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Все про:боеприпасы (1274) сапер (10)

 Два сапера погибли в Польше при разминировании боеприпасов времен Второй мировой войны

Во время саперных работ в Кузне-Рациборской (Силезское воеводство) два сапера погибли в результате неожиданного взрыва артиллерийских снарядов. которые готовили к вывозу с места, где их нашли.

Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на источники в правительственном Центре безопасности, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Польское Радио.

Трагедию прокомментировал представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Польши Марек Павляк.

"Взрыв боеприпасов произошел на лесной территории. Речь идет о пяти артиллерийских снарядах", - рассказал Павляк.

"Пострадали шесть саперов. Двое из них скончались на месте. Два человека серьезно ранены и доставлены вертолетами в больницы. Травмы оставшихся военнослужащих более легкие - в больницу их доставили машинами скорой помощи", - пояснил военный.

В мэрии Кузни-Рациборской Силезского воеводства, где произошла трагедия, пояснили, что в лесу, где это произошло, со времен Второй мировой войны осталось множество неразорвавшихся боеприпасов

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Житомирщине мужчина во время сжигания травы погиб от взрыва боеприпаса, - полиция

Источник: https://censor.net.ua/n3152855
 
 
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Мабуть це дуже значуща нічна новина. Напряму з норки гідранта.
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Тут немцы, по две бомбы в неделю вытаскивают... ...пару недель тому, где-то тут рядом откопали -- 6 тысяч человек отселили! Сирены выли с утра -- чуть не проснулся...*)
Но, как-то их обезвреживают на месте? ...250 -- 500 кг. Американские в основном, но и англичане дома не сидели...
Какая-то у них машина есть -- 2 штуки в Германии -- водой всё режет и кромсает. Не взрывают -- это точно.
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прочел ненароком, - два сЕпара подорвались в Польше... обрадовался и сразу огорчился, - и, туда добрались паскуды. потом разобрался и думаю, - ну и дурак! помешался на сепарах.
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