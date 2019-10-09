 Полицейский застрелился из табельного оружия в Ривном

Во время несения службы коллеги старшего лейтенанта полиции услышали подозрительный звук в недействующей комнате для задержанных лиц отдела полиции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области. Когда прибежали, обнаружили дежурного без признаков жизни.

По предварительным данным, полицейский покончил жизнь самоубийством, совершив выстрел из табельного оружия. Мотивы совершенного выясняются.

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По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас определяется подследственность уголовного производства. Кроме того, работниками внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава по данному факту проводится служебное расследование.

"34-летний милиционер в органах внутренних дел проработал 13 лет, а в занимаемой должности дежурного - почти три. У мужчины осталась жена и двое малолетних детей. Коллектив полиции Ривненской области выражает искренние соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.