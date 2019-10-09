 Публикация стенограммы разговора Зеленского и Трампа стала дополнительной крупной каплей дегтя, - Данилюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью LB.ua.
"С одной стороны, для президента Путина складывается более благоприятная внешнеполитическая среда, особенно в контексте отношений Украины с нашими странами-партнерами. Взять хотя бы посыл Трампа о целесообразности решения проблем прямым общением Зеленского с Путиным", - заявил Данилюк.
По словам Данилюка, непростая ситуация и в Европе: "Брексит", смена лидера в Германии, внутренние проблемы во Франции. И публикация стенограммы стала дополнительной крупной каплей дегтя. Все-таки, такого рода разговоры должны оставаться конфиденциальными. Точка".
"Ну и скандал в Соединенных Штатах, в который Украина, к сожалению, оказалась вовлечена, тоже не способствует твердости нашей позиции. Надо подумать, как конвертировать его в сильную позицию. Это будет очень сложно, потребует слаженности команды и профессионализма", - отметил он.
Данилюк считает ситуацию очень непростой.
"Прежде чем начинать какие-то инициативы сейчас, мы должны понимать, что конъюнктура поменялась. И это не может не понимать и не использовать Россия", - подчеркнул он.
Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского.
24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
Джерело https://censor.net.ua/n3152874
Це все величезна прірва в компетенції нашого клоуна- підлабузника.
Не варто було допускати його до державних справ.
У меня три президента подрались под подъездом. Один в импичменте лежит. Скорее всего обсуждали вопрос диджитализации, пушо второй орет, что ему телефон разбили. А третий наверно зеля, потому что тоже орет, а при чем тут я?
Сидели, выпивали...
Драка началась после слов "Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна".
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка
Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
....................................................
Узнал ваш муж, прекрасная маркиза
Что разорил себя и вас
Не вынес он, подобного сюрприза
И застрелился в тот же час
Упавши мёртвым у печи он опрокинул две свечи
Попали свечи на ковёр и запылал он как костёр
Погода ветреной была ваш замок выгорел дотла
Огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню охватил
Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо !!!!!!!!!!!!!!!!
З глини не зробить десерта.
Блазень буде блазнювати
Й на посаді президента.
Короче, хороший момент выбрал Данилюк, что бы кинуть своего дружбана.