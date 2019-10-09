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Все про:Россия (74021) спецслужбы (388) ГРУ (16)

 Спецслужбы стран Запада обнаружили сверхсекретное подразделение ГРУ РФ, которое "дестабилизирует" Европу, - "New York Times"

Разведывательные службы по крайней мере четырех западных стран обнаружили совершенно секретное подразделение ГРУ Генштаба России, деятельность которого связана с дестабилизацией ситуации в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "New York Times".

"Сначала состоялась кампания дестабилизации в Молдове, после чего отравление торговца оружием в Болгарии, затем попытка переворота в Черногории. В прошлом году в Британии было совершено покушение на бывшего российского шпиона с помощью нервно-паралитического реагента", - информирует американская газета.

При этом отмечается, что эта группа под условным названием "часть 29155" действовала по крайней мере десять лет, но западные спецслужбы обнаружили ее существования только недавно.

Как пишет издание, эту информацию подтверждают разведывательные службы четырех западных стран. Однако они не могут четко спрогнозировать, где в следующий раз проявят себя российские оперативники.

В NYT уточняют, что деятельность каманды вполне вписывается в "гибридную войну", которую ведет Путин против Запада. Она сочетает пропаганду, хакерские атаки и дезинформацию, а также открытое военное противостояние.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третий отравитель Скрипалей - Денис Сергеев - вероятный исполнитель покушения на болгарского оружейника, поставлявшего оборонное оборудование в Украину, - Bellingcat. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3152857
 
   
 Топ комментарии
 
о как!
а Украина про этого с 2014 года ОРЕТ!
а они только поняли это!
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с момента обретения 53-й курской бригадой, сбившей MH17, "особого статуса" народной милиции ДНР в составе Украины, санкции за MH17 будут сняты с России и наложены на Украину. То же самое касается и остальных русских преступлений.

Зеленскому не терпится повторить "подвиг" Кучмы, взявшему на Украину вину за сбитый русскими Ту-134
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Но сегодняшняя гибридная война развернута на всех возможных направлениях, это не только информационная война. Это одновременно экономическая, репутационная, смысловая, человеческая... На нее должны работать все, кто имеет влияние на население: актеры, певцы, писатели, режиссеры. Военные действия задают лишь фон для более масштабной войны в человеческом разуме. Это скорее гуманитарная война, в которой военные действия являются второстепенными. Когда мы в первую очередь обращаем внимание на них, мы делаем ошибку
...

95 квартал использовался в репутационном направлении... (это предложение я, а не Почепцов написал, его цитата выше) и теперь необходимо разглядеть - какую мантру закладывали в песню "Вроде бы".
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о как!
а Украина про этого с 2014 года ОРЕТ!
а они только поняли это!
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И в этом "подразделении" работает примерно 100 млн. шовинистических уродов, только никому не говорите.
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Георгий Почепцов
Гибридная война: информационная составляющая
https://psyfactor.org/psyops/hybridwar5.htm

Почепцов Георгий Георгиевич
Родился в 1949 году в г. Береговое Закарпатской области. В 1971 г. окончил Киевский университет им. Т. Г. Шевченко, факультет кибернетики. Доктор филологических наук, профессор.
Преподаватель кафедры социальных коммуникаций филологического факультета Мариупольского государственного университета.
Автор более сорока книг по вопросам коммуникаций и пропаганды, среди которых: «Паблик рилейшнз для профессионалов», «Имиджелогия», «Информационные войны», «Пропаганда и контрпропаганда», «Русская семиотика» и др.
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Но сегодняшняя гибридная война развернута на всех возможных направлениях, это не только информационная война. Это одновременно экономическая, репутационная, смысловая, человеческая... На нее должны работать все, кто имеет влияние на население: актеры, певцы, писатели, режиссеры. Военные действия задают лишь фон для более масштабной войны в человеческом разуме. Это скорее гуманитарная война, в которой военные действия являются второстепенными. Когда мы в первую очередь обращаем внимание на них, мы делаем ошибку
...

95 квартал использовался в репутационном направлении... (это предложение я, а не Почепцов написал, его цитата выше) и теперь необходимо разглядеть - какую мантру закладывали в песню "Вроде бы".
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всё бы как и хорошо!!??но вот ,,берегово"зря упомянул всё смазывает(там психлечебница находится) Спецслужбы стран Запада обнаружили сверхсекретное подразделение ГРУ РФ, которое "дестабилизирует" Европу, - "New York Times" - Цензор.НЕТ 3751
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Тебе ли не знать туда дорогу! А оттуда дорогу ты ещё не забыл или у тебя в этом уже нет необходимости?
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удолжен тебя разочаровать!!ни тогда ни теперь(тем более )не нуждался и не нуждаюсь(да и сам не пыжся!!как известно пути господни неисповедимы)как то так Спецслужбы стран Запада обнаружили сверхсекретное подразделение ГРУ РФ, которое "дестабилизирует" Европу, - "New York Times" - Цензор.НЕТ 2142 Спецслужбы стран Запада обнаружили сверхсекретное подразделение ГРУ РФ, которое "дестабилизирует" Европу, - "New York Times" - Цензор.НЕТ 1323
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Більше нічого про Берегово не хочеш розповісти, бо там є багато цікавого?
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он на этой фотке на ***** похож. сопля вот вот потечет...
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Да это же настоящее ху#ло!
«На нашего Буншу похож». (с)
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Сегодня праздник в доме дяди Зуя!
И дядя Зуй сидит, как жирный кот...*)
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с момента обретения 53-й курской бригадой, сбившей MH17, "особого статуса" народной милиции ДНР в составе Украины, санкции за MH17 будут сняты с России и наложены на Украину. То же самое касается и остальных русских преступлений.

Зеленскому не терпится повторить "подвиг" Кучмы, взявшему на Украину вину за сбитый русскими Ту-134
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Шо ты мелеш.Виновных обозначали израильские эксперты.
Хотя Бирюков открыто заявлял про досадное недоразумение.
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Походу оно не только дестабилизирует, оно ещё и дебилизирует.
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Такое секретное, что фоткаются всей отарой? Спецслужбы стран Запада обнаружили сверхсекретное подразделение ГРУ РФ, которое "дестабилизирует" Европу, - "New York Times" - Цензор.НЕТ 1986
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Они, вероятно, вычислили подразделение по обведённой фамилии...
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Я эту фотку видел после провала двух педиков-полковников Спецслужбы стран Запада обнаружили сверхсекретное подразделение ГРУ РФ, которое "дестабилизирует" Европу, - "New York Times" - Цензор.НЕТ 8877
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Подразделение обнаружили , но где оно и чем будет заниматься не знают . Каки клоунские спецслужбы у Европы . Спросите у Меркель , она точно знает где ее торговый партнер путин держит банду ГРУшников .
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"New York Times"у ----виражаю обеспокоенносьть...мда...даже глубокую
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правильно называть их - фсбшные террористы. они у себя дома своих взрывают, топят вместе с под лодками, а вы хотите, что бы монстр проявил минимальную импатию. тщетно - надежда давно умерла, любовь в оковах, а вера попрана и униженна до скончания веков, осталась Ненависть, Святая Месть, и пустота Вселенной.
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Навіщо Захід придурюється , може хіба номер цього підрозділу дізнались тільки зараз...
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Многие исследователи считают, что США еще находятся в войне индустриального типа в то время, как их противники уже воюют по законам информационной войны [Lawson SN Nonlinear science and warfare. Chaos, complexity and the US military in the information age. - New York, 2014]. С нашей точки зрения, именно это дает возможность объяснить, как небольшие группы террористов создали и создают угрозу серьезным армиям мира. Хотя Аркилла и Рэнд уже давно изучали опыт сепаратистского движения в Мексике, статус которого как раз и был построен на связи с мировыми СМИ и транснациональными неправительственными организациями [см. здесь и Ronfeldt D. ao The Zapatista social netwar in Mexico. - Santa Monica, 1998].

https://psyfactor.org/psyops/hybridwar5.htm
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антимігарнтські Заворушення з руськокасапами в Берліні, історя з розкруткою Брекзіту, пацани з прапорами Новоросії у ПуТЧдемона в Барселоні .......... а називають молдову - чорногорію, такі собі маленькі прищики ...
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...если бы не армия сша, захавал бы фюрер уже всю эту эвропу...там нет армий, одно парадное воинство при эпполетах)), ну легион еще французкий, а ему нельзя дома воевать, в киникстуции так прописано, похоже и у бундесов))...поэтому и ссат кипятком так , все эти эвропейские насальника, фюрера из залесья )))....но доиграются с ним, стоит только штатам домой уйти... бацка пропустит ордынцев, ему деваться будет просто некуда, на раз кокнут)).....
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ДВОЛИКИЙ МЕРЗОТНИЙ БІЗНЕСОВИЙ лібералізм та демократія розинутих країн світу і не тільки...'чого коштує наш ліберал наприклад Пінчук-благодєтєль...
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Нарешті на Заході зрозуміли, що росіяни проводять проти них спецоперації. От лише про відповідь ми нічого не почули. Знову будуть легенькі санкції?
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Гражданка НАТа стесняицца почему-то одичалых припугнуть. Может просто ещё не готова и ждёт, когда ху#ло Украину уничтожит, вот тогда и она начнёт пулемёт чистить.
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НАТО вже хором з Макроном оду формулі співають
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ну яке нарештІ! вони вважаютьЩО ВЖЕ ПОРА відкривати карти - бо вони програли у свєму замовчуванні ... Подивіться , до чого догралась Великобританія , коли утаємничила вже давно розслідувану справу Литиненка
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На Заходе -- извини за мой русский *) -- никому ничего понимать ненадо, бо всё и так в заходных банках!
При Порохе был вопрос: Сколько стоит откупиться от Украины?
При Зеле вопрос уже другой: Во сколько обойдётся весь этот мутный шухер?
...тут без идеологии -- как, когда твоя жинка идёт на базар и по магазинам: Али! Дай денег! -- и ты даёшь... ...или не даёшь.
А семью кормить надо! Пойняв, майн Фройнд?
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Зрозуміло, що треба годувати сім'ю. І при цьому ви готові заплющити очі на російські спецслужби та їхні спецоперації на Заході?
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Али... ...всё стоит, просто денег. А все деньги в наших банках! -- и ваши и наши деньги. Ты пойми, если мы начнём воевать с Росиией за интересы Украины -- которые она сама просырает! -- то тогда, жить за что -- во всем в мире? Тогда просто Коммунизм наступит...*)
Вы за себя сами не воюете! ...так хто вам доктор и банкир?
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Тут я с тобой согласен.
но ты не ответил на предыдущий мой пост.
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Шпиливилисты, хутин дал приказ!
Шпиливилисты, зовёт отчизна вас!
Из сотни тысяч батарей вы убиваете людей.
По европейцам: Огонь! Огонь!
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Если Россия захватит Украину, неизбежно придет крах Европе.
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Но долляры мы все ж оставим! А куда их девать? *)
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России нужна была морская база в Сирии, что бы иметь выход в Средземное море.
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Які дискусії та "умозаключєнія" на рівні громадськості не кажучи про політологів та інших експертів- А СПЕЦЛУЖБИ ЗАХОДУ АБНАРУЖІЛІ!!!
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