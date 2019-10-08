 Мендель извинилась за то, что написала "Kiev" вместо "Kyiv"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Твиттере.





Она отметила: ""Kyiv not Kiev. Я не изменила название столицы Украины в недавнем твите. Простите. Во всех моих твитах упоминается исключительно украинская версия "Киева".

Я сама постоянно это подчеркивала во всех СМИ, в которых работала. Извините всех, кого могла обидеть ... "