 В Европарламенте рассмотрят ситуацию в Украине

Об этом говорится в расписании на сайте ЕП, передает Цензор.НЕТ.

Согласно публикации, заседание будет проходить с 15:00-22:00 по местному времени, то есть с 14:00 до 21:00 по Киеву. Украинский вопрос рассмотрят в конце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В новом составе Европарламента создали группу "друзей Украины"