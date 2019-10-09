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Все про:Нацполиция (10204) Ривне (305) самоубийство (655)

 Полицейский застрелился из табельного оружия в Ривном

Сегодня, 9 октября, в 03:40 34-летнего инспектора-дежурного дежурной части Ривненского отдела полиции нашли мертвым с огнестрельным ранением головы.

Во время несения службы коллеги старшего лейтенанта полиции услышали подозрительный звук в недействующей комнате для задержанных лиц отдела полиции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области. Когда прибежали, обнаружили дежурного без признаков жизни.

По предварительным данным, полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия. Мотивы совершенного выясняются.

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По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас определяется подследственность уголовного производства. Кроме того, работниками внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава по данному факту проводится служебное расследование.

"34-летний милиционер в органах внутренних дел проработал 13 лет, а в занимаемой должности дежурного - почти три. У мужчины осталась жена и двое малолетних детей. Коллектив полиции Ривненской области выражает искренние соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3152896
 
 
 Топ комментарии
 
Слава богу що люди не постраждали..
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Це раз підтвержує що губить людей не пиво а аваківська деградована система...кадрова робота провалена..а цей подонок піариться що літаки закупить. Вся біда це сабаков і його оточення ОЗУ..чекаємо друге ЧП незабаром одна біда не ходить...
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А из чего ему стреляться, не Пашинский, наградной пукалки нет.
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Це раз підтвержує що губить людей не пиво а аваківська деградована система...кадрова робота провалена..а цей подонок піариться що літаки закупить. Вся біда це сабаков і його оточення ОЗУ..чекаємо друге ЧП незабаром одна біда не ходить...
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Твайо ледзо когда тибэ шкозали шо ищо и зарплату там платьуд.
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