 Мендель извинилась за то, что написала "Kiev" вместо "Kyiv"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Твиттере.
Она отметила: ""Kyiv not Kiev. Я не изменила название столицы Украины в недавнем твите. Простите. Во всех моих твитах упоминается исключительно украинская версия "Киева".
Я сама постоянно это подчеркивала во всех СМИ, в которых работала. Извините всех, кого могла обидеть ... "
Главное чтобы ты научилась без запинки выговаривать новое название твоего государства: "новомалоросский федеральный округ".
Кий (князь) - Вікіпедія
https://uk.wikipedia.org › wiki › Кий_(князь)
Кий (давньорус. Кыи) - легендарний засновник Києва, полянський князь, один із трьох братів (Кий, Щек і Хорив, мали сестру Либідь)...
"И слепой обезьяне иногда удаётся сорвать банан" (к/ф Мумия)
вона думала що "міс Журналістика"