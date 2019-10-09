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Все про:импичмент (389) США (15550) Трамп (2530)

 Белый дом не будет участвовать в политическом спектакле с импичментом, - пресс-секретарь Гришэм

Администрация США не намерена принимать участие в инициированном конгрессменами-демократами расследовании, направленном на импичмент президенту.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

"Не следует даже ожидать, что исполнительная власть примет участие в этих упражнениях политического театра, и она не будет в них участвовать", - заявила она.

Пресс-секретарь отметила: "Президент не сделал ничего плохого, и демократы это знают. По чисто политическим мотивам демократы решили, что их стремление отменить результаты выборов 2016 года позволяет им провести так называемое расследование, направленное на импичмент, которое игнорирует основные права, гарантированные каждому американцу".

Гришэм обвинила демократов в проведении именно закрытых слушаний, чтобы "лишить президента права вызывать свидетелей, проводить перекрестный допрос свидетелей, иметь доступ к доказательствам и многим другим основным правам".

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Как сообщалось, юрист Белого дома Пэт Чиполлоне несколько ранее направил письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, в котором предупреждает, что Администрация США не будет помогать конгрессменам в расследовании, цель которого - выяснить, следует ли объявлять импичмент президенту страны Дональду Трампу.

"Расследование незаконно, так как не подкрепляется положениями конституции. Оно не претендует на объективность", - отмечается в письме, выдержки из которого приводят американские СМИ.

Чиполлоне поясняет, что участие в расследовании в нынешнем его виде нанесёт вред институту исполнительной власти и принципу разделения власти. Также он обвиняет демократов в выдвижении незаконных требований в рамках своего расследования.

"Помня о своих обязанностях, президент США в нынешних условиях не может разрешить своей администрации участвовать в этом однопартийном расследовании", - пишет юрист.

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Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

Расследование, по утверждению СМИ, должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который проверял деятельность украинской нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена - Хантер.

Комитет по разведке палаты представителей США на фоне скандала, вызванного СМИ, опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского, чтобы украинский президент начал расследование. Информатор заявляет, что об этом ему рассказали несколько сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.

Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на информацию о том, что Джо Байден помешал расследованию в отношении своего сына, однако в этой стенограмме Трамп не ставит Зеленскому никаких условий.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3152861
 
   
 Топ комментарии
 
Це те ж саме, якби Богдан з ОП заявив, що не буде приймати участь у імпічменті зеленського.
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тогда пойдете нахер вместе с рыжим любителем хуйла
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два дебила это сила Зеля и Трамп а пресс скреатри такие же шо Гришэм шо М ендель обе дуры преданные своим клоунам и несут всяую ахинею у нас кричат все прлоплачено мол нам мешают у США Трампушка хароший мальчик и ему мешают также как делать свои делишки трасснациональную коррупцию.. так то нормально как затиснули втиски одно место это травля спектакль и так далее.. ОНИ ТРАМП И ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЖЕ НЕ МОГУТ ПОНЯТЬ АШО ТАКОЕ ТО СЛУЧИЛОСЬ ну перетерли два еврея проблему и шо а шо низзя... вот имеенно в Синагоге ПРОСТО ЕВРЕИ да сколько можно... а ставши Президентом или всплывши нельзя... вот вам и ответ что такое люди случайно с бизнеса/ шоу заскочили в политику... советую посмотреть сериалы США..(несколько фанастически но уверяю вас все отальное из реальности) "Последний Кандидат" и "Государтвенный Секретарь".. и еще о том как сами американцы в сериале укатывают в бетон Трампа..сериал "Хорошая Борьба"
(отдельная ветка от сериала "Хорошая жена" и кстати очень даже советую там в этих сериалах показывают избирательные перепетии губернаторов, сенаторов, прокуроров, Президента США, Сената.Конгреса, кухню политики США...... посмотрите и узнаете много чего пикантного... Білий дім не братиме участі в політичній виставі з імпічментом, - речниця Грішем - Цензор.НЕТ 7751
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Никакое количество "маккейнов" в конгрессе США не сможет нивелировать то количество предателей, которые сейчас пришли к власти в Украине.
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тогда пойдете нахер вместе с рыжим любителем *****
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ты харашо разбираишса в амириканскай палитике
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мнение любителей зеопарыша и алисы селезневой не интересно)
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Чим далі в ліс, тим ближче до імпічменту. Ех Доні, Доні... А тебе ж попереджували - не звязуйся з Монікою Зелінскі, а то козенятком станеш 😕
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О как,а то,что у трампа,как и у многих лидеров современного мира,мания величия то ерунда
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Це те ж саме, якби Богдан з ОП заявив, що не буде приймати участь у імпічменті зеленського.
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Ліберасти осли вже три роки імпічать в США.Нагадують цукрову вату в Україні.Цікаво,а якщо справді почнуть їх саджати?
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55% американских избирателей за импичмент Трампу.
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А так хотелось. ))) Дома не выбирают себе хозяина! Без вас разберутся кто будет хозяином Белого дома.
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