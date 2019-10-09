 АМКУ оказывает беспрецедентное давление на иностранных инвесторов, - международные табачные корпорации

Антимонопольный комитет Украины оказывает давление на иностранных инвесторов в Украине. Так, международные табачные корпорации Philip Morris Ukraine, British American Tobacco Ukraine, Japan Tobacco INT Ukraine и Imperial Tobacco Ukraine подвергаются давлению из-за безосновательного обвинения в "картельном сговоре", а также в связи с непрогнозируемой налоговой политикой на табачном рынке. В связи с чем некоторые производители уже вынуждено переносят свой офис из Украины в страны с более прозрачной системой функционирования институтов государственной власти, передает УНИАН.





"Какой месседж мы посылаем иностранным инвесторам, о которых так часто говорит Президент. Из-за поспешных действий АМКУ страдает имидж Украины на международной арене. Более того, в последнее время участились случаи законодательного лоббирования со стороны теневого рынка - мы видим, как некоторые представители нынешней власти активно продвигают свои интересы в табачном бизнесе. Нашумевшая "правка Холодова" в законопроекте №1049, проголосована Верховной Радой 4 октября, была принята исключительно в интересах его бизнеса. Правка полностью перераспределяет финансовые потоки на табачном рынке. - так фиксированная маржа для ритейла выгодна для компании "Т-киоск", которая принадлежит нардепу от "Слуги народа" Андрею Холодову", - комментирует источник с рынка.











