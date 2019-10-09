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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3178) Данилюк Александр (418)

 На данный момент на Зеленского есть деструктивное влияние, - Данилюк

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк заявляет о деструктивном влиянии на президента Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Кто именно влияет на главу государства Данилюк не уточняет.

"Я считаю, что на данный момент на него (Владимира Зеленского. - Ред.) есть деструктивное влияние определенных людей. Команда, скажем так, ведет его немного не туда. Я думаю, что выводы будут сделаны, и это усилит позицию президента в будущем", - сказал он.

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Данилюк также добавил, что "на данный момент ушел из команды". "И никакие альтернативные предложения сейчас не рассматриваю", - пояснил экс-секретарь СНБО, добавив, что для таких предложений он закрыт.

Источник: https://censor.net.ua/n3152869
 
   
 Топ комментарии
 
він сам деструктивний.
бо байдужий до долі держави і некомпетентний абсолютно
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угадайте слово с трех раз: начинается на "Бо", а заканчивается на "гдан"..
и кто ж это может быть?!
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Браття сперматозоїди нас надурили! Ми в сраці!!! На данный момент на Зеленского есть деструктивное влияние, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3889
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Так, так. Це все пагані дядьки Зе дитинку поганому навчають. А так він хороший.

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Блин, а на что вы надеялись избирая президентом дилетанта и неуча? Что он будет самодостаточным лидером? Да с чего вдруг? Да, зебилы, что мать-природа не дала в лотерею не выиграешь. Жаль, что за вашу дурость расплачивается вся Украина!
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Блин, а на что вы надеялись избирая президентом дилетанта и неуча? Что он будет самодостаточным лидером? Да с чего вдруг? Да, зебилы, что мать-природа не дала в лотерею не выиграешь. Жаль, что за вашу дурость расплачивается вся Украина!
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Давайте Честно! В Украине к власти пришло антиукраинские силы, они обманули избирателя и работают против нашей страны. Это уже Очевидно! На Вече пока слабенько кричали за отставку Зеленскому, и я тоже не орал, еще в воскресенье казалось, что надо действовать мягче , власть возможно нас услышит. Но похоже мы имеем дело с чистыми Врагами и чем раньше сковырнем тем лучше, тем меньше бед они натворят и меньше крови прольется. Зеленского в отставку!!!
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відверто кажучи, антиукраїнські сили не полишали влади року так з 1654..
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На цей момент на Зеленського існує деструктивний вплив, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6096 Propan

Если пишете конспирологические кремлевские басни про Сорроса необязаетльно выделять тектсы жирным и тем более голубым. Это любят делать неадекватные люди, а вам и текста достаточно)
09.10.2019 09:27
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Дурное влияние больших бабок? Неокрепший ум?
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Попала Україна з цим Зеленським в повну жопу!
З кожним днем все потихеньку котиться в там тарарим і ніхто з політиків не хоче боротися з цим.

Я впевнений, що Данилюк має набагато більше інформації, потрібно пока не пізно щоб хтось нарешті підпалив цей бісовий Бікфордів шнур.
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Деструктивний вплив на Зе і Ківу справляє Мандель.
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Будем смотреть по последствиям их косяков. Они уже так наградили, что могут отставкой не отделаются. Прийдется вешать. Это вам не сериал, второго дубля не будет. Доприкалывались уже...
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Давно от Зеленского попахивает каким то предательством, пока мы не знаем, но думаю какой то заговор точно есть.
И очень у него много общего с Януковичем, а это как минимум странно.
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"Царь хороший. Бояре плохие." А без технологій "братськогонароду" щось можете?
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Данилюк - первый, сбежавший с корабля. Самый умный. Такие и при Януковиче были. Начали увольняться еще до Майдана.
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Данилюк получил шифровку из Центра: "-Легенда меняется - бухгалтерия не утвердила смету: Вы нищий одноглазый ********, ночующий под мостом. Цель задания прежняя - медленное постепенное вхождение в среду и адаптация на новом месте ". На цей момент на Зеленського існує деструктивний вплив, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1369
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