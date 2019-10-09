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 Политика Украины, За рубежом
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 В вопросе независимости судебной системы ошибки быть не должно, - советник президента Еврокомиссии по Украине Брок

Назначенный в начале сентября специальным советником президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера по Украине немецкий политик Эльмар Брок видит своей задачей оказание помощи новому украинскому руководству в недопущении ошибок, которые могут впоследствии создать проблемы для интеграционного процесса Украины в направлении Европейского Союза.

"Моя задача – помочь избежать проблем в законодательстве в направлении Европейского Союза, в частности, это касается законодательства в сфере государственного управления, реформы правосудия, децентрализации, чтобы не допустить ошибок, которые затруднят потом усиление европейских связей Украины", - сказал Брок в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Также специальный советник президента Еврокомиссии добавил, что видит своей задачей помочь новому руководству Украины, "где есть много людей без опыта и такие, у которых опыт есть", избежать конфликта.

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Брок в целом положительно оценил президента Украины Владимира Зеленского и его мотивацию, отметив при этом, что "также нужно смотреть, чтобы он не сделал ошибок, которые могут создать проблемы в будущем интеграционном процессе в направлении Европейского Союза".

"Для нас также очень важно, чтобы система правосудия была независимой от власти. В вопросе независимости судебной системы ошибки быть не должно", - подчеркнул немецкий политик.

Также специальный советник президента Еврокомиссии сообщил, что намерен посетить Украину "в ближайшие недели".

Источник: https://censor.net.ua/n3152880
 
 
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Совєтчики...Вже радили попередникам, як проводити судову реформу. Тепер знову утопісти прагнуть ідеалу, без найменшого розуміння українських умов.
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Наивный чукотский мальчик

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера. В этом разговоре Зеленский заявил: "С тех пор как мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, мой кандидат, который будет утвержден парламентом, начнет работу в сентябре".
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На ті ж граблі шо і папірєднікі. А как дьішал, как дьішал. На стадіоні.
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Прокисшее дерьмо тортом не станет. Бохдан что зря по Сан-Тропе и Стамбулу катается с судьями? Будет вам рехформа суда, самого зе-суда в мире
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Ооооо....есть Бог на свете!!!
Послал нам хоть одного адекватного западника. Впрочем, посмотрим на его действия дальше... и проследим, будет ли он деградировать под давлением х.уйла.
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