин тесно сотрудничал с Руди Джулиани, даже став его советником", - пишет Березовец.
При этом встреча была организована с целью возвращения конфискованных денег Виктора Януковича после Евромайдана. "И вот теперь новый поворот, связанный с намерением Кислина вернуть конфискованные миллиарды Виктора Януковича. Интересно, что это совпало с арестом Пашинского, который и организовал спецконфискацию денег Януковича.
Кислину был запрещен въезд в Украину Службой безопасности Украины. Но Зеленский запрет снял, и в августе 2019 Кислин прилетал в Киев.
Напомним, в ходе визита лидера Украины в США Владимир Зеленский провел встречу с известным миллионером Сэмом Кислиным в районе гостиницы "Паркер Примечательно, что СМИ напрямую связывают Кислина как с украинской, так и российской организованной преступностью. Более того, было даже две встречи: официальная - в гостинице, а другая, конспиративная, - в узком кругу.
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Достаточно погуглить по Деркачу и всё становится ясно. Рыг, перекрашенный в зелёный цвет. Соответственно - подонок. Одна сентенция, вернее, ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ (во как! блд!) о том, что ничего без Порошенко не могло происходить, полностью нивелирует до уровня фейка все его выкладки и манипулирование всем известными фактами и по Шокину, и по траншам, и по Байдену, и по схемам Манафорта, и по книге партии регионов и прочим дерьмом, которое приходилось разгребать власти в 15, 16 годах. Похоже, мы сейчас, наконец, видим тот "убойный компромат" на Пороха, о котором квакал то ли Ермак, то ли ещё какой триждыЗЕпоц на встрече с блоггерами пару недель назад.
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