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Все про:недвижимость (669) Яценко (82) оценка (41) Prozorro (100) Юрий Николов (6) Слуга народа (347) Качура (6)

 Нардеп от СН Качура подтвердил, что готовит покушение на систему ProZorro: мы на пороге грандиозного шухера, - журналист Николов

Защитники схемы по сбору денег при оценке недвижимости подняли ставки и теперь хотят ликвидировать систему "Прозорро" - они предложат вилы: победить в защите "Прозорро" или оставить схему по сбору денег при оценке недвижимости.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист проекта "Наші Гроші" Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы на пороге грандиозного шухера. Александр Качура только что подтвердил, что готовит покушение на систему Прозорро. Слуга народа сделал это признание в разговоре со мной, Олександром Лємєновым, Виталием Шабуниным, Агией Загребельской (я поскринил дискасс для полноты ощущений), объясняя, почему он хочет сохранить коррупционные майданчики Антоши Яценко в схеме ФДМУ", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Раде зарегистрированы альтернативные законопроекты о ликвидации и усилении схемы по оценке недвижимости: обалденный краш-тест у Зеленского, - журналист Николов

"И это уже второй на моей памяти случай, когда нардепы объединяют защиту схемы Яценко с наездом на "Прозорро". Впервые это случилось год назад, когда антошины наймиты внесли в Налоговый кодекс сразу две новеллы – одна легализовала майданчики под крышей ФДМУ, а вторая замахивалась на Прозорро.Максим Нефьодов тогда прямо ночью "под куполом" сумел отбить покушение на святыню, но на этом его замминистровсикй админресурс исчерпался и Кононенко, Южанина, Парубий развели руками: "Ну бач, оце и есть компромисс". Сейчас происходит ровно тоже самое. Когда новый глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниценко публично заявил о плане убить Антохины "прокладки" - защитник схематоза Антоши Яценко лично предложил завалить "Прозорро". И если все будет развиваться как год назад, то "силам добра" предложат те же вилы - победить в защите "Прозорро", обременив их всякими глупыми нарадами, абы они не тратили силы на уничтожение коррупционной схемы в ФДМУ. Благо некие "неведомые силы" в Кабмине Гончарука буквально на днях сохранили в ФДМУ заместителя главы Асташева – это кононенковский решала, который лично и занимается схемой внутри Фонда уже два года", - акцентировал журналист.

"Итого – группировка Антоши вновь подняла ставки для торга. И выбор у слуг народа сейчас простой. Или просто и быстро принять законопроект 2047 (его единственным содержанием является убийство "прокладок" Яценко), или продолжать танцевать с бубнами вокруг 2047-1 Качура, единственной миссией которого является не дать принять 2047. Потому что напоминаю – каждый день пока не принимается 2047, антошины "прокладки" снимают з базара 1 000 000 гривен. Миллион гривен в сутки чистой маржи ни за что со всех продавцов квартир в Украине", - резюмировал Николов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Собирать на таком миллиард гривен в год - это грабеж, - Коломойский о схеме по оценке недвижимости

Нардеп от СН Качура подтвердил, что готовит покушение на систему ProZorro: мы на пороге грандиозного шухера, - журналист Николов 01
Нардеп от СН Качура подтвердил, что готовит покушение на систему ProZorro: мы на пороге грандиозного шухера, - журналист Николов 02
Нардеп от СН Качура подтвердил, что готовит покушение на систему ProZorro: мы на пороге грандиозного шухера, - журналист Николов 03
Нардеп от СН Качура подтвердил, что готовит покушение на систему ProZorro: мы на пороге грандиозного шухера, - журналист Николов 04
Нардеп от СН Качура подтвердил, что готовит покушение на систему ProZorro: мы на пороге грандиозного шухера, - журналист Николов 05
Нардеп от СН Качура подтвердил, что готовит покушение на систему ProZorro: мы на пороге грандиозного шухера, - журналист Николов 06
Нардеп от СН Качура подтвердил, что готовит покушение на систему ProZorro: мы на пороге грандиозного шухера, - журналист Николов 07
Нардеп от СН Качура подтвердил, что готовит покушение на систему ProZorro: мы на пороге грандиозного шухера, - журналист Николов 08
Нардеп от СН Качура подтвердил, что готовит покушение на систему ProZorro: мы на пороге грандиозного шухера, - журналист Николов 09

Источник: https://censor.net.ua/n3152888
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский окружил себя людьми Януковича и прочими коллаборантами и коррупционерами - это всякие: Бгданы, Портновы, Бужанские, Дубинские, Коломойские, Ермак у которого связь с людьми их единой Россией, и т.д.
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Опс, и тут ЗЕ победил здравый разум с помощью "великолепной" команды.
Оказывается мы при Порохе ещё не знали что такое коррупция. Ну ничего "слуги народа" научат и покажут.
А ведь прав был классик: - когда на президентских болотах поднимают вой о патриотизме и мире - значит воруют.
Пристайко, Сайдик и прочие мудозвоны которые давят на больную тему - просто ширма для воров Герусов, Бохданов, Качур и их хрёсного свата ЗЕ
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Зеленский окружил себя людьми Януковича и прочими коллаборантами и коррупционерами - это всякие: Бгданы, Портновы, Бужанские, Дубинские, Коломойские, Ермак у которого связь с людьми их единой Россией, и т.д.
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Та то все дрібниці, головне що не Порох при владі.
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Та достаточно уже про Пороха, когда з.п в учителей будут по 4000 долларов?
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Тим вчителям, котрі повелися на 4 кілобакси і лоханулися з ЗЄ, зарплату можна не платити зовсім, а направити на «перенавчання» разом з їхніми учнями.
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Окружил? Ой, не смешите мои тапочки! А сам он, если не военная тайна, кто такой?
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Скорее,там полно недобитков стада Мародера,которые 5 лет грабили страну.Они же и до этого дерибанили корыто.Круговорот говна в природе во всей своей красе.
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Опс, и тут ЗЕ победил здравый разум с помощью "великолепной" команды.
Оказывается мы при Порохе ещё не знали что такое коррупция. Ну ничего "слуги народа" научат и покажут.
А ведь прав был классик: - когда на президентских болотах поднимают вой о патриотизме и мире - значит воруют.
Пристайко, Сайдик и прочие мудозвоны которые давят на больную тему - просто ширма для воров Герусов, Бохданов, Качур и их хрёсного свата ЗЕ
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то пеця барыга - ты не путай ))
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пока начинающий
а пеця вор опытный - обрионеный и папа овисюлькеный ))
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всякие петюшные рошенки будут нам вонкать ))
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О зеболотная шмаркля Сус прибьежало тяв тяв шавка шнобельная хавальник прикрой.. ты перепутал тут не собрание Квартала 95 и не форум любителей Сватов и не сходка педиков с зоны и не Синагога... пшел вон с Цензора.. Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 1675
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Він навіть лайкав новини про загибель наших військових на сході. Лугандонський зебіл або кацап під проксі.
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ХУЖЕ..... *******
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ну ты и завинтил!!так прям сразу от шестёрки и в барыги!!(от шестёрки до барыги путь далёкий!!)Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 6084 Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 7063 Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 5474
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Вето народовладдя на законы схемотоза и отзыв депутатов.Единственный выход.Влада корыта убьет страну. Одиозные законы должны утверждать громады.
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а свинарня поднимет - аха - верю Нардеп от СН Качура подтвердил, что готовит покушение на систему ProZorro: мы на пороге грандиозного шухера, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 7414 Нардеп от СН Качура подтвердил, что готовит покушение на систему ProZorro: мы на пороге грандиозного шухера, - журналист Николов - Цензор.НЕТ 7414
они воровали за родину ))
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он её замочит с пулемета или забомбит )))
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Зелені, встигаєте слідкувати за "здобутками" вибраної вами влади?
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Антон Яценко вбив людину на кермом свого авто. Може з цього почати? ****** гречкоїди з ******* умані обирають падлу весь час в депутани….прибрати це лайно, решта посипеться...
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Усе це тест Зеленському. При свинарях антоха почував себе краще, ці хоч щось думають.
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Антоха міліонер, може мільярдер ні дня не займаючись бізнесом, але обрані свинарчуком судді закон про незаконне збагачення скасували.
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Хто заважає зараз ЗЕ реформувати суди та прийняти закон про незаконне збагачення ??
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ну так маладая, пречесная Зе команда савсєм не маріонєтка алігврхов як і сама верховна бубочка
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Ось так і живем. Головне НІХТО не понесе НІЯКУ відповідальність за "прокладку".
В нормальній країні цих "організаторів" би арештували, закрили в СІЗО і доки не повернуть гроші не випускали.
Це шахрайство в гігантських масштабах !!!
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Система прозоро не свята і там є корупція, це знають усі хто в Києві в юриспруденції. Але вона велика, там є чесні люди. До оцінки вона ніякого відношення не має, мова швидче про новий кодекс банкрутств, де антоха понаписував за допомогою шльондр з самопомочі пунктів, щоб заволодіти ринком за допомогою своїх електронних майданчиків, тварі попрописували неконкурентні умови, що зайти туди не можливо. Тест Зеленському, здасть, я точно стану його фаном.
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Это все лживые инсинуации: сказал Гончарук, что победит коррупцию, значит победит.
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Жиды и кацапы грабуй награбленное, пока 73% дебильных хохлов верят в клоуна Зедебилоида и его окружение.
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Якщо ви вважали, що ситуація в країні покращиться від заміни одного жида на іншого на найвищій державній посаді, то ви невиправні кретини.... І маєте отримати за свій кретинизм!
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Це тест для влади, що електронне не означає чесне...думай...те.
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Хочу сказати, що посередники в цих ринках, не зло, це обіг грошей, зайнятість людей,податки, зло монополії антохи яценка.
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"прозоро" - відмінна корупційна годівниця..і кого вона не влаштовує..? Нардеп від СН Качура підтвердив, що готує замах на систему ProZorro: ми на порозі грандіозного шухеру, - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 9893
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прозоро не вільна від корупції, але її рятує масштаб, типа усе не зкорумпуєш
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можливо..я стикався декілька разів, то повний звиздець..
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Качура говорит, что "лоббирует интересы народа"? Глядя на его сытую, и довольную рожу, можно ставить диагноз по фото: думает только как бы заработать бабла для себя.
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Нормальне обличчя київського юриста, щей в спортлайф мабуть записаний.
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Депутати попередньої ВР були мародерами і корупціонерами, а в теперешній ВР переважають долбойо%и і корупціонери(один дроче в ВР,другий жере,третій парнуху дивится) Схема Яценка приносить неменші доходи ніж ігрові автоматів Авакова і Третякова. А Зеленському мабуть такі розклади підходять!!!Зеленський перетворюєтся в Пєтю і Яника!!!
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Шустрый мальчик эта депутатишка. Оно то понятно, 80-100 лямов в месяц из кармана физлиц не делая ничего. За такую схему можно и маму сдать, а не то НКУ и Прозорро.
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