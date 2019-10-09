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Все про:Италия (934) парламент (879)

 Италия резко сокращает численность парламента

Палата депутатов парламента Италии во вторник проголосовала за сокращение его численности более чем на треть. В случае реализации этой реформы нижняя палата будет состоять из 400 депутатов вместо 630, а число сенаторов сократится с 315 до 200. Решение было утверждено почти единогласно, "за" проголосовали 553 депутата из 569 присутствовавших.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  BBC, парламентская реформа была частью программы "Движения пяти звезд" и ее условием для формирования коалиции с Демократической партией. В партии заявляли, что этом позволит сэкономить стни миллионов евро на зарплатах и прочих расходах.

Но у такого решения есть и критики. Они полагают, что сокращение парламента может ослабить демократию и повысить влияние лоббистов.

Изменения должны вступить в силу после очередных выборов, которые назначены на 2023 год.

Сейчас Италия - один из мировых лидеров по количеству законодателей, уступая только Китаю (около 3 тысяч) и Великобритании (1443, из которых 793 - неизбираемые члены Палаты лордов).

Начиная с 1983 года Италия семь раз пыталась урезать парламент, но пока что безуспешно.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152859
 
 
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