 В Европарламенте рассмотрят ситуацию в Украине

Об этом говорится в расписании на сайте ЕП, передает Цензор.НЕТ.
Согласно публикации, заседание будет проходить с 15:00-22:00 по местному времени, то есть с 14:00 до 21:00 по Киеву. Украинский вопрос рассмотрят в конце.
Об этом говорится в расписании на сайте ЕП, передает Цензор.НЕТ.
Согласно публикации, заседание будет проходить с 15:00-22:00 по местному времени, то есть с 14:00 до 21:00 по Киеву. Украинский вопрос рассмотрят в конце.
Санкции на Украину за нарушение прав террористов и колаборантов!!!
До каких пор Украина будет преследовать своих граждан!!!
Все понятно тут,
Жулики и воры
Сп.здят и съ.бут....
Шнуров