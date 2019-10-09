 Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала более 500 взрывов в Донецкой области в течение одного дня

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.
"В период с вечера 4 до вечера 5 октября в Донецкой области миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 500), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 210 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на северо-северо-восток от н. п. Марьинка (подконтролен правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), на юго-запад от н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка), а также на юго-запад и восток от н. п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км на северо-восток от Донецка)", - сказано в сообщении.
Вместе с тем сообщается, что в период с вечера 5 до вечера 6 октября СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (220), если сравнивать с предыдущими сутками. Практически все нарушения режима прекращения огня, в том числе более половины взрывов, были зафиксированы в районах на юго-запад и восток от Светлодарска, на северо-северо-восток от Марьинки, а также на восточно-северо- восток и восток от н. п. Майорск (подконтролен правительству, 45 км к северо востоку от Донецка).
"В период с вечера 4 до вечера 5 октября во Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 205), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (7 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на юго-восток и от н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганская).
В период с вечера 5 до вечера 6 октября СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также меньше взрывов (10), если сравнивать с предыдущими сутками. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано на участке разведения в районе н. п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска) и вблизи него.
и что дальше?
ЧТО ДАЛЬШЕ?
пять лет фиксируют!!!
счетоводы, которые оказываются на данный момент бесполезные...
как-то так...
над Баранцями та Биками,
Бо він ревів: ,,Клянусь притьмом
Мир підписати із Вовками!"
Враз Лис-поштар приніс листа:
- Бажаєш миру? Красота!
Між благородними Вовками
Є згода дружбу мать з Биками.
Чекаєм в лігві посланця -
Тебе, Бика чи Баранця.
Послав Козла Осел послом.
Він щез. За тиждень Лис з листом:
- Нам, сірим, рветься вже терпець.
Ти миру хтів. Де посланець?
Від тебе ждемо ми гінця,
І не Козла, а Баранця.
Не лиш в Ослів є дур така
Питати миру в хижака.
Недавно наш Гарант дзвонив ...
та що я? Байка про Вовків.