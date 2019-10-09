 Эстония больше не примет ни одного беженца. У нас достаточно проблем с украинцами, - глава МВД Хельме

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает портал ERR.

Германия, Франция, Италия и Мальта две недели назад договорились о добровольной системе, по которой присоединившиеся к ней страны принимают ходатайствующего об убежище в течение четырех недель после его прибытия в Европу и проверяют обоснованность ходатайства, а затем либо предоставляют убежище, либо высылают иммигранта обратно в страну происхождения.

Хельме сообщил в интервью ERR, что на встрече в Люксембурге большинство европейских стран показали, что принимать мигрантов не хотят и скорее готовы предложить только техническую помощь.

"Я тоже сказал в своем выступлении, что мы понимаем те страны, но наши возможности принимать [ходатайствующих об убежище] вообще не идут в расчет. Я не буду присоединяться к этой инициативе ни формально, ни неформально, но мы готовы проявить солидарность в виде технической и экспертной помощи", - сказал министр.

Он добавил, что Эстония сама сейчас сталкивается с очень сильным наплывом мигрантов с востока, из республик бывшего СССР.

"Если посмотреть, то ходатайствующих об убежище прибывает к нам больше всего не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте Грузия, затем Молдавия и только потом Афганистан и подобные страны", - отметил Хельме, который не видит для Эстонии возможности принять хотя бы одного беженца из Африки или Ближнего Востока.

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"Все это очень дорого: административные процедуры, обеспечение им предусмотренных международным договором пособий, опорных лиц, школ для детей и т.д.", - пояснил он.

По словам Хельме, у Эстонии достаточно проблем с иммигрантами из Украины, а страны Южной Европы не считают это проблемой.

"У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением, и мы не видим особого понимания по отношению к нам. Украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема. А если мы начнем открывать еще второй и третий фронт, принимать из Латинской Америки, Венесуэлы, Ближнего Востока и еще из западно-африканских стран к югу от Сахары, то нам сил не хватит", - считает министр внутренних дел.

По его словам, позицию Эстонии нужно до всех донести очень четко. "Для предотвращения прихода к нам людей, которых мы не в состоянии и не хотим принять, мы должны занять такую позицию, что это известно, что мы давно заявили свое мнение. До тех пор пока мы, т.е. EKRE, входим в правительство, Эстония принимать иммигрантов не будет", - подчеркнул лидер консерваторов.