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 Украине следует требовать от ОБСЕ немедленного отзыва спецпредставителя Сайдика, - Чубаров

По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик, выступая на форуме в Австрии, сознательно позволил себе высказывания, оправдывающие попытку незаконной аннексии Россией Крыма.

Об этом Чубаров написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик на международном форуме в Зальцбурге не только отказался высказывать свою позицию по незаконной аннексии Россией Крыма, но при этом позволил себе субъективные исторические экскурсы, оправдывающие попытку незаконной аннексии Россией Крыма. Для меня очевидно, что Мартин Сайдик сознательно пренебрегает всеми принципами, содержащимися в Хельсинкском Заключительном Акте и какими государства-участники ОБСЕ должны руководствоваться во взаимных отношениях. Похоже, что Мартин Сайдик один из международных чиновников, чьей задачей является оправдание преступлений России, совершенных против Украины", - заявил Чубаров.

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"Проще говоря, с какой бы "формулой" Украина не выходила на международные переговоры с Россией, при таких посредниках, как Мартин Сайдик, нам уготовано поражение. Итак, Украине следует требовать немедленного отзыва действующим председателем ОБСЕ Мартина Сайдик от выполнения им полномочий Специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе. Пусть ищет у Кремля другую работу!" - резюмировал он.

Отметим, что форум Salzburg Europe Summit, организованный Институтом регионов Европы (IRE), проходил в Австрии 6-8 октября. Во время дискуссии Мартина Сайдика попросили прокомментировать, не было ли ошибкой проведение Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины, одновременно с "референдумом" в Крыму в 2014 году, на что Сайдик ответил, что не комментирует эту тему, пишет Укринформ.

"Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности – Донбасс. Поэтому я должен быть осторожным, чтобы высказываться на тему Крыма. Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма", – заявил он.

Позже Сайдик еще раз взял слово, чтобы добавить "объективности" в крымском вопросе. Он сказал, что хотя и не говорит о Крыме, но присутствующим следует знать, что во времена СССР полуостров около 30 лет находился "в составе Российской Федерации", затем 37 лет – с 1954 года по 1991 год – в составе Украинской ССР, "а до этого была Российская империя".

Украине следует требовать от ОБСЕ немедленного отзыва спецпредставителя Сайдика, - Чубаров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3152872
 
   
 Топ комментарии
 
вазелиновые думают что смогут променять крым на донбасс и отпиздеться что это не они его окончательно просрали, а папередники. бараны не понимают что хуйло этим не ограничиться, и остануться они без крыма, без государственности, без экономики, без ЗВР и с той же войной, но уже без санкций против козломордора и без поддержки запада.
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Гей зелеботы, это этот Сайдик вам скажет что террористы провели честные выборы? Тогда уж напрямую спросите у Ху"ла. Это ваш авторитет
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Спасибо Чубарову, подловил подонка Сайдика. На старуху Сайдика когда смотришь понимаешь что еще в молодости он Кремлю продался. не стоит забывать что со времен СССР в Европе тысячи агентов КГБ осталось.
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вазелиновые думают что смогут променять крым на донбасс и *********** что это не они его окончательно просрали, а папередники. бараны не понимают что ***** этим не ограничиться, и остануться они без крыма, без государственности, без экономики, без ЗВР и с той же войной, но уже без санкций против козломордора и без поддержки запада.
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Да и не может Мордор Донбасс отдать, там столько свидетельств преступлений и свидетелей, что отдать - никак.
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свидетелей уложат в братскую могилу не впервой, а вот рычаг давления из рук выпускать не станут.
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Нет, Сергей, именно Донбасс - разоренный, разрушенный войной, с оздобленным, зомбированным населением Хутин и впихнет назад, в Украину. Это гиря, привязанная к ноге, которая не даст стране двигаться вперед. А Крым он не отдаст, это его поражение и конец, "за что боролись?"
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Гей зелеботы, это этот Сайдик вам скажет что террористы провели честные выборы? Тогда уж напрямую спросите у Ху"ла. Это ваш авторитет
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Забздят, им нужно прогнуться так, что бы вытянуть пуйла на встречу в Париже, селфи сделать, все такое, лохторат порадовать. То что их пошлют там лесом дело второе. Сайдика нельзя им трогать.
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О каких стратегах идёт речь? Речь идёт о Чубарове?
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индеец - писал о монике и к - вони же стратеги нам рассказывают шо все ,с выводом людей недовольных так и задумано,ну шоб отменить минские соглашения,по вине цапов и начать шо то новое
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Спасибо Чубарову, подловил подонка Сайдика. На старуху Сайдика когда смотришь понимаешь что еще в молодости он Кремлю продался. не стоит забывать что со времен СССР в Европе тысячи агентов КГБ осталось.
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Чого вимагати від того Сайдика якщо все ОБСЄ сидить на російському бабалі.
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Если потребовать отстранения Сайдика, то будет расшевелено это осиное гнездо, только не видно сейчас у власти кого-то, способного на это...
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Пока Украина не научится рассчитывать в первую очередь только на себя, все в итоге будут плохими, так как все они видят себя не партнерами или союзниками Украины, а покровителями, этакими папочками.
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Единственное внятное предложение по ватному ОБСЕ.
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а мну кажется, что нужно отправить Чубарова и Ко в Крым
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вiн зебанутий,в гебню таких не беруть))
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Сайдік куплений ******. Вирішив підзаробити діткам-онукам..
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Рефат..там где нет войны и вооруженного сопротивления, а есть право силы, гейропцы будут всегда лизать....
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Сайдік куплений фуйлом клоун, у відставку корупціонера, нехай скаже коли паРАША заплатить репарації за Донбас 300 млрд. дол. США.
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Украина от всех что-то требует. Наверно всё в неоплатном долгу перед Украиной.
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Зебарану по барабану. Он шутки квартала о себе редактирует. Некогда ему, разве не ясно?
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Да там все сайдики. Сменяешь разве что на такого же.
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Интересно что официальная власть не отреагировала. После митинга все куда то спрятались.
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И под присмотром именно этого ватного гадюшника обсе моника решила провести выборы на оккупированном Донбассе?
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Особенно весело наблюдать за теми, кто топил против Порошенко, аргументируя это тем, что он-де "Cдал Донецк", "Не освободил Луганск", "Погубил людей под Иловайском", "Торгует на крови", "Имеет Липецкую Фабрику" и т. д. и т. п.
Ну, что, мои сердобольные и правдолюбивые, как вам теперь - нравится?
Когда министр иностранных дел прямым текстом заявляет, что мы проиграли и должны покориться?
Когда министр обороны прямо говорит: "Всё окей, люди в украинских городах и сёлах за то, чтобы отдать их сепаратистам, отступление по плану"?
Когда российские пропагандоны не скрывают радости и открыто сообщают, что вскоре получат Украину на блюдечке с голубой каёмочкой?
И когда настоящий президент Украины "частным законом" заводит себе на предприятия электричество из РФ, а его кукла поручает возобновить пропуск товара на оккупированные территории, - это не "торговля на крови", верно?
Вот теперь Зрады нет, правда?
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