 Враг за сутки 17 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов:
- неподалеку от Песков - из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
- вблизи Опытного - из минометов калибра 82 мм;
- дважды неподалеку от Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Новогригорьевки - из станкового противотанкового гранатомета;
- неподалеку от Пищевика и Павлополя - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов:
- дважды вблизи Травневого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Хутора Вильный - из миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Светлодарска - из гранатометов различных систем.
"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сказано в сообщении.
В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы:
- неподалеку от Песков - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Николаевки и вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия.
"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - сообщили в пресс-центре ОС.