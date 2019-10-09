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 Резкое повышение ренты уничтожит железорудную отрасль, - металлурги

Резкое повышение ренты за добычу железной руды в случае принятия Верховной Радой законопроекта №1210 уничтожит железорудную отрасль.

Об этом заявил сегодня председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький на заседании рабочей группы по вопросам ренты, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  МинПром.

Он напомнил, что мировые цены на железную руду могут как расти, так и снижаться. "Для нас 75 долл./т. – это точка отсечения железорудного экспорта в Китай", - сказал он. В таком случае экспорт железной руды снижается на 20-25%, а экономика Украины теряет валютные поступления.

"А там еще минус 5-10 долл. в цене – и мы теряем и экспорт в Европу, фактически тогда весь экспорт", - уточнил глава ФМУ. По его словам, именно поэтому экономика железорудных предприятий очень чувствительна к чрезмерному повышению налоговой нагрузки – как это предлагается сделать законопроектом №1210.

"Государство в таком случае недополучит 3-4 млрд грн., по нашим подсчетам. То есть повышение ренты не принесет государству ожидаемых результатов в виде увеличения налоговых поступлений, в этом нет смысла", - резюмировал председатель Федерации металлургов Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152856
 
 
 Топ комментарии
 
Железнорудная промышленность на высоте?
Почему тогда молотки в магазине китайские? Резкое повышение ренты уничтожит железорудную отрасль, - металлурги - Цензор.НЕТ 1116
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Нужели?! Это вам Пинчук и Ахметов сказали? Упыри привыкли бесплатно недра грабить и на Китай кораблями.
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" в Украине эффективная средневзвешенная адвалорная ставка платы за добычу руды в объеме, эквивалентном тонне руды с содержанием железа 62%, составит 17,3 грн за тонну, то в Австралии с 1 июля 2012 года она составляет 85,9 грн за тонну"

???
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Жаль Рижого. А чи не краще в рази підняти акцизи? Народ стерпить. Народ звичний.
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Помітили, жодного слова про нерентабельність виплавки сталі із такої фантастично дорогої залізної руди.
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У нас руди більше ніж потужностей з виплавки сталі. Почати будувати нові меткомбінати? Так на це піде років 10, і що робити протягом цих 10 років? Законсервувати 1/3 копалень?
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гудок не гудок... а давайте знищимо і гудка і всю галузь разом і з ним, аби коломойші добре було.
а металом кацапи торгуватимуть.
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Там ще на сьогодні припасли новини, що в Україні Філіп Моріс закриває фабрику по виробництву ракових паличок (в народі назва - "сигарети").
Також сльози від вас будуть?
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так не продавайте руду а изделия из нее, автомашины
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Для цього повинна бути машинобудівна галузь, а вона у нас дихає на ладан.
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Железнорудная промышленность на высоте?
Почему тогда молотки в магазине китайские? Резкое повышение ренты уничтожит железорудную отрасль, - металлурги - Цензор.НЕТ 1116
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Гудок скыглит, а чем же я бразилам в Шахтере зарплату платить буду...?
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Нужели?! Это вам Пинчук и Ахметов сказали? Упыри привыкли бесплатно недра грабить и на Китай кораблями.
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" в Украине эффективная средневзвешенная адвалорная ставка платы за добычу руды в объеме, эквивалентном тонне руды с содержанием железа 62%, составит 17,3 грн за тонну, то в Австралии с 1 июля 2012 года она составляет 85,9 грн за тонну"

???
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Да пи.......... ц, здаем суверенитет. Политическое преследование.
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Итак продолжение- Богатые тоже плачут. Из Украины аж в Китай руду, и им выгодно. Закрывай лавочку, бо руда скоро кончится.
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Патамушта там крутяться доляри і ліпнуть до рук, а в Україні тільки гривні.
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Зато экология улучшиться. Потомки за это только спасибо скажут.
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Це хитрий план Клопомойського.
1. Приймають закони, піднімають ренту, копальні зупиняються. Десятки тис. нових безробітних виходять шукати роботу і через зростання пропозиції на ринку праці падають зарплати.
2. Через зменшення експорту та зростання імпорту руд на міжбанку стає менше вілюти, гривня падає, ціни ростуть, .
3. Г+Г і інши журнашлюхи Клопомойського піднімають гвалт про саботаж, Дубінські-Мосійчучки-Менделі вищать про необхідність націоналізації.
4. Проводять відповідні закони, копальні стають державними, а менеджмент ставлять туди від Коломойського. Іцик приватизує прибутки і залишає державі збитки.
5. З часом, піднімають нову хвилю, що копальні збиткові і треба їх приватизувати знов, та за копійки віддають Коломойському.
План розраховано на 4 роки.
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Так это правидьно. От продажи руды государству одни убытки и головная боль.
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