 Спецслужбы стран Запада обнаружили сверхсекретное подразделение ГРУ РФ, которое "дестабилизирует" Европу, - "New York Times"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "New York Times".
"Сначала состоялась кампания дестабилизации в Молдове, после чего отравление торговца оружием в Болгарии, затем попытка переворота в Черногории. В прошлом году в Британии было совершено покушение на бывшего российского шпиона с помощью нервно-паралитического реагента", - информирует американская газета.
При этом отмечается, что эта группа под условным названием "часть 29155" действовала по крайней мере десять лет, но западные спецслужбы обнаружили ее существования только недавно.
Как пишет издание, эту информацию подтверждают разведывательные службы четырех западных стран. Однако они не могут четко спрогнозировать, где в следующий раз проявят себя российские оперативники.
В NYT уточняют, что деятельность каманды вполне вписывается в "гибридную войну", которую ведет Путин против Запада. Она сочетает пропаганду, хакерские атаки и дезинформацию, а также открытое военное противостояние.
а Украина про этого с 2014 года ОРЕТ!
а они только поняли это!
Гибридная война: информационная составляющая
https://psyfactor.org/psyops/hybridwar5.htm
Почепцов Георгий Георгиевич
Родился в 1949 году в г. Береговое Закарпатской области. В 1971 г. окончил Киевский университет им. Т. Г. Шевченко, факультет кибернетики. Доктор филологических наук, профессор.
Преподаватель кафедры социальных коммуникаций филологического факультета Мариупольского государственного университета.
Автор более сорока книг по вопросам коммуникаций и пропаганды, среди которых: «Паблик рилейшнз для профессионалов», «Имиджелогия», «Информационные войны», «Пропаганда и контрпропаганда», «Русская семиотика» и др.
...
95 квартал использовался в репутационном направлении... (это предложение я, а не Почепцов написал, его цитата выше) и теперь необходимо разглядеть - какую мантру закладывали в песню "Вроде бы".
«На нашего Буншу похож». (с)
И дядя Зуй сидит, как жирный кот...*)
Зеленскому не терпится повторить "подвиг" Кучмы, взявшему на Украину вину за сбитый русскими Ту-134
Хотя Бирюков открыто заявлял про досадное недоразумение.
https://psyfactor.org/psyops/hybridwar5.htm
При Порохе был вопрос: Сколько стоит откупиться от Украины?
При Зеле вопрос уже другой: Во сколько обойдётся весь этот мутный шухер?
...тут без идеологии -- как, когда твоя жинка идёт на базар и по магазинам: Али! Дай денег! -- и ты даёшь... ...или не даёшь.
А семью кормить надо! Пойняв, майн Фройнд?
Вы за себя сами не воюете! ...так хто вам доктор и банкир?
но ты не ответил на предыдущий мой пост.
Шпиливилисты, зовёт отчизна вас!
Из сотни тысяч батарей вы убиваете людей.
По европейцам: Огонь! Огонь!