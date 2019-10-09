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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:дебаты (398) Европарламент (1428)

 В Европарламенте рассмотрят ситуацию в Украине

На сегодняшнем заседании Европейского парламента проведут дебаты по поводу ситуации в Украине.

Об этом говорится в расписании на сайте ЕП, передает Цензор.НЕТ.

Согласно публикации, заседание будет проходить с 15:00-22:00 по местному времени, то есть с 14:00 до 21:00 по Киеву. Украинский вопрос рассмотрят в конце.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152892
 
 
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После развода войск на Донбассе в серую зону войдут целые населенные пункты и часть Донецка - штаб ООС... У Європарламенті розглянуть ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 6111 тогда и часть Керченского моста пусть ватники отдают,Украина и так от Кубани отвела свои войска в 1918 году.
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Пральна!
Санкции на Украину за нарушение прав террористов и колаборантов!!! У Європарламенті розглянуть ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 1305
До каких пор Украина будет преследовать своих граждан!!!
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Ау, европарламент, а шо там за "ситуация" была в концлагере Гюрс начиная с 1940 года? В среднем умирало по 7 душ в день. Это же внутреннефранцузский конфликт, до?
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Я бы не писал вам,
Все понятно тут,
Жулики и воры
Сп.здят и съ.бут....
Шнуров
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Нам повезет если просто внеочередной раз выразят "мегабеспокойство". А так чую что Моника доп...зделась.
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