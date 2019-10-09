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Все про:Бондарь (88) Донбасс (19578)

 Во время разведения сил противник тоже уйдет - из Ясиноватой и частично из Донецка, - генерал Бондарь

Богдан Бондарь, заместитель командующего штаба Операции объединенных сил заявил о том, что во время разведения сил противник тоже будет отходить с занимаемых позиций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

Бондарь отметил: "Для того, чтобы показать как вариант жителям Золотого, были приглашены представители громады в Станицу Луганскую, чтобы они наглядно посмотрели, каким образом осуществлено было разведение там, насколько поднята составляющая в плане обеспечения пропуска мирного населения в Станице Луганской.

На участках Золотое и Петровское мы готовы к разведению, готовы к тому, что выполним взятые на себя обязательства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты категорически отказываются открывать КПВВ в Золотом, хотя там есть вся инфраструктура, - замкомандующего штабом ОС Бондарь

Он продолжил: "В то же время противник постоянно осуществляет обстрелы. Даже вчера, когда находились в районе Золотого наши должностные лица, было несколько провокационных выстрелов, которые говорили о том, что российские оккупационные силы не желают этого разведения.

Мы отслеживаем всю эту ситуацию. Кроме того, информируем представителей ОБСЕ, осуществляющих мониторинг будущих участков для разведения. Если будут обстрелы, если это не будет прекращаться, то действительно разведение сил и средств будет откладываться, пока не будут соблюдены все условия, в том числе которые были определены министром обороны.

У нас есть опыт работы в Станице Луганской, где несколько улиц попали в область разведения. И так же Катериновка. Около 120 человек остается в области разведения. Там будут работать все органы власти, будет работать Нацполиция, а также будет соответственно осуществляться мониторинг. ОБСЕ взяло обязательство - мониторинг верификации этих участков. А украинская и российская стороны соответственно - зеркальный отвод на 1 километр для каждой стороны".

"Но мы должны заметить, что и противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников. С тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, трехсторонне и в "нормандском формате".

Пока мы планируем завершить три участка, а в дальнейшем перейти, возможно, к другим вариантам, если они будут предложены украинской стороной или противоположной стороной. Пока обсуждение по другим участкам не проводилось", резюмировал Бондарь

Источник: https://censor.net.ua/n3152854
 
 
 Топ комментарии
 
Никуда они не уйдут, а наоборот продвинутся вглубь нашей территории. Они там тупые щеленского или предатели?
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Вранье, никуда они не уйдут. Доказано годами войны, со стороны Путина всегда был обман и будет. И ведь прекрасно знает сам Бондарь что никто никуда не уйдет, и вторит путинской лжи. Вопрос зачем и для чего.
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Никуда они не уйдут, а наоборот продвинутся вглубь нашей территории. Они там тупые щеленского или предатели?
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Наверно, это будет в той серии, где отсутствует слово-имя-фамилия БОГДАН
При этом сочетании букв ... ФСЕ!!!
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Капсом писала не из-за уважения,
Но почему так совпадают имена и личности? и их заявления?
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Вранье, никуда они не уйдут. Доказано годами войны, со стороны Путина всегда был обман и будет. И ведь прекрасно знает сам Бондарь что никто никуда не уйдет, и вторит путинской лжи. Вопрос зачем и для чего.
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так написано в "сценарии"...как и всё в действиях "СН"... вопрос только -кто им его "пишет"...
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Экспертам с Цензора и крикунам за 200 грн на прощадях виднее, они видят зраду и сдачу Украины)))
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Да одни перемоги. От разведения войск (Песков прямым текстом сказал, что с той стороны этого не будет) до замораживания зарплат учителям и врачам, выхода на свободу Ефремова. Одни перемоги
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Зелупенец, шо ляпнуть то хотел???
Или ты в каждом не согласном с "политикой партии и правительства" сразу записываешь в порохоботы?
Может хватит, выборы давно закончились и Порох давно не презик, тутечки надо с твоего презика спросить. а не все время стрелки переводить как ольгинские или лахтинские, аль может с их конторы?
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*********, ты, убогое, в зеркале видишь. А по поводу деления на тех или других - так это как раз политика твоего свина мародерного. Только у него она не прокатила, на том и обос...ся на выборах.
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" во время разведения сил противник тоже будет отходить с занимаемых позиций." а НАФІГА ВОНО ЇМ ТРЕБА
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противник может и уйдет, но оккупант и террорист останется
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И ето говорит генерал и после всего что было и сколько раз рашисты нас на*бали? Да не дай Бог таких генералов в армии
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какая НАХ армия? своими шутками он хочет на сцену попасть, там спокойно и платят хорошо.
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видимо кому-то очень хочется повторения Илловайска...
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Украинцы вообще не должны уходить со своей земли или по логике если ***** выведет свои войска с Украины то и Украина должна вывести свою армию с Украины в Польшу например? Я уже не говорю что враг никуда не будет отводить свои войска. Просто переоденет их в местных.
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шо характерно-номер телефона,штрихкод и ТУ-украинские...
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У верхньому правому куті: «94200, Украина.»
Єдине, що показує, що ніяка це не Україна....
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Тобто, заяву Мітяя (офіційної особи) генерал не читав ? І для нього вона - порожній звук ?
Прекрасно.
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Генерал который предлагает отступление вместо освобождения и защиты- не генерал а ЧМО сидящее только в саунах с проститутками и получающее погоны по возрасту и жополизанию а не по заслугам.
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Я бы так не сказал, что это шуточка. Они нарисовали карикатуру на "From Russia with Love", так, что это одно и тоже...
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ЦЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛ, а верит в сказки или делает вид, что верит, короче выслуживается! Сепарня токо и ждет, чтобы ВСУ оставили свои позиции.
Мы сознательно, практически добровольно идем на увеличении территории Лугандона, с возможной потерей Мариуполя и тогда хрен вы выбьете их оттуда, опять будут мантры так получилось, давайте еще отойдем.
Не зря сепарня в последние дни зверствует, практически каждый день потери, в недавнем времени даже при Порохе такого не было.
Т.Е. практически вынуждают клоуна сдавать позиции.
Ох чуйка у меня ****** Вова Вовочку, как пить дать ******!
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Хлопці будьте уважні на Майдані, бо вже є ось такі екземплярчікі: https://www.facebook.com/vitaliy.kichkiruk/videos/2955293284500278/

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Это ты шо ли? Или они твой проездной до Фастова сперли?
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Вовремя поймали, а то потом бы зебы тут бы исходили в истериках - А мы говорили, что Майдан проплачен!!!
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Тут в теме уже появились желающие делать вбросы про 200грн. с посипаками:

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Даа... а потом бурят скажет что акция оплачена!
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Но мы должны заметить, что и противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников. Источник: https://censor.net.ua/n3152854

На цензоре вечер оуительных историй?
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Это кто ему сказал, что частично уйдут из Донецка и Сокольников! Сам карлик, что-ли?
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не шуми. этот же генерал не сказал, кто на самом деле его "противник". отож...
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Зебилы , вы реально не понимаете , что Путин ведёт вашу Монику в глухой кут где будет и позор и война ?
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Это ж Зрада! Нельзя договориться и разойтись - надо ж пошуметь, пострелять, поймать пулю и огласить виноватого (заранее назначенного - Зеленского).
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Даша, что Вам от меня надо? Живи в своей Кацапии - не трогай Украину!
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та я понял, очередная проститутка. секс-туриста надыбала и свалила, патриЁтка.
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Порошня - вы сколько Зрад сегодня насчитали?
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Даша, что Вам от меня надо? Живи в своей Кацапии - не трогай Украину!
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Твою Украины кацапы за поребриком создали.
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Сначала я подожду - сколько ты насобираешь лайков от Лахты, которыми тебя тут щедро одаривали, пока не сместили Порошенко. :D
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Никуда он не уйдет, потому что "еготамнет".
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Это ж если ВДРУГ будет перемирие - кому нужны будут Яроши-Билецкие? Им же придется работу искать.. Э не - лучше раскачать ситуацию!
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Так это Билецкие раскачивали ситуацию, чтоб Порошенко убрать для мирного плана Зелемойского? Ты хоть иногда думаешь, когда пишешь или последний раз задумался, когда тебе задали вопрос - сколько будет дважды два?
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Это такие там рулят? Да никогда они с Донецка просто так не уйдут и с Ясиноватой тоже. Это высер для тех, кто ходит на митинги?
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Настоящий генерал а не ЧМО подзаборное должен иметь честь отвечать за свои слова и поступки и перевести свою семью в Ясиноватое если он верит боевикам или застрелиться если боевики за которых он ручается нарушат договоренности
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несколько моих знакомых Зебилов что голосовали поприколу и никаких аргументов слушать не хотели теперь говорят против капитуляции... ну хорошо хоть признали ошибку... не все так безнадежно
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Але ж є така приказка: «Краще ніколи, ніж пізно»...
Толку з їх визнань....
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Я голосовал за зеленского, и теперь против капитуляции! Но если ты голосовал за порошенко, и до сих пор его поддерживаешь, то уверяю тебя ты такой же дебил, просто с другой буквы.
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Зеб, ты остался зебом, т.к. ты голосовал за ложь против Порошенко, которую создавал и 95 квартал.
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Я голосовал против вора, который за время своего президентства не провел ни одну успешную реформу. И если ты называешь меня зеб, то я буду называть тебя крет.
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Все это похоже на авантюру и верится с трудом.
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противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка Источник: https://censor.net.ua/n3152854
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і хто його примусить?
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Может совесть? Хотя - вряд-ли, там ***** выросло...
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на два километра это не о чем, потом скажут на 10, потом на 40 и так далее, нельзя покидать укрепленные позиции.
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Теоретично російські війська можуть будуть відведені, але навіть тут Путін просто поставив Макрона і Меркель раком, показуючи, що він і сам з Зеленським домовиться.
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