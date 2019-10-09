 Во время разведения сил противник тоже уйдет - из Ясиноватой и частично из Донецка, - генерал Бондарь

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

Бондарь отметил: "Для того, чтобы показать как вариант жителям Золотого, были приглашены представители громады в Станицу Луганскую, чтобы они наглядно посмотрели, каким образом осуществлено было разведение там, насколько поднята составляющая в плане обеспечения пропуска мирного населения в Станице Луганской.

На участках Золотое и Петровское мы готовы к разведению, готовы к тому, что выполним взятые на себя обязательства".

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Он продолжил: "В то же время противник постоянно осуществляет обстрелы. Даже вчера, когда находились в районе Золотого наши должностные лица, было несколько провокационных выстрелов, которые говорили о том, что российские оккупационные силы не желают этого разведения.

Мы отслеживаем всю эту ситуацию. Кроме того, информируем представителей ОБСЕ, осуществляющих мониторинг будущих участков для разведения. Если будут обстрелы, если это не будет прекращаться, то действительно разведение сил и средств будет откладываться, пока не будут соблюдены все условия, в том числе которые были определены министром обороны.

У нас есть опыт работы в Станице Луганской, где несколько улиц попали в область разведения. И так же Катериновка. Около 120 человек остается в области разведения. Там будут работать все органы власти, будет работать Нацполиция, а также будет соответственно осуществляться мониторинг. ОБСЕ взяло обязательство - мониторинг верификации этих участков. А украинская и российская стороны соответственно - зеркальный отвод на 1 километр для каждой стороны".

"Но мы должны заметить, что и противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников. С тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, трехсторонне и в "нормандском формате".

Пока мы планируем завершить три участка, а в дальнейшем перейти, возможно, к другим вариантам, если они будут предложены украинской стороной или противоположной стороной. Пока обсуждение по другим участкам не проводилось", резюмировал Бондарь