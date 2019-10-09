 Сегодня запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Сегодня мы запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек", - говорится в сообщении.
По словам министра, граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять.
"Дело в том, что в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные", - рассказал Дубилет.
Отмечается, что граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в Интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров. Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП.
"Если у вас есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр - самостоятельно или через работодателя. Тогда вам сохранять трудовую книжку, как носитель информации, совсем не будет нужды. Если кто-то все же захочет "коллекционировать" информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать мы это, конечно, не можем. Можно все так же просить своего работодателя делать в нем записи и ставить штампы. Но ни вы, ни работодатель это теперь не обязаны делать", - подчеркнул Дубилет.
Министр надеется, что примут законы, соответствующие постановления и запустят все технически уже в этом году.
З.Ы.
Бюджетники наверное будут получать при наличии стажа.
Для это нужна стабильная экономика и низкая инфляция, что в современной экономической системе нереально. Пример. С 1996 года гривна девальвировала( на начало этого года), в 15 раз, это означает что размер "накопленной" пенсии, тоже гавкнулся в 15 раз ! Скоро гривня "крутонётся" еще раз, что у пенсионера в таком случае остается под конец жизни?
Ну или регулярно покупать ОВГЗ.Они ,говорят, щас супердоходные.
Копить нужно в золоте! Лажа большая при обмене, но в долгосрочной перспективе себя оправдывает.
а Дубилету наверное неправильная фамилия вместо У надо И...
Именно благодаря тем, кто работал до 2000 года, благодаря вам старперному "поколению совка" сегодня Украина находится в упадке
Поэтому до 2000 не было ничего, была лишь тьма и хаос
Сейчас наше поколение исправляет ситуацию
Мы отменяем все совковые законы и вместе с лучшим президентом человечества идем в светлое будущее
И тут в 2019-м пришел ЗЕ и сказал:-"Да будет свет." И был свет. Ит.д.
Евангелие от поколения ЗЕ.
Головних нововведень від депутатів може бути три:
- перше - дати роботодавцю можливість звільнити працівника, якщо він знаходиться у відпустці, на лікарняному (цим нерідко зловживають чиновники, обвинувачені в корупції), а також звільнити вагітних, які знаходяться в декреті. Зараз це все можливо лише при ліквідації підприємства. При цьому звільненим не зобов'язані виплачувати ніякої вихідної допомоги.
- Друге - скоротити оплачувану відпустку (зараз вона дорівнює мінімум 24 календарних дні), скасувати додаткові відпустки пільговикам, в тому числі багатодітним матерям, учасникам бойових дій і чорнобильцям. Зауважимо: раніше пропонували збільшити оплачувану відпустку до 28 календарних днів.
- Третє - ввести так званий "експрес-лікарняний", коли працівник може хворіти 1-3 дні без надання виправдувальних документів, але ці дні йому не оплатять. Зауважимо: зараз це називається відпустка за свій рахунок.
https://zaxid.media/post12_2074_24
В Україні такого не існує........... Останній приклад "Приват Банк", а скільки до цього злодійських банків ошукали громадян, і правди не знайдеш, гроші не повернеш.
Авшори , авшори для бені штори............
если в тебя в книжке записано, шо работал с такого-то по такое, это еще не стаж.
в стаж будут зачислены только те месяцы, за которые был заплачен пенсионный взнос не ниже чем с минималки. а если работодатель те дал деньгу налом, а по бухучету з/п не показал, то в стаж это защитано не будет. если просидел типа в отпуске за свой счет, то это тоже НЕ стаж.
Насчет самостоятельно - это прикол такой? Товарищ с головой явно не дружит...
А работодателя тех времен сейчас вполне может и не существовать и только архив может помочь в лучшем случае...
Если еще учесть, что даже в бумажных трудовых у людей масса ошибок, исправлений и неточностей, то кто это все должен разгребать при занесении в электронный реестр?
Тим хто отримує гроші у конвертах такі документи не потрібні. Не потрібні вони і тим хто платить гроші у конвертах, тим більше що вони визначать кваліфікацію робітника.
До кого звертатись зі скаргами на порушенні права і де брати докази для підтвердження позовної заяви у суді????????
Профспілки вже не існують.
73%- ваш дебілізм вилізе вам боком. А 25% чому повинні страждати.