 Резкое повышение ренты уничтожит железорудную отрасль, - металлурги

Об этом заявил сегодня председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький на заседании рабочей группы по вопросам ренты, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на МинПром.
Он напомнил, что мировые цены на железную руду могут как расти, так и снижаться. "Для нас 75 долл./т. – это точка отсечения железорудного экспорта в Китай", - сказал он. В таком случае экспорт железной руды снижается на 20-25%, а экономика Украины теряет валютные поступления.
"А там еще минус 5-10 долл. в цене – и мы теряем и экспорт в Европу, фактически тогда весь экспорт", - уточнил глава ФМУ. По его словам, именно поэтому экономика железорудных предприятий очень чувствительна к чрезмерному повышению налоговой нагрузки – как это предлагается сделать законопроектом №1210.
"Государство в таком случае недополучит 3-4 млрд грн., по нашим подсчетам. То есть повышение ренты не принесет государству ожидаемых результатов в виде увеличения налоговых поступлений, в этом нет смысла", - резюмировал председатель Федерации металлургов Украины.
ЗЕ - ЗА!
а металом кацапи торгуватимуть.
Також сльози від вас будуть?
Почему тогда молотки в магазине китайские?
???
1. Приймають закони, піднімають ренту, копальні зупиняються. Десятки тис. нових безробітних виходять шукати роботу і через зростання пропозиції на ринку праці падають зарплати.
2. Через зменшення експорту та зростання імпорту руд на міжбанку стає менше вілюти, гривня падає, ціни ростуть, .
3. Г+Г і інши журнашлюхи Клопомойського піднімають гвалт про саботаж, Дубінські-Мосійчучки-Менделі вищать про необхідність націоналізації.
4. Проводять відповідні закони, копальні стають державними, а менеджмент ставлять туди від Коломойського. Іцик приватизує прибутки і залишає державі збитки.
5. З часом, піднімають нову хвилю, що копальні збиткові і треба їх приватизувати знов, та за копійки віддають Коломойському.
План розраховано на 4 роки.