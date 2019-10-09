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 Экономика
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Все про:Метинвест (74) рента (19)

 Предложение повысить ренту уже спровоцировало панику на добывающих предприятиях, - финдиректор Метинвеста

Планы Верховной Рады повысить ренту на добычу железной руды привели к росту панических настроений и пересмотру инвестиционных планов на предприятиях горнодобывающего сегмента.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на uaprom, об этом заявила финансовый директор группы "Метинвсет" Юлия Данкова в ходе заседания рабочей группы при комитете по финансам, налоговой и таможенной политике.

Депутаты и представители бизнеса обсуждали положения законопроектов 1210 и 1210-1, поданные в парламент представителями фракции "Слуга народа". Помимо прочего, документы предлагают изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. По оценкам участников рынка это может привести к росту рентных платежей в 4-5 раз.

"К сожалению, уже на предприятиях паника, уже стоп по инвестициям. Не хочется превращать экспертный комитет в пропагандистскую площадку, но это все-таки реально. Любые решения принимаются исходя из экономической целесообразности: не будет выгодно по затратам добывать руду, ее будут покупать у Бразилии и у Австралии. Вот и все", - отметила Данкова.

Она напомнила, что предприятия "Метинвеста" соблюдают рекомендованный МВФ паритет распределения прибыли добывающих компаний, согласно которому собственник недр получает 40% прибыли, а компания, которая в дальнейшем инвестирует в развитие своей деятельности - 60%.

"По перечисленным платежам, а это рента и налог на прибыль, мы его даже перевыполняем. Соответственно, почему делается вывод о сверхприбыльности предприятия, мне непонятно", - заявила Данкова.

Депутаты комитета настаивают на озвученном ранее предложении использовать формульный подход для определения ренты. Размер ренты предлагается установить на уровне 8% от стоимость тонны ЖРС по индексу Platts в Северном порту Китая. При этом формула в таком виде не учитывает затраты бизнеса на транспортировку сырья по железной дороге и в порты Китая, что, по оценкам бизнеса, составляют до 30% от стоимости продукции.

Источник: https://censor.net.ua/n3152858
 
 
 Топ комментарии
 
Петрусь с татариным в засос были, они на ротердамах ++ поимели всю Украину
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Судя по валу проплачннных статеек на эту тему
Ахметов с Новинским явно в истерике, мало того что зарплату
приходится повышать - а то рабочие уедут за границу...
так вот еще и государство объявило о конце халявы...
Предложение повысить ренту уже спровоцировало панику на добывающих предприятиях, - финдиректор Метинвеста - Цензор.НЕТ 3146
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Если повысить ренту на 2% то у Ахметова может замедлится продвижение вверх в списке Форбс а это недопустимо.
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А при Пороху не було такого! Здобули зебіли?
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Петрусь с татариным в засос были, они на ротердамах ++ поимели всю Украину
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Тоесть сейчас насколько я знаю роттердам+ уже хороший. А импорт електричества с росии вообще прорыв!да?
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канэшна нэ було.пэтя с гудком сразу тарифы на 300% лупонули.
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Це для захисту країни і українського народу було зроблено - щоб пукін ще більше не напав.
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власник надер - є кожен громадянин Укоаїни - щось я немаю знайомих - якіб получали кошти і тих 40%
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Платить придётся. Халявный сыр бывает только в мышеловке, да и то-только для второй мышки.
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Судя по валу проплачннных статеек на эту тему
Ахметов с Новинским явно в истерике, мало того что зарплату
приходится повышать - а то рабочие уедут за границу...
так вот еще и государство объявило о конце халявы...

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Не так давно, рокер решил денег поиметь с "металлургов". Считал большой удачей, что с Украины живой вернулся.
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Ужас. Это ведь значит что упадет зарплата, за которую даже беженец из Сомали жопу не приподнимет над диваном?
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Начало отличное. Интересно когда экономику пустят в штопор? Зато теперь не будет трудовых книжек, а знаете почему? Боюсь потому что будут больше не нужны)))))))))
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Ты гля как развылись! Ну да, с халявой и плюс плюсовым вротердамом жилось канешна веселее)
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Под руководством великого лидера современности Роттердам+ теперь стал хорошим.
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Стоимость руды на мировом рынке сейчас более 100 долларов, а, как заявляли сами добытчики, себестоимость где-то 50!!! Не мало ли вам, ******** товарисчь ринат?! И самое смешное - мы ваши затраты не считали, какая она на самом деле надо смотреть пристально...--->
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Пусть платят. Убивают нашу экологию, а квартиру имеют в Лондоне...
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Если повысить ренту на 2% то у Ахметова может замедлится продвижение вверх в списке Форбс а это недопустимо.
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КОМУ ИНТЕРЕСЕН ВЫСЕР АХМЕТОВСКОЙ ПОДСТИЛКИ ?
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Сподіваюсь робітники металургійної галузі всі за ЗЄ голосували?
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Они все голосувалы за рыгов, а теперь в Никополе, говорят, появляются целые кварталы китайцев или корейцев Кто виноват?
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Звичайно Порох, а хто ще! Від досі заважає зєбілам працювати на благо...
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Долго еще ахметковские будут выть? Совсем "не палят" патологическую жадность своего хозяина.
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та хай панікують. запропонуйте зацікавленим, в місцях добутку руди, вирощувати конопельку ті заплатять по тройному тарифу
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у ахметки істерика..
змушує своїх підлабузників писати і в день,
і в ночі по кілька разів, що всепропало-путіннападьоть..


так не хочеться платити податки,


а ахметка на минулому тижні набрав боргів на
кілька сотень лимонів через евробонди
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Ахметов должен давно занимать первое место в списке на расследование от НАБУ, вместо этого он поднимается вверх совсем в другом списке самых богатых людей мира.
Этот трубадур многие годы грабит Украину, его заводы загаживают довкилля, только за это его производства на западе давно были бы закрыты, не говоря уже о нем, как о плательщике налогов. Он не модернизирует производство, но , как 'великий меценат' может купить какой-нибудь томограф дорогой или не очень для помощи больным онкологией, которые заболели именно из-за вредоносных выбросов его производств.
По каналу Украина все время показывают благодарных жителей Донбасса, которым он шлёт продуктовые пакеты! Эти люди просто не понимают, что именно из-за ахметова в том числе они и оказались в таком бедственном положении, что им нужна еда.
Ахметов - яркий представитель семейства козлов Украины. Я бы дала ему второе место после Яныка
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