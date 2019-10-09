 Глава Харьковской ОГА Светличная подала декларацию кандидата на пост заместителя секретаря СНБО

Как сообщает Цензор.НЕТ, ее декларация опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В декларации говорится, что Светличная претендует на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, 15 октября 2016 Светличная была назначена главой Харьковской ОГА указом Петра Порошенко.

6 сентября 2019 Кабмин одобрил переназначение Светличной на должность главы Харьковской ОГА.

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