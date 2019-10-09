 Предложение повысить ренту уже спровоцировало панику на добывающих предприятиях, - финдиректор Метинвеста

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на uaprom, об этом заявила финансовый директор группы "Метинвсет" Юлия Данкова в ходе заседания рабочей группы при комитете по финансам, налоговой и таможенной политике.
Депутаты и представители бизнеса обсуждали положения законопроектов 1210 и 1210-1, поданные в парламент представителями фракции "Слуга народа". Помимо прочего, документы предлагают изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. По оценкам участников рынка это может привести к росту рентных платежей в 4-5 раз.
"К сожалению, уже на предприятиях паника, уже стоп по инвестициям. Не хочется превращать экспертный комитет в пропагандистскую площадку, но это все-таки реально. Любые решения принимаются исходя из экономической целесообразности: не будет выгодно по затратам добывать руду, ее будут покупать у Бразилии и у Австралии. Вот и все", - отметила Данкова.
Она напомнила, что предприятия "Метинвеста" соблюдают рекомендованный МВФ паритет распределения прибыли добывающих компаний, согласно которому собственник недр получает 40% прибыли, а компания, которая в дальнейшем инвестирует в развитие своей деятельности - 60%.
"По перечисленным платежам, а это рента и налог на прибыль, мы его даже перевыполняем. Соответственно, почему делается вывод о сверхприбыльности предприятия, мне непонятно", - заявила Данкова.
Депутаты комитета настаивают на озвученном ранее предложении использовать формульный подход для определения ренты. Размер ренты предлагается установить на уровне 8% от стоимость тонны ЖРС по индексу Platts в Северном порту Китая. При этом формула в таком виде не учитывает затраты бизнеса на транспортировку сырья по железной дороге и в порты Китая, что, по оценкам бизнеса, составляют до 30% от стоимости продукции.
Ахметов с Новинским явно в истерике, мало того что зарплату
приходится повышать - а то рабочие уедут за границу...
так вот еще и государство объявило о конце халявы...
змушує своїх підлабузників писати і в день,
і в ночі по кілька разів, що всепропало-путіннападьоть..
так не хочеться платити податки,
а ахметка на минулому тижні набрав боргів на
кілька сотень лимонів через евробонди
Этот трубадур многие годы грабит Украину, его заводы загаживают довкилля, только за это его производства на западе давно были бы закрыты, не говоря уже о нем, как о плательщике налогов. Он не модернизирует производство, но , как 'великий меценат' может купить какой-нибудь томограф дорогой или не очень для помощи больным онкологией, которые заболели именно из-за вредоносных выбросов его производств.
По каналу Украина все время показывают благодарных жителей Донбасса, которым он шлёт продуктовые пакеты! Эти люди просто не понимают, что именно из-за ахметова в том числе они и оказались в таком бедственном положении, что им нужна еда.
Ахметов - яркий представитель семейства козлов Украины. Я бы дала ему второе место после Яныка