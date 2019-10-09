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 В Сенате США подтвердили факты вмешательства России в президентские выборы 2016 года

Комитет Сената США по разведке опубликовал доклад об использовании Россией социальных сетей для воздействия на американцев во время президентских выборов 2016 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Авторы доклада считают, что так называемая "фабрика троллей", которую поддерживает Кремль, работала на популярность Дональда Трампа как кандидата в президенты и одновременно подрывала репутацию его основной соперницы от демократов - Хиллари Клинтон.

Комитет по разведке Сената США в докладе от 8 октября отмечает, что работа российского "Агентства интернет-исследований" была частью широкой информационной войны, которая продолжается до сих пор. Ее инициаторы стремились посеять в американском политическом и общественном среде разногласия и распри.

"Агентством интернет-исследований", которое базируется в Санкт-Петербурге, известным как "фабрика троллей", владеет бизнесмен Евгений Пригожин - близкий к Кремлю человек. Это агентство неоднократно упоминалось специальным прокурором Робертом Мюллером в его заключительном докладе о расследовании российского вмешательства в американскую президентскую кампанию 2016 года.

Россия отрицает, что вмешивалась в выборы.

Напомним, в июле 2017 года стало известно о встрече сына Трампа Дональда-младшего, мужа дочери Иванки Джареда Кушнера и главы президентской кампании Пола Манафорта с четырьмя представителями Кремля в небоскребе "Трамп-Тауэр" в Нью-Йорке.

Встреча состоялась в июне 2016 года. Она стала центральным пунктом расследования в Конгрессе и Министерстве юстиции США в связи с вероятными попытками России вмешаться в президентские выборы.

В Белом доме все обвинения в связях с Россией отрицают. Семья Трампа утверждает, что Дональд Трамп ничего не знал о встрече, пока не прочитал о ней в The New York Times в июле 2017 года, а его сын уверяет, что на встрече обсуждали вопросы усыновления, а не политики.

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн утверждает, что нынешний лидер США знал о встрече своего сына, зятя и главы президентской кампании с представителями России в июне 2016 года и готов свидетельствовать против него спецпрокурору Мюллеру. В свою очередь, действующий адвокат президента США Руди Джулиани назвал Коэна "патологическим лжецом".

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Источник: https://censor.net.ua/n3152879
 
   
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Классная фотка. Трамп : И чё я связался с этим клоуном?
Клоун: грустно без рояля.
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Угу, так что теперь США пригласит ОБСЕ мониторить выборы? Там Сайдик расскажет что расейскака вмешательства небыло
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Ну, што, казламордые, нагибайтесь и готовьтесь к встрече с новыми внапользами !!! В Сенате США подтвердили факты вмешательства России в президентские выборы 2016 года - Цензор.НЕТ 7544
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Ні, це вже для Трампушки стовідсотковий імпічмент . Тут вже все однозначно.
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Самое чудесное что санкции с рабсии теперь ооооочень долго не снимет США, и европа не рыпнится бо сами могут попасть за сотрудничество с организациями которые под санкциями.
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Как там кацапские писькандэры, до сих пор смийуцца, не, хто в курсе ??? У Сенаті США підтвердили факти втручання Росії в президентські вибори 2016 року - Цензор.НЕТ 2579
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