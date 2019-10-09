 Двум сотрудникам патрульной полиции Одессы вручили подозрение за участие в пытках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Оперативники Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили, что отдельные сотрудники Управления патрульной полиции области превышают служебные полномочия во время несения службы.
Командир и полицейский взвода во время дежурства на территории одесского железнодорожного вокзала были уличены в нанесении телесных повреждений доставленным в опорный пункт и принуждении признаться в совершении имущественных преступлений. К таким незаконных методам патрульные прибегали ради искусственного повышения показателей своей работы.
Работники внутренней безопасности НПУ установили личность и место нахождения одного из пострадавших от преступных действий "стражей порядка".
"Его и еще одного человека патрульные задержали ночью на перроне вокзала, доставили в отделение полиции и, применяя физическое и психологическое воздействие, требовали дать показания признание в краже золотой цепочки на территории вокзала. За отказ брать на себя чужое преступление, задержанных били резиновыми дубинками, руками и ногами. Физическое издевательство продолжалось, пока одному из задержанных не стало плохо. Только тогда полицейские отпустили их", - сообщили в полиции.
По показаниям потерпевшего следователи ГБР начали уголовное производство по ч.2 ст.127 (пытки) УК Украины.
После проведения ряда процессуальных действий работники Одесского управления ДВБ НПУ, следователи ГБР, под процессуальным руководством одесской прокуратуры, вручили уличенным сотрудникам УПП подозрения в совершении ими преступления, предусмотренного ч.2 ст.127 УК Украины. В суд подано ходатайство об избрании полицейским меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
"Подобные случаи недопустимы, а сотрудники, которые переступают черту закона, должны быть привлечены к строгой ответственности и искоренены из рядов Национальной полиции. Самоотверженная и рутинная работа тысяч добросовестных полицейских сводится на нет благодаря таким позорным прецедентам. Поэтому очистка системы будет продолжаться", - прокомментировал ситуацию первый заместитель Председателя НПУ Евгений Коваль.
Вот так на ровном месте любой себе неприятностей заиметь может, ибо у каких-то тварей желание скорейшего повышения по службе. ( а "служат" они этому же пострадавшему)
А Рюкзаков же казав, що плану по показникам більше немає в поліції!?
Чи як то за звичай збрехав (Нікагда такого нєбило і вот апять)?
Прошла реформа на ура!
Ментов уж нет - есть полисмены.
Но где берутся мусора?
где вы, моралисты?
тогда не нойте, что ваши автомобили угоняют, воруют сумки на вокзалах и залазят в дом..
До настоящей полиции нам еще далеко.
Полицейские как устраивали беспредел, так его и устраивают , вешают грабежи и угоны на первого подозреваемого.
16 год - полиция устраивает гонки ( https://tsn.ua/ru/auto/video/video-novini/odesskie-kopy-na-sluzhebnoy-mashine-ustroili-gonki-posredi-ulicy.html)
У нас в городе месяц назад обобрали 4 машины , а воз и нынче там.
Полисмены ноют и просят помощи у граждан , мол кто что видел , хотя камер видеонаблюдения полно.
Я тоже хочу доверять полиции но пока не получается.
А ребята на работе и должны были придерживаться устава.
держава вас пережує, виплюне як і колишніх..
без житла, без грошей і зі зломаною психікою!!!
Хай моралісти захищають людей...
да слава реформе понтиции )) от великого и сияющего пе ))