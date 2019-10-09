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Все про:беженцы (973) иммиграция (34) МВД (7960) Эстония (626) Хельме (1)

 Эстония больше не примет ни одного беженца. У нас достаточно проблем с украинцами, - глава МВД Хельме

Возглавляющий EKRE глава МВД Эстонии Март Хельме на состоявшейся в Люксембурге встрече глав МВД стран-членов ЕС, на которой обсуждались проблемы миграционной политики заявил, что пока его политическая сила входит в правительственную коалицию, Эстония не будет принимать иммигрантов.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает портал ERR.

Германия, Франция, Италия и Мальта две недели назад договорились о добровольной системе, по которой присоединившиеся к ней страны принимают ходатайствующего об убежище в течение четырех недель после его прибытия в Европу и проверяют обоснованность ходатайства, а затем либо предоставляют убежище, либо высылают иммигранта обратно в страну происхождения.

Хельме сообщил в интервью ERR, что на встрече в Люксембурге большинство европейских стран показали, что принимать мигрантов не хотят и скорее готовы предложить только техническую помощь.

"Я тоже сказал в своем выступлении, что мы понимаем те страны, но наши возможности принимать [ходатайствующих об убежище] вообще не идут в расчет. Я не буду присоединяться к этой инициативе ни формально, ни неформально, но мы готовы проявить солидарность в виде технической и экспертной помощи", - сказал министр.

Он добавил, что Эстония сама сейчас сталкивается с очень сильным наплывом мигрантов с востока, из республик бывшего СССР.

"Если посмотреть, то ходатайствующих об убежище прибывает к нам больше всего не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте Грузия, затем Молдавия и только потом Афганистан и подобные страны", - отметил Хельме, который не видит для Эстонии возможности принять хотя бы одного беженца из Африки или Ближнего Востока.

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"Все это очень дорого: административные процедуры, обеспечение им предусмотренных международным договором пособий, опорных лиц, школ для детей и т.д.", - пояснил он.

По словам Хельме, у Эстонии достаточно проблем с иммигрантами из Украины, а страны Южной Европы не считают это проблемой.

"У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением, и мы не видим особого понимания по отношению к нам. Украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема. А если мы начнем открывать еще второй и третий фронт, принимать из Латинской Америки, Венесуэлы, Ближнего Востока и еще из западно-африканских стран к югу от Сахары, то нам сил не хватит", - считает министр внутренних дел.

По его словам, позицию Эстонии нужно до всех донести очень четко. "Для предотвращения прихода к нам людей, которых мы не в состоянии и не хотим принять, мы должны занять такую позицию, что это известно, что мы давно заявили свое мнение. До тех пор пока мы, т.е. EKRE, входим в правительство, Эстония принимать иммигрантов не будет", - подчеркнул лидер консерваторов.

Источник: https://censor.net.ua/n3152883
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Да украинцы в сравнению с арабами Эстонии за счастье.
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Игорь, сей министр один в Европе сказал правду про типа "мигрантов" афро-азийских - "не хотим и не в состоянии принимать". А украинцев они берут, то просто отмазки перед Европой.и, кстати, украинцы неплохо интегрируются в балтийских странах. Просто есть проблемы с языками местными, вот и тянутся к русскому.
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Не совсем. В отличие от Польши, в Эстонии "украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас[Эстонии] это культурная и демографическая проблема."
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Ну я так понимаю шо туда не обычные украинцы ломятся, которые хотят работать и зарабатывать нормально, а те шо беженцы от фашысцкой хунты, которые хотят жить на пособие и смотреть кацап-ТВ.
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Странно. Ведь беня говорил, что сейчас все кааааак ломанутся обратно в Украину.
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Так туда сепарня и бежит от так понравившегося им "рускагамира".
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ого, сколько народу из Украины убежало от Порошенко!
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Хтось може вгадати, з одного разу, звідки ті "українські" біженці поперли до Естонії? Які "українці" прагнуть влитися в російську общину? Гидко, що цих "петинвведи" ототожнюють з Україною
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Так і ми на жаль цих орків теж вважаємо Українцями.. Яб їх заочно лишав громадянства на державному рівні, хай потім як москалі на олімпіаді будуть без роду без племені!
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как то он случайно не упомянул мокшандию из которой поток мигрантов не меньший..... а то что Эстония ещё со времён Березовского моет сруские бабки для европы но то такое......
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Арьтьйомей, если бы там мылись бабки, там бы не жило полтора человека на гектар.Эстония в упадке, райком закрыт, все ушли на запад.
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Т.е. он врет?
У тебя есть данные по потоку мигрантов с раши?
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Проблемы с Украинцами? Тебе надо арабов и негров миллион всунуть. Вот тогда узнаешь настоящие проблемы, как Европа отрыгивет, напринимавшая этих долбаков.
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ця промосковська мразь порівнює українців які приїхали підтримувати на плаву економіку естонії з біженцями-арабами. ганьба єстонії в цілому!
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В глаза долбишься? В тексте нет никакого сравнения. Эстония очень маленькая страна и содержать мигрантов не может.
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"Мигранты" сами себя содержат, это не на бабках немцев всем колхозом сидеть и пердеть в уши про реформы
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"Мигранты" сами себя содержат,

==
Брехунок, их надо расселять и содержать коммунальные расходы этих клоповников.
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Эх ,эти эстонцы. А вот мы с радостью принимаем украинцев.Вот честно, никаких проблем.
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Прикрываясь украинцами,страны Балтии отбиваються от наплыва мигрантов с Африки и Азии.Большой вклад Кремля в поток беженцев.Пусть Меркель себе всех забирает.И Макрон,Они уже превратили Париж в свалку мусора,немцам поднимают налоги,чтоб содержать мусульман.Пусть дальше заигрывают с Пуйлом и набирают мусульман себе....
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А что там делать в этой убогой Эстонии? Там все местные стараются уехать подальше, только пенсионеры советские остьались.
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