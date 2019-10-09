 Глава Харьковской ОГА Светличная подала декларацию кандидата на пост заместителя секретаря СНБО

Как сообщает Цензор.НЕТ, ее декларация опубликована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
В декларации говорится, что Светличная претендует на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Напомним, 15 октября 2016 Светличная была назначена главой Харьковской ОГА указом Петра Порошенко.
6 сентября 2019 Кабмин одобрил переназначение Светличной на должность главы Харьковской ОГА.
В поселке Золоте была проведена открытая информационно-психологическая операция РФ направленная на дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины.Поражает то, что все специалисты, с кем я говорил на эту тему, понимают ситуацию, но только пожимают плечами, мол "а что сделаешь?".Россия провела имитацию гражданского протеста с обвинением ЗСУ в обстрелах украинских территорий, и за отведение украинских войск от олинии разграничения.Были идентифицированы участники акции, которые прибыли с оккупированных территорий.Акцию провели в присутствии Министра Обороны Украины и Начальника Генерального Штаба.Откуда стало известно прибытие НГШ в Золотое, под которое была устроена акция? Я бы поставил вопрос контрозведке СБУ.Но главное, что мы имеем огромное количество сил информационного противодействия, которые были выстроены за годы войны и не одно из них не отреагировало публично.Все развели руками.Эта ситуация вскрыла напрямую угрозы национальной безопасности в информационном секторе, и то, что службы есть, но они работают в ручном режиме и несамостоятельны, а значит могут быть парализованы в любой момент минимальными действиями противника.P.S. Я хочу оставаться наивным и даже не предполагать, что такая ситуация могла быть спланирована Министерством Обороны Украины.
трэш какой-то.....