 АМКУ оказывает беспрецедентное давление на иностранных инвесторов, - УНИАН (исправлено)

Так, международные табачные корпорации Philip Morris Ukraine, British American Tobacco Ukraine, Japan Tobacco INT Ukraine и Imperial Tobacco Ukraine подвергаются давлению из-за безосновательного обвинения в "картельном сговоре", а также в связи с непрогнозируемой налоговой политикой на табачном рынке. В связи с чем некоторые производители уже вынужденно переносят свой офис из Украины в страны с более прозрачной системой функционирования институтов государственной власти, передает УНИАН.
"Какой месседж мы посылаем иностранным инвесторам, о которых так часто говорит Президент. Из-за поспешных действий АМКУ страдает имидж Украины на международной арене. Более того, в последнее время участились случаи законодательного лоббирования со стороны теневого рынка - мы видим, как некоторые представители нынешней власти активно продвигают свои интересы в табачном бизнесе. Нашумевшая "правка Холодова" в законопроекте №1049, проголосованная Верховной Радой 4 октября, была принята исключительно в интересах его бизнеса. Правка полностью перераспределяет финансовые потоки на табачном рынке. Так фиксированная маржа для ритейла выгодна для компании "Т-киоск", которая принадлежит нардепу от "Слуги народа" Андрею Холодову", - комментирует источник с рынка.
але це дебела стаття доходів бюджету.
А від того, что зникнуть тютюнові корпорації з їх отравою горя буде ще менше.
На кого працюєш, відповідай!
я не той ориентации
А от цікаво, військовим на фронті за своє життя не страшно?
они вас купили лживые вы ублюдки?
Почему ВО ВСЕХ киосках цены одинаковы до копейки?
Почему в супермаркетах сигареты не продают блоками?
ну це в теорії...
усі курці стверджують, що в третіх країнах ( україна в центрі цих недорозвинених) тютюн гімно, назва цигарок та сама, а "вкус" гімно. то,що вони нам виробляють? і чому на коробках немає вмісту того, що там? то може слабо давлять?
Вы не забудьте, что получает доход от сигарет компания один раз (и частью его может поделиться), а расход от лечения курильщика тратится всю жизнь и всем обществом. Что-то я среди своих друзей бросивших не видел, вообще.