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Все про:Кабмин (11253) трудовая книжка (4) Дмитрий Дубилет (22)

 Сегодня запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек, - Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что правительство намерено отменить обязательность трудовых книжек в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня мы запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек", - говорится в сообщении.

По словам министра, граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять.

"Дело в том, что в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные", - рассказал Дубилет.

Отмечается, что граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в Интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров. Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП.

"Если у вас есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр - самостоятельно или через работодателя. Тогда вам сохранять трудовую книжку, как носитель информации, совсем не будет нужды. Если кто-то все же захочет "коллекционировать" информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать мы это, конечно, не можем. Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни вы, ни работодатель это теперь не обязаны делать", - подчеркнул Дубилет.

Министр надеется, что примут законы, соответствующие постановления и запустят все технически уже в этом году.

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Сегодня запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3152893
 
   
 Топ комментарии
 
ДА у нас уже отменили прописку ---ЗА ГРУДКИ ХВАТАЮТ ВЕЗДЕ И ТРЕБУЮТ ЕЕ НЕНАГЛЯДНУЮ !!!
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В ПРИБАЛТИКЕ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ПРАВО НА ПЕНСИИ БЕЗ ПОГАНЫХ СОВЕТСКИХ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК утратило до 32% людей им в пенсионном мол... а где ваша книжка... а народ так вы САМИ сказали -они не нужны...Власть- так мы сказали.. но не обязали....
а Дубилету наверное неправильная фамилия вместо У надо И...
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Так начебто ж пару років назад вже відміняли трудові книжки... Чи вийшло, як і всі потужні реформи?
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Зигирь, напоминаю тебе, трудовые книжки отменить хотел Абромявичус или как его там. Это его "потужна рехформа", не спорю. Где он сейчас, яем руководит, ты в курсе?
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Мені вже чотири роки, як трудова книжка без потреби.
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Скоро большинству населения и эти записи электронные не будут нужны в связи с вводом накопительной системы.Что отложил себе на старость-то сможешь подсчитать офлайн. Сьогодні запускаємо в роботу законопроєкт і акти уряду, які скасують обов'язковість трудових книжок, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5303
З.Ы.
Бюджетники наверное будут получать при наличии стажа.
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Нихрена из накопительной системы не выйдет!
Для это нужна стабильная экономика и низкая инфляция, что в современной экономической системе нереально. Пример. С 1996 года гривна девальвировала( на начало этого года), в 15 раз, это означает что размер "накопленной" пенсии, тоже гавкнулся в 15 раз ! Скоро гривня "крутонётся" еще раз, что у пенсионера в таком случае остается под конец жизни?
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Ну я надеюсь у соискателей пенсии хватит ума откладывать в валюте? Сьогодні запускаємо в роботу законопроєкт і акти уряду, які скасують обов'язковість трудових книжок, - Дубілет - Цензор.НЕТ 6580(Если будет что)
Ну или регулярно покупать ОВГЗ.Они ,говорят, щас супердоходные.
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Доллар тоже "едет", на 1-2% в год, и есть высокая вероятность что скоро вообще накроется медным тазом. 22 триллиона гос-долга США это в среднем примерно по 7 000$ на каждого работающего жителя Земли...
Копить нужно в золоте! Лажа большая при обмене, но в долгосрочной перспективе себя оправдывает.
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В ПРИБАЛТИКЕ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ПРАВО НА ПЕНСИИ БЕЗ ПОГАНЫХ СОВЕТСКИХ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК утратило до 32% людей им в пенсионном мол... а где ваша книжка... а народ так вы САМИ сказали -они не нужны...Власть- так мы сказали.. но не обязали....
а Дубилету наверное неправильная фамилия вместо У надо И...
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Да, я знаю. Очень боюсь, что и у нас так будет. Кстати, сейчас, если на первой странице в трудовой нет печати (а у многих ее таки и нет), трудовая не действительна! Знакомый недавно выходил на пенсию, так намучился. Приняли такую муйню несколько лет нащад. "Все для человека". Власть меняется, а жизни таки нет.
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ДА у нас уже отменили прописку ---ЗА ГРУДКИ ХВАТАЮТ ВЕЗДЕ И ТРЕБУЮТ ЕЕ НЕНАГЛЯДНУЮ !!!
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Та то не прописку отменили, то отменили то, что недавно Кива мял и шупал... Сьогодні запускаємо в роботу законопроєкт і акти уряду, які скасують обов'язковість трудових книжок, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7126
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Трудовые книги только думают отменить... Товарищи, так вы обожаете Совок.
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А до 2000 года граждане что не работали?!!
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Мы "поколение ЗЕ", а это: избиратели Зе, народные депутаты, министры, премьер и президент, до 2000 года или учились в школе или еще не родились
Именно благодаря тем, кто работал до 2000 года, благодаря вам старперному "поколению совка" сегодня Украина находится в упадке
Поэтому до 2000 не было ничего, была лишь тьма и хаос
Сейчас наше поколение исправляет ситуацию
Мы отменяем все совковые законы и вместе с лучшим президентом человечества идем в светлое будущее
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та не вопрос, именно потому что, как ты сказал целые поколения до 2000 года ты посылаешь нахер, новые молодые поколения, миллионами уезжают из страны, потому что они не хотят чтобы их через 20 лет кто то новый послал нахер!!
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<Поэтому до 2000 не было ничего, была лишь тьма и хаос>
И тут в 2019-м пришел ЗЕ и сказал:-"Да будет свет." И был свет. Ит.д.
Евангелие от поколения ЗЕ. Сьогодні запускаємо в роботу законопроєкт і акти уряду, які скасують обов'язковість трудових книжок, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8089
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Такое впечатление,что вы никогда не станете пенсионерами.
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Ну хоть в этом поддержу Зе. А то моя куда-то запропастилась.
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Звусит то хорошо, а если как у нас постоянно бывает тебе стажикп лет 5 просрали где то, хоть что то есть чем оспаривать.
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.... але ЗЄкоманду це вже не врятує.
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а стажу до 2000 года будут верить на слово???
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будет зависеть от инспектора, захочет инспектор (не бесплатно) то поверит, а не захочет то даже наличие трудовой его не уговорит! после реформы трудовая не является доказательством стажа!!
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Если усомнятся-достаточно будет сказать:-"Клянусь здоровьем своей тещи". Сьогодні запускаємо в роботу законопроєкт і акти уряду, які скасують обов'язковість трудових книжок, - Дубілет - Цензор.НЕТ 1181
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"Кардинально новою стане і процедура звільнення співробітників. Трудові відносини повинні бути повністю змінені. Зараз, взяти людину на роботу - те ж саме, що її всиновити, так як простіше розлучитися, ніж когось звільнити", - коментує зміни прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Головних нововведень від депутатів може бути три:

- перше - дати роботодавцю можливість звільнити працівника, якщо він знаходиться у відпустці, на лікарняному (цим нерідко зловживають чиновники, обвинувачені в корупції), а також звільнити вагітних, які знаходяться в декреті. Зараз це все можливо лише при ліквідації підприємства. При цьому звільненим не зобов'язані виплачувати ніякої вихідної допомоги.
- Друге - скоротити оплачувану відпустку (зараз вона дорівнює мінімум 24 календарних дні), скасувати додаткові відпустки пільговикам, в тому числі багатодітним матерям, учасникам бойових дій і чорнобильцям. Зауважимо: раніше пропонували збільшити оплачувану відпустку до 28 календарних днів.

- Третє - ввести так званий "експрес-лікарняний", коли працівник може хворіти 1-3 дні без надання виправдувальних документів, але ці дні йому не оплатять. Зауважимо: зараз це називається відпустка за свій рахунок.

https://zaxid.media/post12_2074_24



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Курва навіть і не знав що досі є ці совковські трудові книжки ))А профсоюзні білети теж ще у діі ?))
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да частично! есть профсоюзы которые до сих пор печатают билеты!
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С профсоюзных взносов оплачивают больничные.
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А хто платить за лікарняний якщо ти не члєн профспілки ??
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соцстрах платить,не має значення чи ви в профспілці,чи в самодіяльному гуртку
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соцстрах платить,а профспілка може тільки надати матеріальну допомогу для лікування,ще є директорський фонд,звідки теж можуть....(але про це мало хто з робітників знає)
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Этот дауноподобный деЖИДалихзатор как то в интервью объяснил свою ненависть к дипломам и трудовым книжкам. Оказывается он их так ненавидит, потому что в молодые годы несколько раз терял, приходилось восстанавливать. Вообщем если ты усрался много раз и приходится стирать штаны, занчит штаны нужно отменить.
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Эти придурки какие-то взаимозаменяемые, одни ушли, другие пришли.
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Для накопичувальної пенсії необхідний стабільний і не злодійський БАНК.
В Україні такого не існує........... Останній приклад "Приват Банк", а скільки до цього злодійських банків ошукали громадян, і правди не знайдеш, гроші не повернеш.
Авшори , авшори для бені штори............
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Ага, только как обычно сделают всё через ж.пу и деньги будут брать за получение данных о себе или ждать чего то ! А в случае форс мажора с эл.версией- чем людям доказывать свой стаж !?
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Я в принципе не против таких новаций. Но б...дь, не так ведь это нужно делать. Во первых что это за реестр если в нем будут колупаться все кому не лень? Момент второй, это стаж до 2000 г. ( я уже не говорю что и после 2000 г. реестр имеет кучу ошибок работодателей и ПФУ который при выходе на пенсию вылазят боком). Есть знакомый который за некое количество денежных знаков ставит практически любые печати в трудовые, это реально! То есть стаж можно будет себе нарисовать и вполне так себе официально внести в этот "реестр"? И тут открывается новая ниша манипуляций и коррупции. А если взять тот факт, что пенсионный возраст и страховой стаж повышается то люди будут прибегать к этому методу. А там где есть спрос будет и предложение.
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надо помнить!
если в тебя в книжке записано, шо работал с такого-то по такое, это еще не стаж.
в стаж будут зачислены только те месяцы, за которые был заплачен пенсионный взнос не ниже чем с минималки. а если работодатель те дал деньгу налом, а по бухучету з/п не показал, то в стаж это защитано не будет. если просидел типа в отпуске за свой счет, то это тоже НЕ стаж.
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Виктор, я юрист. Я знаю что такое страховой стаж, а что такое общий. Сторожинецкий район, Черновицкая обл. Красноильский ДОК (деревообрабатывающий комбинат). 2011 г. гражданка подала иск в суд на ПФУ. Тот ей не зачитал стаж роботы при совке, вот года не помню. В исковом заявлении было указано что при ликвидации выше указанного предприятия работники архива не должным образом приняли архивные документы в том числе кассовые книги, табеля учета рабочего времени, расчетно-платежніе ведомости и т.д. и т.п. Также бывшие работки Красноильсого ДОКа якобы не должным образом подготовили соответствующие архивные фонды к передачи, ну и куча других моментов. Вуаля, суд постановил: Иск гражданки Моники удовлетворить в полном обьеме, обязать ПФУ взять во внимание соответствующий стаж работы в Крас. ДОКе и провести расчет пенсии в по средневзвешенной ЗП за тот период. А вот работала там гражданка Моника? Если да, то сколько, кем? Никого это не волновало. Возможно она просто себе в трудовой это нарисовала така ка имела знакомого (знакомую) у которой сохранились печати лик. предприятия никто выяснять не стал. Моника довольна, держава платит.
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сколько у государства не воруй - своего все равно не вернешь (с)

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Ага,покращення, у вас же без бумажки фіг шо докажеш. І буде якийсь мудак казати, як нам ,обіженим банком" Україна", а то був державний банк. "Ідіть до Ющенка, хай він вам платить пенсії, бо він же банк розвалив".
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пенсійний фонд пустий, пенсіонери живуть довго, треба ж якісь придумки, щоб ще менше платити
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Все отчиселния в ПФУ зарегистрированы в едином реесре с 2000 гда. В 2025 уже не будет пенсионерв которые работали ранее.
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В собесе будут Справки с Круглой Печатью давать ...и будя!
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Это писец какой-то белый. Быстрей бы на пенсию, а то ничего не докажешь и ничего нигде не найдешь.
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Если у вас есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр - самостоятельно или через работодателя. Источник: https://censor.net.ua/n3152893

Насчет самостоятельно - это прикол такой? Товарищ с головой явно не дружит...
А работодателя тех времен сейчас вполне может и не существовать и только архив может помочь в лучшем случае...
Если еще учесть, что даже в бумажных трудовых у людей масса ошибок, исправлений и неточностей, то кто это все должен разгребать при занесении в электронный реестр?
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Что не говорите, а современные реформаторы все равно мыслят категориями совка. Тут либо нужно трудовые отменить раз и навсегда, либо оставить все как есть. А такое половинчатое решение внесёт только сумятицу и хаос в умы наших людей, для которых мыслительный процесс сродни каторге.
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З якою метою прибирають з бігу трудові книжки??????
Тим хто отримує гроші у конвертах такі документи не потрібні. Не потрібні вони і тим хто платить гроші у конвертах, тим більше що вони визначать кваліфікацію робітника.
До кого звертатись зі скаргами на порушенні права і де брати докази для підтвердження позовної заяви у суді????????
Профспілки вже не існують.
73%- ваш дебілізм вилізе вам боком. А 25% чому повинні страждати.
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