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 Двум сотрудникам патрульной полиции Одессы вручили подозрение за участие в пытках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Двух сотрудников патрульной полиции, которые несли службу на территории железнодорожного вокзала города Одесса, внутренняя безопасность НПУ разоблачила в противоправных действиях, которые сейчас квалифицированы, как пытки. Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области следователи ГБР сообщили патрульным о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Оперативники Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили, что отдельные сотрудники Управления патрульной полиции области превышают служебные полномочия во время несения службы.

Командир и полицейский взвода во время дежурства на территории одесского железнодорожного вокзала были уличены в нанесении телесных повреждений доставленным в опорный пункт и принуждении признаться в совершении имущественных преступлений. К таким незаконных методам патрульные прибегали ради искусственного повышения показателей своей работы.

Работники внутренней безопасности НПУ установили личность и место нахождения одного из пострадавших от преступных действий "стражей порядка".

Двум сотрудникам патрульной полиции Одессы вручили подозрение за участие в пытках 01

"Его и еще одного человека патрульные задержали ночью на перроне вокзала, доставили в отделение полиции и, применяя физическое и психологическое воздействие, требовали дать показания признание в краже золотой цепочки на территории вокзала. За отказ брать на себя чужое преступление, задержанных били резиновыми дубинками, руками и ногами. Физическое издевательство продолжалось, пока одному из задержанных не стало плохо. Только тогда полицейские отпустили их", - сообщили в полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейские на Одесском железнодорожном вокзале жестоко избивают задержанных. ВИДЕО

По показаниям потерпевшего следователи ГБР начали уголовное производство по ч.2 ст.127 (пытки) УК Украины.

Двум сотрудникам патрульной полиции Одессы вручили подозрение за участие в пытках 02
Фото: пресс-служба Нацполиции

После проведения ряда процессуальных действий работники Одесского управления ДВБ НПУ, следователи ГБР, под процессуальным руководством одесской прокуратуры, вручили уличенным сотрудникам УПП подозрения в совершении ими преступления, предусмотренного ч.2 ст.127 УК Украины. В суд подано ходатайство об избрании полицейским меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

"Подобные случаи недопустимы, а сотрудники, которые переступают черту закона, должны быть привлечены к строгой ответственности и искоренены из рядов Национальной полиции. Самоотверженная и рутинная работа тысяч добросовестных полицейских сводится на нет благодаря таким позорным прецедентам. Поэтому очистка системы будет продолжаться", - прокомментировал ситуацию первый заместитель Председателя НПУ Евгений Коваль.

Источник: https://censor.net.ua/n3152862
 
   
 Топ комментарии
 
вот это вот от "5" до "10" такая лазейка для коррупции.Есть конкретное преступление.Должно быть адекватное наказание,а не "приблизительно,возможно,скорее всего...".А в результате все зависит от того сколько бабла занесут судье.Занесут "хорошо"-5.Будут "экономить" -10
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це не новина, одеська мусорня - наймусорніша мусорня у світі, з 2 травня це загальновідомий факт
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Вот наконец-то перемены!
Прошла реформа на ура!
Ментов уж нет - есть полисмены.
Но где берутся мусора?
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вот это вот от "5" до "10" такая лазейка для коррупции.Есть конкретное преступление.Должно быть адекватное наказание,а не "приблизительно,возможно,скорее всего...".А в результате все зависит от того сколько бабла занесут судье.Занесут "хорошо"-5.Будут "экономить" -10
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На обычную зону садить и отлучать от церкви.

Вот так на ровном месте любой себе неприятностей заиметь может, ибо у каких-то тварей желание скорейшего повышения по службе. ( а "служат" они этому же пострадавшему)
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"прибегали ради искусственного повышения показателей своей работы."(©)
А Рюкзаков же казав, що плану по показникам більше немає в поліції!?
Чи як то за звичай збрехав (Нікагда такого нєбило і вот апять)?
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ну вот и довы...сь гандоны парень правду на видео сказал п...да вам еще бы на обычную зону их
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Радует что это становится новостью, а не рутинной работой
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А как же комиссии при отборе. Озвучить кто их пропустил на конкурсе .
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це не новина, одеська мусорня - наймусорніша мусорня у світі, з 2 травня це загальновідомий факт
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Это всегда было известно. И да, мусорня на жд станциях это вообще отдельные животные со своими "законами". Ворюжки покрываются ими. По карманам при задержании часто лазят. Они даже с бомжей деньги за ночлег в залах ожидания берут, причем зимой плата больше. П...дорасы словом.
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А где их нагрудные камеры, почему сняли? Не было бы этой записи и они ангелочки.
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а проверьте откуда они родом. гарантирую что заблудеше в одессу сельское быдло и именно быдло, неудачники и чмошники. К нормальным селянам отношусь уваженительно
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когда поработаешь с быдлом каждый день - сам станешь быдлом! и независимо откуда ты будешь с города или села..
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Вот наконец-то перемены!
Прошла реформа на ура!
Ментов уж нет - есть полисмены.
Но где берутся мусора?
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Це називається спустити пар і замилити очи..там потрібно вручати підозру Жукову, Рибаку, Білошицькому, а взагалі замість реХформи маємо деградовану аваківську падаль..у вигляді патрульної полюції..
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а как с преступниками поступать, если его поймали на горячем, а он посылает полисменов на три буквы?
где вы, моралисты?
тогда не нойте, что ваши автомобили угоняют, воруют сумки на вокзалах и залазят в дом..
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Ув. Устим Кармелюк. давайте посмотрим правде в гглаза.
До настоящей полиции нам еще далеко.
Полицейские как устраивали беспредел, так его и устраивают , вешают грабежи и угоны на первого подозреваемого.
16 год - полиция устраивает гонки ( https://tsn.ua/ru/auto/video/video-novini/odesskie-kopy-na-sluzhebnoy-mashine-ustroili-gonki-posredi-ulicy.html)
У нас в городе месяц назад обобрали 4 машины , а воз и нынче там.
Полисмены ноют и просят помощи у граждан , мол кто что видел , хотя камер видеонаблюдения полно.
Я тоже хочу доверять полиции но пока не получается.
А ребята на работе и должны были придерживаться устава.
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на химию в Черкасы их отправить , здоровье востанавливать
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Хлопці - звільняйтеся!!!
держава вас пережує, виплюне як і колишніх..

без житла, без грошей і зі зломаною психікою!!!
Хай моралісти захищають людей...
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Хотелось бы узнать, куда те два фрэґла хотели уехать ночью с вокзала или откуда приехали и были ли у них билеты это подтверждающие. А если билетов не было, как насчет рассказать, какого это х56а они трутся на вокзале по ночам?
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Расстрелять упырей по приговору трибунала ! Двом співробітникам патрульної поліції Одеси вручили підозру за участь у катуваннях - Цензор.НЕТ 3672
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это и есть луТшие из луТших, как трындел чертила авакин.
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Суд завтра в Заводском районном суде города Николаева
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менты тоже хотят жить по-новому по бпп-шному и розенбл...ски ))
да слава реформе понтиции )) от великого и сияющего пе ))
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