 Джо Байден получил 900 тыс. долл. от Burisma Group за лоббистскую деятельность, - Деркач. ДОКУМЕНТ

Об этом свидетельствуют материалы расследования в рамках 6 уголовных производств, обнародованные сегодня народным депутатом Андреем Деркачем, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в материалах уголовного производства описан механизм получения денег Байденом-старшим.
"В ходе расследования получены ведомости о завуалированной передаче, по мнению украинских расследователей, денежных средств Burisma Goup за лоббистскую деятельность лично Дж. Байдену. Деньги в сумме 900 тыс. долл. были перечислены на счет американской компании Rosemont Seneca Partners, связанной с Байденом-младшим – Хантером. Назначение платежа – оплата за консультационные услуги", – сообщил Деркач.
Кроме этого, он подчеркнул, что используя политико-экономические рычаги влияния на украинскую власть и манипулируя вопросом предоставления Украине финансовой помощи, Джо Байден активно содействовал закрытию уголовных дел против Злочевского и Burisma Group.
"Пятый визит Байдена в Киев 7–8 декабря 2015 года был посвящен решению вопроса отставки Виктора Шокина из-за дела Злочевского. Предметом давления стал 1 млрд долл. кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине. Факт давления признал сам Байден в своем выступлении в Совете международных отношений США в январе 2018 года, назвавший Шокина "сукиным сыном, который был уволен", – отметил Деркач.
Также, подчеркнул народный депутат, о факте привязки со стороны США дела Злочевского к кредитным гарантиям свидетельствует хронология событий.
"После визита в декабре 2015 года Байдена в Киев был отстранен от должности генпрокурор Виктор Шокин. Только после этого, 3 июня 2016 года, правительства США и Украины подписали соглашение о кредитных гарантиях на сумму 1 млрд долларов", – сообщил Деркач.
По словам Деркача, международная коррупция такого масштаба не могла проходить без участия Петра Порошенко.
"Из-за действий бывшего Президента Украины Петра Порошенко, Украина и новый Президент Зеленский оказались втянутыми и в скандал с вмешательством в выборы президента США, и в то, что Украину обвиняют в международной коррупции", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал переписку сотрудников НАБУ и сотрудников посольства США. Как свидетельствуют материалы переписки, неоднократно, начиная с 14 июля 2017 года с электронного почтового ящика помощницы первого зама НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США Посольства США в Украине Анне Емельяновой пересылались перечни криминальных производств, которыми занимаются детективы НАБУ.
Материалы по NABU-leaks будут публиковаться в эккаунте в Фейсбук Андрея Деркача.
Полученные от журналистов-расследователей материалы переданы в ГБР и ГПУ, сообщил Деркач.
Кроме этого, Деркач инициирует создание парламентской временной следственной комиссии, а также подал заявление о возобновлении дела против должностных лиц Украины по факту вмешательства в выборы США. Заседание состоится 21 октября.
Как известно, Президент США Дональд Трамп заявил, что обязан изучить вопрос о возможной коррупции, связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, который сотрудничал с украинской газовой компанией Burisma. По словам Трампа, Хантер Байден получал 100 000 долларов в месяц от украинской компании, "хотя у него не было опыта в энергетике".
Схоже, ЦН незабаром почне й медведчука публікувати.
Хантер Байден - давно уже самостоятельный человек, который занимается бизнесом без привязки к папаше.
PS Хотя, если честно, если БАйдена таки торпедируют - гораздо лучше, чтобы это произошло сейчас, ДО праймериз, чтобы демократы выставили против Трампа незапятнанного (даже пусть пятна фейковые) кандидата.
Однако это не помешало расследованию против ее "большой, но чистой любви" (С).
Його батько фсб з гнізда кучминого.
он.Источник: https://censor.net.ua/n3152901
Ну що , соєві, тут вашого пахана звинуватили в кришуванні корупції
Шо там методичка пише? А ну ....
Ждем порохоботов в криками Моника Рошен.
І ось тут на "Цензор" виходять порохоботи із казочками про "Моніку Зеленьки", щоб прикрити Лоліту Мальдівську!😂
Это не амбарные книги Януковича, за левые услуги, за которые сидит Пол Манафорт.
Джо Байден сковырнул коррупционного судью Шокина - надо сказать "спасибо".
Трампоманы взяли известные шаги Байдена и наивно назвали "коррупцией".
А 55 % американских избирателей за импичмент Трампу.
Даже 26% республиканцев - за импичмент Трампу.
.
ФСБ его слепило из тоо, что было. Кучмовская гнида. Потом рыговская гнида.
Это всё, что надо знать.
И ссориться с ни демократами, ни с республиканцами нам ни к чему.
А Трамп - это не Америка, а предатель Америки, продавшийся путину.
но эти вонючие скриншоты такие же "правдивые", как и у "схем бiгуса" - один художник на всех.
Но вообще, удивительно наблюдать как некоторые надеяться, что если в Белый Дом придут снова левачки, то они не толкнут Украину в объятия России, как это уже сделали леваки из Старой Европы.
Все это есть в переписке и разговора Волкера, зеленского и трампа!
Браво зебилы! Браво!
Порохоботам особенный привет
Антикоррупционной работой.
О встрече украинские СМИ сообщили накануне: она состоялась во время пребывания их в Нью-Йорке 25 сентября.
Встреча Богдана и Кислина прошла через дорогу от отеля Parker,
где Зеленский провел встречу с представителями еврейской диаспоры США в ресторане "Русская чайная".
"Кислина вместе с Львом Парнасом и Игорем Фруманом вызывают на допрос сразу 3 комитета Конгресса.
Его считают эмиссаром русской мафии в США, тесно связанным с покойным вором в законе Япончиком из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными из Измайловской ОПГ.
С 1970-х Кислин плотно работал с Дональдом Трампом. Его первый контракт заключался в том, что он поставил 300 телевизоров в один из отелей Трампа.
Позже Кислин тесно сотрудничал с Руди Джулиани, даже став его советником", - пишет Березовец.
При этом встреча была организована с целью возвращения конфискованных денег Виктора Януковича после Евромайдана. "И вот теперь новый поворот, связанный с намерением Кислина вернуть конфискованные миллиарды Виктора Януковича. Интересно, что это совпало с арестом Пашинского, который и организовал спецконфискацию денег Януковича.
Кислину был запрещен въезд в Украину Службой безопасности Украины. Но Зеленский запрет снял, и в августе 2019 Кислин прилетал в Киев.
Напомним, в ходе визита лидера Украины в США Владимир Зеленский провел встречу с известным миллионером Сэмом Кислиным в районе гостиницы "Паркер Примечательно, что СМИ напрямую связывают Кислина как с украинской, так и российской организованной преступностью. Более того, было даже две встречи: официальная - в гостинице, а другая, конспиративная, - в узком кругу.