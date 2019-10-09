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Все про:Зеленский (3178) США (15550) Данилюк Александр (418)

 Публикация стенограммы разговора Зеленского и Трампа стала дополнительной крупной каплей дегтя, - Данилюк

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк считает сложившуюся внешнеполитическую ситуацию для Украины очень непростой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью LB.ua.

"С одной стороны, для президента Путина складывается более благоприятная внешнеполитическая среда, особенно в контексте отношений Украины с нашими странами-партнерами. Взять хотя бы посыл Трампа о целесообразности решения проблем прямым общением Зеленского с Путиным", - заявил Данилюк.

По словам Данилюка, непростая ситуация и в Европе: "Брексит", смена лидера в Германии, внутренние проблемы во Франции. И публикация стенограммы стала дополнительной крупной каплей дегтя. Все-таки, такого рода разговоры должны оставаться конфиденциальными. Точка".

"Ну и скандал в Соединенных Штатах, в который Украина, к сожалению, оказалась вовлечена, тоже не способствует твердости нашей позиции. Надо подумать, как конвертировать его в сильную позицию. Это будет очень сложно, потребует слаженности команды и профессионализма", - отметил он.

Данилюк считает ситуацию очень непростой. 

"Прежде чем начинать какие-то инициативы сейчас, мы должны понимать, что конъюнктура поменялась. И это не может не понимать и не использовать Россия", - подчеркнул он.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского.

24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На данный момент на Зеленского есть деструктивное влияние, - Данилюк

Источник: https://censor.net.ua/n3152874
 
 
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Ложка дёгтя в бочку говна? А чё ты ждал от ЗЕ? Мёда?
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Ложка дёгтя в бочку говна? А чё ты ждал от ЗЕ? Мёда?
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То, что Данилюк рассказал в своих интервью ВВС, НВ и ЛБ про Зелю, Богдана, Розумкова, Гончарука и Беню в США хватило бы с лихвой на несколько импичментов президента. У нас сейчас, как в известной сказке "все чудесвтее и чудесатее".
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а он ,моника,хоть деньги получил за это ?
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Зелений деградує..що на жаль я і думав..
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Наверно надо по 95 давать, т.к. он не знает - что означает цифра 100 (%)...
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ОК., но только на то, что бы он подписал собственный импичмент.
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Думал, что Порошенко вор и мародёр и уЗеленские наконец расскажут - сколько Порошенко украл и намарадёрил, чтобы из твёрдой уверенности, быть абсолютно уверенным, что Порошенко вор и мародёр, а то без знания того - что Порошенко украл и намарадёрил может быть только твёрдая уверенность.
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"С одной стороны, для президента Путина складывается более благоприятная внешнеполитическая среда, особенно в контексте отношений Украины с нашими странами-партнерами. Взять хотя бы посыл Трампа о целесообразности решения проблем прямым общением Зеленского с Путиным", - заявил Данилюк.
Джерело https://censor.net.ua/n3152874

Це все величезна прірва в компетенції нашого клоуна- підлабузника.
Не варто було допускати його до державних справ.
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Нет, во фсём виноваты американские и эуропейские злобные порохоботы. Им Порошенко платит рошенками.
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Ксюша, я всю весну кричал! Люди, кого во власть хотите, клоуна? Врагов нажил, тебе не передать. Но сейчас ходят, глаза опускают, а то и обходят стороной - я ведь типчик вьедливый, сразу вопрос в лоб "ну что, выбрали?".
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Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12

У меня три президента подрались под подъездом. Один в импичменте лежит. Скорее всего обсуждали вопрос диджитализации, пушо второй орет, что ему телефон разбили. А третий наверно зеля, потому что тоже орет, а при чем тут я?
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Всё было вроде нормально.

Сидели, выпивали...

Драка началась после слов "Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна".
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Данилюк, тебе же говорили не лезть в это дерьмо. Что ты ответил? "Зеленский хароший, я ему верю!" Ты наивный дурошлеп и этим запомнишься.
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А що тепер тому Данилюку пір'ям махати ? Як ніби то він не знав, що з тупого блазня ніколи не буде мудрого Президента - Знав. То питається якої тепер холєри йому з себе невинну моніку корчити 😕
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каждый из них думал . что именно он будет влиять на *********** в своих целях . а ********** оказался просто невменяемым
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Та не настільки вони наївні, щоб так думати. Просто кожний з них розраховував на своє місце біля бєніного корита. Комусь повезло влізти в корито з ногами , а когось просто від корита відштовхнули більш сильніші і нахабніші свині .
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Соглашусь только стем, что презик . таки невменяем. А по поводу надежд каждого "из них ", так с самого начала невооруженным глазом было видно, что клоун Зеленский не политик и в политике никогда не был самостоятельной фигурой, а был и остается всего лишь марионеткой. Неужели не догадываетесь чей именно? Ку кто у буратинки папа Карло?.
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Конфиденциальными? Зато теперь известно, что Зелемойский направо и налево рассказывает про коррупцию и папярэднiкау и других, более важных проблем в Украине нет и заявление из Латвии об этом тоже говорит. Можно вспомнить и заявления Лукашенко о попередниках, которые мешают Зелемойскому. Отдых в Турции так на него повлиял, когда в то же время на отдых в Турцию прилетели Медведчук с Тимошенко?
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Таки, да, внешняя политика - "конёк" презедента! А, был-ли мёд!?
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***
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо

....................................................
Узнал ваш муж, прекрасная маркиза
Что разорил себя и вас
Не вынес он, подобного сюрприза
И застрелился в тот же час
Упавши мёртвым у печи он опрокинул две свечи
Попали свечи на ковёр и запылал он как костёр
Погода ветреной была ваш замок выгорел дотла
Огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню охватил
Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо !!!!!!!!!!!!!!!!

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Такое впечатление, что Зе до и после выборов это два разных человека. Похоже, что страна голосовала за Голоборотько, а получила Гришу Бурьяненко /двойник Зе в слуге народа/. Беня опять всех переиграл. А Богдан и Мендель это поводыри, чтобы Гриша делал что им надо и ничего лишнего не ляпнул.
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А страну не предупреждали, что ЗЕ и Голобородько разные люди? Что актер, играющий роль Конфуция, не есть Конфуций?
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та нет. он как был изначально дебилькуватым таким и остался. просто не хотели это видеть
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Игорь, 73% и голосовали за Голобородька, тут ты прав. Он им близок и понятен. Родной. Поэтому так и живем. И будем еще долго так жить. Правду сказал один мой знакомый, уезжая после развала СССР на Запад "Прибалтика, Закавказье, даже Молдавия и Казахстан - там получится. Украина, россия, Белоруссия - в обозримом будующем нет! Люди не те". Как видим, был таки прав.
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Супу не зварити з вати.
З глини не зробить десерта.
Блазень буде блазнювати
Й на посаді президента.
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Данилюк не прижился при старой власти, а при новой понял, что ему не дадут развернуться как ему хочется и сразу слинял.
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"С одной стороны, для президента Путина складывается более благоприятная внешнеполитическая среда, особенно в контексте отношений Украины с нашими странами-партнерами."

Короче, хороший момент выбрал Данилюк, что бы кинуть своего дружбана.
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"Предательство - это вопрос даты. Вовремя предать - это значит предвидеть." Шарль Мори́с де Талейра́н-Периго́р
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Данилюк больше живёт в Лондоне с семьёй, чем в Украине и работает на Сороса. Зеленский об этом знал, но всё равно поставил его секретарём СНБО.
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судя по всему он только языком работает.
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