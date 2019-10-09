EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Общество
  665  32
Все про:табак (189) Антимонопольный комитет (338)

 АМКУ оказывает беспрецедентное давление на иностранных инвесторов, - международные табачные корпорации

Международные табачные корпорации жалуются на давление из-за обвинения в "картельном сговоре".

Антимонопольный комитет Украины оказывает давление на иностранных инвесторов в Украине. Так, международные табачные корпорации Philip Morris Ukraine, British American Tobacco Ukraine, Japan Tobacco INT Ukraine и Imperial Tobacco Ukraine подвергаются давлению из-за безосновательного обвинения в "картельном сговоре", а также в связи с непрогнозируемой налоговой политикой на табачном рынке. В связи с чем некоторые производители уже вынуждено переносят свой офис из Украины в страны с более прозрачной системой функционирования институтов государственной власти, передает УНИАН.

"Какой месседж мы посылаем иностранным инвесторам, о которых так часто говорит Президент. Из-за поспешных действий АМКУ страдает имидж Украины на международной арене. Более того, в последнее время участились случаи законодательного лоббирования со стороны теневого рынка - мы видим, как некоторые представители нынешней власти активно продвигают свои интересы в табачном бизнесе. Нашумевшая "правка Холодова" в законопроекте №1049, проголосована Верховной Радой 4 октября, была принята исключительно в интересах его бизнеса. Правка полностью перераспределяет финансовые потоки на табачном рынке. - так фиксированная маржа для ритейла выгодна для компании "Т-киоск", которая принадлежит нардепу от "Слуги народа" Андрею Холодову", - комментирует источник с рынка.




Источник: https://censor.net.ua/n3152899
 
 
 Топ комментарии
 
От довбні омериганські! Вони що не розуміють що це пом'якшення інвестиційного клімату?! АМКУ оказывает беспрецедентное давление на иностранных инвесторов, - международные табачные корпорации - Цензор.НЕТ 8445
 показать весь комментарий
 
Виробники ракових паличок негодують!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Курити самосад та конробанду більш безпечніше для українців? Вдома курять самосад, виходячи в місто купують контробанду. При владі дурачки - делітанти?
 показать весь комментарий
 
 
мені до спини і виробники тих паличок і смоктуни...
але це дебела стаття доходів бюджету.
 показать весь комментарий
 
Свого часу люди на бричках з кіньми в упряжі їздили. І от з появою авто багатотисячна армія візників та виробників бричок залишились без роботи...
А від того, что зникнуть тютюнові корпорації з їх отравою горя буде ще менше.
 показать весь комментарий
 
Звичайно. А ти не знав? Робота забирає кілька років життя...
 показать весь комментарий
 
От довбні омериганські! Вони що не розуміють що це пом'якшення інвестиційного клімату?! АМКУ оказывает беспрецедентное давление на иностранных инвесторов, - международные табачные корпорации - Цензор.НЕТ 8445
 показать весь комментарий
 
 
ну да вот при пе было классно - отстегнул рошену и гуляй рванина ))))
 показать весь комментарий
 
 
І скільки ж ти відстібав рошену? Імена, явки, паролі!
На кого працюєш, відповідай!

 показать весь комментарий
 
Стоит кого тронуть и начинаются крики о давлении на бизнес.
 показать весь комментарий
 
 
а ты меня не трогай )) АМКУ оказывает беспрецедентное давление на иностранных инвесторов, - международные табачные корпорации - Цензор.НЕТ 5081
я не той ориентации АМКУ оказывает беспрецедентное давление на иностранных инвесторов, - международные табачные корпорации - Цензор.НЕТ 2711
 показать весь комментарий
 
 
Точно, Януковоч так всім і казав: "Я боявся за своє життя!"
А от цікаво, військовим на фронті за своє життя не страшно?
 показать весь комментарий
 
Кто не боится, тот либо псих, либо покойник. Так что вопрос скорее риторический.
 показать весь комментарий
 
лучше бы подавили на троицу раисянских обсосов!!! а то тут вакханалия
они вас купили лживые вы ублюдки? АМКУ оказывает беспрецедентное давление на иностранных инвесторов, - международные табачные корпорации - Цензор.НЕТ 8393 АМКУ оказывает беспрецедентное давление на иностранных инвесторов, - международные табачные корпорации - Цензор.НЕТ 8393
 показать весь комментарий
 
 
НЕ НАДО ФИГНИ!

Почему ВО ВСЕХ киосках цены одинаковы до копейки?
Почему в супермаркетах сигареты не продают блоками?
 показать весь комментарий
 
Твари под видом борьбы с курением дерут за сигареты бабло, а курильщиков меньше не становится. К примеру сужу по себе. Я не заядлый курильщик, мне пачки на 2-3 дня хватает но почему я должен платить?
 показать весь комментарий
 
 
Так він воняє, дружина буде сваритись Шо всю кухню завоняв
 показать весь комментарий
 
от коли ти Грицю таки уграєш своє здоров'я цигарками і вперто повзтимеш до лікарів з закликом "рятуйте!", от тоді на переплачені тобою гроші...

ну це в теорії...

 показать весь комментарий
 
Ага, дождешся у них... Моя сестра пропрацювала 40 років, весь трудовий стаж платила в т.званий поХВсоюз ще з радянських часів, ні одного разу не користувалась допомогою від цього союзу. Щойно вийшла на пенсію, так їй за 40 років стажу цей проХВсоюз подарував откритку та коробку цукерок за 100 гривень АМКУ чинить безпрецедентний тиск на іноземних інвесторів, - міжнародні тютюнові корпорації - Цензор.НЕТ 6782
 показать весь комментарий
 
Ото такый народ, ты нэ куры, ты нэ болий, ты нэ жры. Нет, что бы поддержать, так советы дают. Каждый за себя, а я не курю, а я не пью, а я не ем. Так вот и живем, и о чем то мечтаем.
 показать весь комментарий
 
Становится. Статистика неумолима. Всегда есть те, кто будет курить даже если начнут вешать, те кто не будет курить даже если некурящих станут расстреливать и болото, которое в зависимости от политики.
 показать весь комментарий
 
Никотиновая зависимость является одним из самых пагубных пороков общества. 🤯🤪
 показать весь комментарий
 
 
а чим конкретно давлять? чи просто бла-бла?
усі курці стверджують, що в третіх країнах ( україна в центрі цих недорозвинених) тютюн гімно, назва цигарок та сама, а "вкус" гімно. то,що вони нам виробляють? і чому на коробках немає вмісту того, що там? то може слабо давлять?
 показать весь комментарий
 
Табачные компании мне жалко примерно так же, как вирусы СПИДа и бешенства. И по тем же причинам.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх