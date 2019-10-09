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 Политика Украины
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Все про:декларация (1105) СНБО (3281) Светличная (59)

 Глава Харьковской ОГА Светличная подала декларацию кандидата на пост заместителя секретаря СНБО

Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная подала электронную декларацию кандидата на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ее декларация опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В декларации говорится, что Светличная претендует на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, 15 октября 2016 Светличная была назначена главой Харьковской ОГА указом Петра Порошенко.

6 сентября 2019 Кабмин одобрил переназначение Светличной на должность главы Харьковской ОГА.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152884
 
 
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Произошла абсолютно невообразимая на пятом году войны вещь.
В поселке Золоте была проведена открытая информационно-психологическая операция РФ направленная на дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины.Поражает то, что все специалисты, с кем я говорил на эту тему, понимают ситуацию, но только пожимают плечами, мол "а что сделаешь?".Россия провела имитацию гражданского протеста с обвинением ЗСУ в обстрелах украинских территорий, и за отведение украинских войск от олинии разграничения.Были идентифицированы участники акции, которые прибыли с оккупированных территорий.Акцию провели в присутствии Министра Обороны Украины и Начальника Генерального Штаба.Откуда стало известно прибытие НГШ в Золотое, под которое была устроена акция? Я бы поставил вопрос контрозведке СБУ.Но главное, что мы имеем огромное количество сил информационного противодействия, которые были выстроены за годы войны и не одно из них не отреагировало публично.Все развели руками.Эта ситуация вскрыла напрямую угрозы национальной безопасности в информационном секторе, и то, что службы есть, но они работают в ручном режиме и несамостоятельны, а значит могут быть парализованы в любой момент минимальными действиями противника.P.S. Я хочу оставаться наивным и даже не предполагать, что такая ситуация могла быть спланирована Министерством Обороны Украины.
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Подстилка порошенковская. "Новые лица" со старыми харями.
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Девочку понять можно, зачем ей отставной шеф кормивший конфетами, вот клоун с членом натренированным игрою на рояле - именно то
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У нас і акушерка дамбаська була секретарем РНБО. Норматєльно.))
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Ну, а почему бы и нет? Если уж пианист может быть презЕдентом...
Глава Харьковской ОГА Светличная подала декларацию кандидата на пост заместителя секретаря СНБО - Цензор.НЕТ 690
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если вместо Кривоноса то это писец всей и обороне и безопасности
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а может всётаки эту (не припоминаю известное имя) 22летнюю помошницу депутата она не менее перспективна во всех вопросах.......
трэш какой-то.....
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Для начала она должна пройти квалификационный отбор в популярной зелепередаче "Рассмеши гомика"!!!
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