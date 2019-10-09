 На данный момент на Зеленского есть деструктивное влияние, - Данилюк

Об этом он сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Кто именно влияет на главу государства Данилюк не уточняет.

"Я считаю, что на данный момент на него (Владимира Зеленского. - Ред.) есть деструктивное влияние определенных людей. Команда, скажем так, ведет его немного не туда. Я думаю, что выводы будут сделаны, и это усилит позицию президента в будущем", - сказал он.

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Данилюк также добавил, что "на данный момент ушел из команды". "И никакие альтернативные предложения сейчас не рассматриваю", - пояснил экс-секретарь СНБО, добавив, что для таких предложений он закрыт.