EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  1201  43
Все про:Киев (17983) Мендель (39)

 Мендель извинилась за то, что написала "Kiev" вместо "Kyiv"

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель извинилась за неверную транслитерацию столицы Украины на английском.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Твиттере.

Она отметила: ""Kyiv not Kiev. Я не изменила название столицы Украины в недавнем твите. Простите. Во всех моих твитах упоминается исключительно украинская версия "Киева".

Я сама постоянно это подчеркивала во всех СМИ, в которых работала. Извините всех, кого могла обидеть ... "

Мендель извинилась за то, что написала Kiev вместо Kyiv 01

Источник: https://censor.net.ua/n3152852
 
 
 Топ комментарии
 
господи,куда и кого вы выбирали??? Моника ,Мандель,ладно бы хоть реально что меняли,кроме сдачи территории Украины
 показать весь комментарий
 
Шось не взлюбилась людям ця Мендель, як і Богдан.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
господи,куда и кого вы выбирали??? Моника ,Мандель,ладно бы хоть реально что меняли,кроме сдачи территории Украины
 показать весь комментарий
 
 
Шось не взлюбилась людям ця Мендель, як і Богдан.
 показать весь комментарий
 
 
У неё был скандал до назначения на должность. Она фоткалась с ленточкой Раша Тудей. Толкала журналистов, препятствуя их работе. Не за что любить.
 показать весь комментарий
 
 
Да не плачь, Юля.
Главное чтобы ты научилась без запинки выговаривать новое название твоего государства: "новомалоросский федеральный округ".
 показать весь комментарий
 
 
А откуда это пошло вообще?Основатель Киева-Кий,а не..И почему это так важно?Пробел в знаниях..
 показать весь комментарий
 
 
ну насколько понимаю Kiev - это с кацапского Киев а с украинского Київ Kyiv
 показать весь комментарий
 
 
Это основатель тебя куй, а пошло все с правил написания транслитерации!
 показать весь комментарий
 
 
Засновник міста Києва, не Кій (це те чим стукають по більярдній кулі), а КЬІЙ.
Кий (князь) - Вікіпедія
https://uk.wikipedia.org › wiki › Кий_(князь)
Кий (давньорус. Кыи) - легендарний засновник Києва, полянський князь, один із трьох братів (Кий, Щек і Хорив, мали сестру Либідь)...
 показать весь комментарий
 
 
Даа...Таких дур можно набрать только через конкурс...
 показать весь комментарий
 
 
у них своя реальность . чё там в ней столицей Канады Торонто вроде ?
 показать весь комментарий
 
 
Молодчина Юля ! Вот так по чуть чуть и вытравиш из себя быдло и станеш нормальным человеком !
 показать весь комментарий
 
Написала Києв замість Київ, бо думає російською і українська мова не є для неї рідною.
 показать весь комментарий
 
 
Мова про Мендель. Тому пиши:як і для Зеленського.
 показать весь комментарий
 
 
ему за каждое упоминание Порошенко дают селедку.
 показать весь комментарий
 
Этот мужик на фото, наверно уже доктор наук, куда ему ещё учиться? В детстве дедушку Ленина читал?
 показать весь комментарий
 
 
Звичайна помилка для звичайного українського призвища..
 показать весь комментарий
 
Может иногда что-то впопад говорит?
"И слепой обезьяне иногда удаётся сорвать банан" (к/ф Мумия)
 показать весь комментарий
 
Це не прес- секретар це якесь ходяче недорозуміння
 показать весь комментарий
 
Это кстати единственная кто прошла "па канкурсу", по тому самому конкурсу по которому клоун обещал своим ЗЕбилам назначать на все должности. Пока вот только Шмендель "па кокурсу"..Не Петренко же в самом деле.
 показать весь комментарий
 
 
Єто было что написать Мундель и Мендель во грамотейка
 показать весь комментарий
 
а також вона не бачила, що на стрічці написано "russia today"
вона думала що "міс Журналістика"
 показать весь комментарий
 
Тобто за обстріл шкіл і лікарень 'мирного донбасу' вона вибачатись не буде?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх